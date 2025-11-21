Προσθεσμία λίγων μόνο ημερών δίνει ο Ντόναλντ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συμφωνήσει στο ειρηνευτικό του σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνησή του έχει ορίσει προθεσμία για την επόμενη Πέμπτη για το Κίεβο, προκειμένου να συμφωνήσει στο σχέδιο 28 σημείων του Λευκού Οίκου για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τραμπ: Η προθεσμία λήγει την Πέμπτη

«Είχα πολλές προθεσμίες, αλλά αν τα πράγματα πάνε καλά, τείνω να παρατείνω τις προθεσμίες. Αλλά (σ.σ η συγκεκριμένη προθεσμία) είναι Πέμπτη», ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Fox News, για να προσθέσει ότι «Η Ουκρανία χάνει εδάφη και ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος».