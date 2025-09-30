Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (30/9), ότι οι μαχητές της Χαμάς έχουν περίπου τρεις ή τέσσερις ημέρες για να απαντήσουν στην πρότασή του για ειρηνευτικό σχέδιο στη Γάζα, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες.

Ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους, καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο, ότι Ισραηλινοί και Άραβες ηγέτες έχουν ήδη αποδεχθεί το σχέδιο και «απλώς περιμένουμε τη Χαμάς».

«Περιμένουμε τη θετική απάντηση της Χαμάς», δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σήμερα, μετά την χθεσινή παρουσίαση του σχεδίου των 20 σημείων, για ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα.

Τόνισε ότι η Χαμάς έχει περίπου «τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να απαντήσει.

«Αν απορρίψουν την πρόταση, το Ισραήλ θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς».

Το σχέδιο Τραμπ ανοίγει τον δρόμο, αλλά το βάρος πέφτει στους Άραβες γείτονες του Ισραήλ να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση της Χαμάς.

«Η Χαμάς είτε θα το κάνει είτε όχι, και αν όχι, θα είναι ένα πολύ θλιβερό τέλος», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Σε ερώτηση αν υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης επί του ειρηνευτικού σχεδίου, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι ιδιαίτερα».

«Κλειδί» για την επίτευξη συμφωνίας η απάντηση της Χαμάς

Η αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, που παρουσιάστηκε την Τρίτη, εξαρτάται από την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο των 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου παρέδωσαν το έγγραφο στη Χαμάς αργά τη Δευτέρα, αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο δήλωσε την υποστήριξή του στην πρόταση, λέγοντας ότι εξυπηρετεί τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ.

Η Χαμάς δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στο σχέδιο του Τραμπ, το οποίο καλεί την ισλαμιστική οργάνωση να αφοπλιστεί, απαίτηση που έχει στο παρελθόν απορρίψει.

Πηγή προσκείμενη στη Χαμάς είπε στο Reuters ότι το σχέδιο είναι «εντελώς μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ» και επιβάλλει «αδύνατες προϋποθέσεις» με στόχο την εξάλειψη της οργάνωσης.

Ωστόσο, αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες είπε νωρίς την Τρίτη στο Reuters ότι οι διαπραγματευτές της Χαμάς «θα το εξετάσουν με καλή τη πίστει και θα δώσουν μια απάντηση».