Τα αντίποινα για τους δασμούς που επέβαλε στη χώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε ο Καναδάς.

Το Συμβούλιο Ελέγχου Αλκοόλ του Οντάριο (LCBO), ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές αλκοόλ στον κόσμο, αποφάσισε να βγάλει εντελώς από τα ράφια του τα αλκοολούχα ποτά που εισάγονται από τις ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Jack Daniel’s maker Brown Forman’s CEO: “Canadian provinces taking American liquor off store shelves is worse than a tariff…” #TrumpTradeWar #Trumpcession https://t.co/6rpdzwPAnc pic.twitter.com/KJ7QWr8jX7

— The Tennessee Holler (@TheTNHoller) March 5, 2025