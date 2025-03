Εντελώς χαοτική είναι η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας με το Ισραήλ να έχει εξαπολύσει από τη νύχτα της Δευτέρας

δεκάδες αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε μία άνευ προηγουμένου επίθεση αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς τη 19η Ιανουαρίου.

Οι μέχρι στιγμής βομβαρδισμοί, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 355 ανθρώπους, ενώ πάνω από 1.000 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με νέα ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Φωτογραφίες των διεθνών πρακτορείων δείχνουν αμάχους στα νοσοκομεία. Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν στοχεύει αμάχους και ότι η Χαμάς τους χρησιμοποιεί ως ασπίδα προστασίας.

Οι IDF ανακοίνωσαν πως στοχεύουν αυτό που αποκάλεσαν «τρομοκρατικούς στόχους» που ανήκουν στη Χαμάς, ενώ μεταξύ των νεκρών φέρεται να είναι ο Μαχμούντ Αμπού Γουάφα, αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών στη Γάζα και ο υψηλότερα ιστάμενος αξιωματούχος ασφαλείας της Χαμάς στην περιοχή.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έδωσαν διαταγή στον στρατό να προχωρήσει σε «σθεναρή δράση εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου του πρώτου που δόθηκε στη δημοσιότητα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η απόφαση αυτή ακολούθησε «την επανειλημμένη άρνηση της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους μας» και την «απόρριψη όλων των προτάσεων που έλαβε από τον ειδικό απεσταλμένο της προεδρίας των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τους μεσολαβητές», πρόσθεσαν οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού Νετανιάχου. «Το Ισραήλ, εφεξής, θα δράσει αποφασιστικά εναντίον της Χαμάς με αυξημένη στρατιωτική ισχύ».

Νεκρά πέντε υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς

Πηγές παλαιστινιακών μέσων ενημέρωσης και το Sky New Arabia ανέφεραν ότι πέντε υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Χαμάς ήταν μεταξύ των θυμάτων της ισραηλινής επιχείρησης: ο Μαχμούντ Αμπού Γουάτφα, γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών της Χαμάς, ο Αμπού Ομπέιντα Μοχάμεντ αλ Τζαμάσι, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Ισάμ αλ Νταάλις, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς και ο Μπαχτζάτ Αμπού Σουλτά, υπεύθυνος για τον μηχανισμό εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς.

Αντιδράσεις από Χαμάς

Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ πως «τορπίλισε» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ότι έβαλε τέλος «μονομερώς» στην ανακωχή. Έκρινε ακόμη πως ο κ. Νετανιάχου χρησιμοποιεί την επανέναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας σαν πολιτικό «σωσίβιο».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «και η εξτρεμιστική κυβέρνησή του αποφάσισαν να τορπιλίσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, εκθέτοντας τους αιχμαλώτους στη Λωρίδα της Γάζας σε τύχη αβέβαιη», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της προεδρίας των ΗΠΑ δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι είχε υπάρξει διαβούλευση της ισραηλινής κυβέρνησης με αυτή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από τους σημερινούς βομβαρδισμούς.

Πάνω από 300 οι νεκροί

Σύμφωνα με το Al Jazeera και νεότερη ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Γάζας, οι νεκροί ξεπέρασαν τους 300. Ειδικότερα, κάνουν λόγο για 353 νεκρούς από εκτεταμένους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός τη νύχτα, και μάλιστα χωρίς προηγούμενο από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας.

Στην πλειονότητά τους οι νεκροί είναι παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, διευκρινίζοντας πως 103 πτώματα διακομίστηκαν σε νεκροτομεία του νοσοκομείου της Χαν Γιούνις (νότια), άλλα 70 ανασύρθηκαν στην πόλη της Γάζας και τα υπόλοιπα σε διάφορες κοινότητες του παραθαλάσσιου παλαιστινιακού θυλάκου.

Τουλάχιστον 42 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Χαν Γιούνις (νότια) και δεκάδες άλλοι στη Νουσέιρατ (κεντρικά), στην πόλη της Γάζας (βόρεια) και σε άλλες πόλης του βόρειου τομέα του θυλάκου, πρόσθεσε ο κ. Μπασάλ.

Το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις για «όσο χρειαστεί»

Σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, οι σημερινοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο την πολιτική και στρατιωτική ιεραρχία της Χαμάς και η επιχείρηση για να εξαλειφθεί θα διαρκέσει «για όσο χρειαστεί».

Τα «προληπτικά» πλήγματα είχαν στόχο «στρατιωτικούς διοικητές μεσαίων βαθμών, μέλη της ηγεσίας της Χαμάς, καθώς και τρομοκρατικές υποδομές» του παλαιστινιακού κινήματος, συνέχισε ο αξιωματούχος, κάνοντας λόγο για «δεκάδες» αεροπορικά πλήγματα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα ακολουθήσουν πέρα από τις αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις. Σκοπός είναι να αποτραπεί το ενδεχόμενο η Χαμάς «να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να επανεξοπλιστεί», είπε.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πως δεν θα λειτουργήσουν σήμερα τα σχολεία στους τομείς του Ισραήλ που γειτονεύουν με τη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς στην ανακοίνωσή της κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να συνεδριάσει εσπευσμένα και να αναγκάσει το Ισραήλ να «σταματήσει την επίθεση» και να αποσύρει τα στρατεύματά του από όλη τη Λωρίδα της Γάζας.