Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επέπληξε χθες, Τετάρτη, τις αρχές της Σομαλίας μετά τις πληροφορίες περί υπεξαίρεσης επισιτιστικής βοήθειας και ανέστειλε «όλα τα αμερικανικά προγράμματα αρωγής» της χώρας, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Χ.

Κάνοντας λόγο για «πολιτική μηδενικής ανοχής» σε ό,τι αφορά τη σπατάλη ή την κλοπή ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικής Βοήθειας, Ανθρωπιστικών Υποθέσεων και Ανεξιθρησκίας επεσήμανε στην ανάρτησή του ότι έλαβε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες Σομαλοί αξιωματούχοι «κατέστρεψαν αποθήκη του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) χρηματοδοτούμενη από τις ΗΠΑ και κατέσχεσαν παρανόμως 76 τόνους επισιτιστικής βοήθειας χρηματοδοτούμενης από δωρητές που προοριζόταν για τους ευάλωτους Σομαλούς».

Οι αμερικανικές αρχές πρόσθεσαν ότι οποιαδήποτε μελλοντική βοήθεια που θα προσφέρουν στη Σομαλία «θα εξαρτηθεί από το αν η σομαλική ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα αναλάβει τις ευθύνες της» και θα διορθώσει την κατάσταση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επιτεθεί επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες στη σομαλική κοινότητα στις ΗΠΑ με αφορμή τις αποκαλύψεις για μια μεγάλη απάτη με κοινωνικά επιδόματα στην πολιτεία της Μινεσότα, στην οποία εμπλεκόταν η σομαλική διασπορά.

Σε αυτή την πολιτεία των βόρειων ΗΠΑ υπάρχει η μεγαλύτερη σομαλική κοινότητα στη χώρα.

Στα τέλη Νοεμβρίου ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τη Σομαλία «σκουπιδοχώρα» και δήλωσε ότι προτίθεται να τερματίσει το ειδικό καθεστώς με το οποίο προστατεύονται από την απέλαση οι Σομαλοί.