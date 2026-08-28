Οι ιταλικές αρχές αποφάσισαν να τερματίσουν οριστικά τις έρευνες για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται στο Ιόνιο Πέλαγος, μετά την πτώση του από το σκάφος του, ενώ έπλεε από τη Σικελία προς την Ελλάδα.

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε στην οικογένειά του την Πέμπτη από την ισπανική Υπηρεσία Διάσωσης, η οποία μετέφερε την ενημέρωση των ιταλικών αρχών για την ολοκλήρωση της επιχείρησης έπειτα από αρκετές ημέρες αναζήτησης, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μουτίλμπα είχε αναχωρήσει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου από τις Συρακούσες της Σικελίας, μαζί με την 67χρονη σύζυγό του, Κάρμεν, με προορισμό την Πύλο. Την επόμενη ημέρα, ωστόσο, έπεσε στη θάλασσα υπό συνθήκες που παραμένουν τραγικές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο επιχειρηματίας είχε πιάσει έναν τόνο και, την ώρα που προσπαθούσε να τον καθαρίσει, γλίστρησε και βρέθηκε στη θάλασσα. Φέρεται να προσπάθησε να καλέσει σε βοήθεια, όμως η σύζυγός του, σε κατάσταση πανικού, δεν κατάφερε να αντιδράσει εγκαίρως. Το σκάφος συνέχισε την πορεία του, απομακρυνόμενο από το σημείο όπου είχε πέσει ο 66χρονος.

Τρεις ημέρες μόνη στο σκάφος η σύζυγός του

Η Κάρμεν παρέμεινε μόνη στο σκάφος επί τρεις ημέρες, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας για να σημάνει συναγερμό. Παράλληλα, φίλος του ζευγαριού είχε ήδη ενημερώσει τις αρχές ότι το σκάφος είχε αποκλίνει από την προβλεπόμενη πορεία του.

Η επικοινωνία με τη στεριά κατέστη δυνατή μόλις την Παρασκευή 21 Αυγούστου, όταν επανήλθε το σήμα στο κινητό της. Τότε ενεργοποιήθηκε το διεθνές πρωτόκολλο διάσωσης, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες ανέλαβαν τον έλεγχο του σκάφους και το οδήγησαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Πύλου.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του 66χρονου συμμετείχαν αεροσκάφη της Ιταλικής Ακτοφυλακής, ενώ συνέδραμαν και εμπορικά πλοία που βρίσκονταν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Η ζώνη των ερευνών καθορίστηκε με βάση την τελευταία γνωστή θέση του σκάφους, περίπου 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Capo Spartivento.

Ο γιος του επιχειρηματία, Σέρτζιο, δήλωσε ότι η θεία του, Νούρια, ταξίδεψε στις Συρακούσες, όπου οι ιταλικές αρχές την ενημέρωσαν την περασμένη Τρίτη πως οι έρευνες βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη και ότι η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή θα ελεγχόταν έως και πέντε φορές ημερησίως.

Η ίδια, η οποία βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με το ισπανικό προξενείο στη Ρώμη, ήταν εκείνη που ενημερώθηκε τελικά για την οριστική διακοπή της επιχείρησης.

Η οικογένεια εκτιμά ότι η αναζήτηση συνεχίστηκε τις τελευταίες ημέρες και λόγω της δημοσιότητας που πήρε η υπόθεση, εκφράζοντας παράλληλα απογοήτευση για την, όπως υποστηρίζει, περιορισμένη θεσμική στήριξη από την ισπανική πλευρά.

«Η μόνη λύση που έχουμε είναι να προσπαθήσουμε να πείσουμε τις ισπανικές αρχές να μας βοηθήσουν πραγματικά, ώστε να συνεχιστεί η αναζήτηση για μερικές ακόμη ημέρες», ανέφερε ο Σέρτζιο, ζητώντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη ψυχολογική υποστήριξη για τη μητέρα του, η οποία ήταν παρούσα και έζησε από κοντά το τραγικό περιστατικό.