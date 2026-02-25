Ένα εμβληματικό αλλά εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στην Τενερίφη, γνωστό ως «Ξενοδοχείο – Φάντασμα», οδηγείται σε κατεδάφιση, έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια εγκατάλειψης και σειρά θανατηφόρων περιστατικών.

Πρόκειται για το Hotel Añaza, που δεσπόζει στην παραλιακή ζώνη του Ακοράν, νότια της Σάντα Κρουζ της Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά. Το κτήριο, ύψους 22 ορόφων και σε σχήμα Υ, άρχισε να κατασκευάζεται το 1973 με προοπτική να λειτουργήσει ως ξενοδοχείο 741 δωματίων.

Ωστόσο, μόλις δυο χρόνια αργότερα το έργο εγκαταλείφθηκε, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε ανεγερθεί χωρίς την απαραίτητη πολεοδομική άδεια και σε γη που δεν προοριζόταν για τόσο μεγάλης κλίμακας τουριστική ανάπτυξη. Ο κατασκευαστής φέρεται να εγκατέλειψε το νησί λόγω οικονομικών προβλημάτων, αφήνοντας πίσω του έναν τεράστιο σκελετό από μπετόν, συνολικής επιφάνειας άνω των 430.000 τετραγωνικών ποδιών.

Πέντε θάνατοι και χρόνια προβλήματα ασφάλειας

Το κτήριο έχει συνδεθεί με πέντε θανάτους, καθώς κατά καιρούς άτομα εισέρχονταν παράνομα στον χώρο. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται και ένα 13χρονο κορίτσι, τον Δεκέμβριο του 2025. Έχουν καταγραφεί περιστατικά πτώσεων από ύψος, άλματα με αλεξίπτωτο από την ταράτσα, αλλά και ατυχήματα σε ακάλυπτα σημεία του εσωτερικού.

Παρά τα μέτρα που είχαν διαταχθεί ήδη από το 2016 –όπως περίφραξη 4 μέτρων και προειδοποιητικές πινακίδες– και την επανάληψη της εντολής το 2019 με απαίτηση για κάμερες ασφαλείας, η πρόσβαση δεν αποτράπηκε πλήρως. Οι αρχές πλέον επιβάλλουν πρόστιμα άνω των 500 ευρώ σε όσους εντοπίζονται να εισέρχονται παράνομα.

Tras más de 50 años, Santa Cruz de Tenerife derribará el hotel abandonado de Añaza. #TN1Canariashttps://t.co/rz70ZkBsJE pic.twitter.com/paL5eTqTKG — Televisión Canaria Noticias (@RTVCCanarias) January 7, 2025

Κατεδάφιση με κόστος 2,3 εκατ. ευρώ

Οι τοπικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι προχωρούν σε αναγκαστική απαλλοτρίωση, επικαλούμενες «αδυναμία εκπλήρωσης της κοινωνικής λειτουργίας της ιδιοκτησίας», καθώς το κτίριο παραμένει ημιτελές και χωρίς άδειες.

Η κατεδάφιση, που προγραμματίζεται για την περίοδο 2026–2027, εκτιμάται ότι θα κοστίσει 2,3 εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από δημόσιους πόρους, παρότι η σημερινή αξία του ακινήτου υπολογίζεται μόλις σε 48.000 ευρώ. Σχεδόν 900 ιδιοκτήτες, πολλοί εκ των οποίων αλλοδαποί, δεν αναμένεται να λάβουν αποζημίωση.Το έργο θεωρείται ιδιαίτερα σύνθετο, λόγω της θέσης του κτιρίου σε γκρεμό αλλά και της παρουσίας επικίνδυνων υλικών, όπως ο αμίαντος.

Αντίστοιχη εικόνα εγκατάλειψης στην Ιαπωνία

Την ίδια ώρα, εικόνες από ένα άλλο εγκαταλελειμμένο συγκρότημα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Πρόκειται για το Utopia Kaga, γνωστό και ως Kaga No Sato, στην περιφέρεια Ισικάουα της Ιαπωνίας.

Το θεματικό πάρκο θρησκευτικού χαρακτήρα άνοιξε το 1987, εν μέσω της ιαπωνικής οικονομικής άνθησης, και περιλάμβανε ναούς, τρενάκια λούνα παρκ, χρυσή παγόδα και άγαλμα 73 μέτρων της Kaga Daikannon. Η επένδυση, ύψους 28 δισ. γιεν (περίπου 141 εκατ. λίρες), κατέρρευσε μετά τη «φούσκα» της ιαπωνικής οικονομίας στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Το συγκρότημα εγκαταλείφθηκε και κατεδαφίστηκε το 2005, ενώ σήμερα δεν έχει απομείνει σχεδόν κανένα ίχνος της παλιάς του αίγλης, καθώς το υψηλό κόστος κατεδάφισης και η εγκατάλειψη οδήγησαν στην πλήρη φθορά του από τον χρόνο και τα φυσικά φαινόμενα.

Πηγή: ertnews