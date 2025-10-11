Δεκαεννέα άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται μετά από την έκρηξη σε εργοστάσιο εκρηκτικών στο Τενεσί, που σημειώθηκε την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου.

Ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις, δήλωσε ότι τέσσερα ή πέντε άτομα μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο μετά την τεράστια έκρηξη που κατέστρεψε το εργοστάσιο και ότι αρκετοί έχουν χάσει τη ζωή τους. Ο ακριβής αριθμός των νεκρών παραμένει άγνωστος.

«Δεν έχει μείνει τίποτα να περιγράψω, όλα έχουν καταστραφεί», είπε.

TAKE A LOOK AT THIS: Helicopter video shows what’s left of Accurate Energetic Systems in Hickman County, Tennessee that experienced an explosion Friday morning. At least 19 people are unaccounted for. (Video: WTVF Nashville) https://t.co/xEHAeTFXLB pic.twitter.com/OxhaLceMZO — Action News 5 (@WMCActionNews5) October 10, 2025

Το εργοστάσιο στο Μπακσνορτ του Τενεσί, περίπου 56 μίλια (90 χλμ.) νοτιοδυτικά του Νάσβιλ, ειδικεύεται στην ανάπτυξη, κατασκευή, χειρισμό και αποθήκευση εκρηκτικών. Η αιτία της έκρηξης παραμένει ασαφής.

Αεροφωτογραφίες από τον τόπο του συμβάντος έδειξαν καμένα συντρίμμια και οχήματα και ελάχιστα απομεινάρια της εγκατάστασης, η οποία ανήκει στην Accurate Energetic Systems.

Ο σερίφης Ντέιβις, ο οποίος ήταν εμφανώς συγκινημένος κατά την πρώτη συνέντευξη Τύπου της ημέρας, αρνήθηκε να πει ακριβώς πόσα άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Ωστόσο, σημείωσε ότι το εργοστάσιο λειτουργούσε κανονικά όταν συνέβη η έκρηξη και ότι δευτερεύουσες εκρήξεις ανάγκασαν τους πρώτους ανταποκριτές να κρατήσουν απόσταση από τον τόπο του συμβάντος.

Major explosion hit the Accurate Energetic Systems factory in Bucksnort, Tennessee. The blast destroyed a building, was felt up to 20 miles away, and left 19 workers missing. Several deaths and injuries have been confirmed. AES makes explosives for military and industrial… pic.twitter.com/D2PzZBJ4Ru — Clash Report (@clashreport) October 10, 2025

Οι εργαζόμενοι που είχαν μόλις ξεκινήσει τη μέρα τους «τώρα μπορεί να αγνοούνται ή να έχουν χάσει τη ζωή τους». «Πολλές φορές, όταν αντιμετωπίζω τέτοιου είδους καταστάσεις, δεν αναφέρομαι απλώς σε άτομα… χάνουμε 19 ψυχές», είπε ο Ντέιβις.

Κατά τη διάρκεια μιας δεύτερης ενημέρωσης λίγες ώρες αργότερα, ο Ντέιβις επιβεβαίωσε ότι 19 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται και ότι η έκρηξη συνέβη σε ένα μεγάλο κτήριο. Πρόσθεσε ότι τα συντρίμμια εκσφενδονίστηκαν σε μια έκταση μισού τετραγωνικού μιλίου.

«Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που μπορώ να σας πω ότι οι κάτοικοι του Waverly την ένιωσαν και την άκουσαν», είπε, αναφερόμενος σε μια πόλη που βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της εγκατάστασης.

Ο Ντέιβις αρνήθηκε να απαντήσει αν πιστεύει ότι η έκρηξη ήταν τυχαία ή σκόπιμη, λέγοντας ότι «πρέπει να κάνουμε τη χειρότερη υπόθεση για να βρούμε την αλήθεια».

🚨#BREAKING: Dozens of people are currently unaccounted for following an catastrophic and extremely large explosion at a manufacturing plant 📌#Bucksnort | #Tennessee At this time, numerous emergency personnel are on the scene in Bucksnort, Tennessee, after a significant and… pic.twitter.com/1XmZZRqY24 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 10, 2025

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι το γραφείο του παρακολουθεί την κατάσταση και την χαρακτήρισε «τραγικό συμβάν». Οι κρατικές και τοπικές αρχές συνεργάζονται με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της έκρηξης.

Η Accurate Energetics Systems έχει πλέον παύσει τη λειτουργία της, δήλωσε ο σερίφης. Πιστεύεται ότι η εταιρεία απασχολούσε περίπου 75 άτομα. «Εστιάζουν στις οικογένειές τους, στους υπαλλήλους τους», είπε ο Ντέιβις.

Η έκρηξη έλαβε χώρα στα σύνορα των κομητειών Hickman και Humphreys και προκάλεσε μαζική αντίδραση από τοπικές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) και του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF).