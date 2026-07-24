Στιγμές τρόμου και απόλυτου πανικού έζησαν δεκάδες επισκέπτες και κάτοικοι στην πόλη Γκάτλινμπουργκ της πολιτείας Τενεσί στις ΗΠΑ, όταν μια μαύρη αρκούδα εισέβαλε τρέχοντας στο γεμάτο κόσμο πάρκινγκ ενός εμπορικού κέντρου.

Οι ανυποψίαστοι περαστικοί έτρεχαν πανικόβλητοι να προστατευτούν , ενώ αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε τις σκηνές από το μπαλκόνι της.

Παρά την αναστάτωση, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Πανικός στο πάρκινγκ – Τρέχοντας για να σωθούν

Όλα ξεκίνησαν όταν μια μαύρη αρκούδα εμφανίστηκε ξαφνικά στους χώρους στάθμευσης εμπορικού κέντρου της περιοχής, κινούμενη με μεγάλη ταχύτητα ανάμεσα στα σταθμευμένα αυτοκίνητα και τους πεζούς.

Όπως ήταν φυσικό, η θέα του άγριου ζώου σε τόσο κοντινή απόσταση προκάλεσε ακαριαίο πανικό. Οι πολίτες άρχισαν να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση, αναζητώντας καταφύγιο μέσα σε καταστήματα, ενώ άλλοι κλείστηκαν εσπευσμένα στα οχήματά τους.

Μια γυναίκα, παρακολουθώντας έντρομη τις δραματικές σκηνές από το μπαλκόνι παρακείμενου κτιρίου, κατάφερε να καταγράψει την κούρσα της αρκούδας και τις αντιδράσεις του κόσμου με την κάμερα του κινητού της.

Το βίντεο που κατέγραψε η γυναίκα:

Γιατί οι αρκούδες κατεβαίνουν στις πόλεις του Τενεσί

Η πόλη του Γκάτλινμπουργκ βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα όρη Σμόκι (Great Smoky Mountains), στα σύνορα Τενεσί και Βόρειας Καρολίνας, περιοχή που φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς μαύρης αρκούδας στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Η κάθοδος των ζώων στις κατοικημένες περιοχές δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, καθώς συχνά εγκαταλείπουν το φυσικό τους οικοσύστημα προς αναζήτηση εύκολης τροφής σε κάδους απορριμμάτων ή εμπορικά σημεία. Αν και οι ντόπιοι και οι τακτικοί επισκέπτες είναι ενήμεροι για τις οδηγίες συμπεριφοράς απέναντι στην άγρια ζωή, η αιφνίδια συνάντηση με μια αρκούδα σε απόσταση αναπνοής παραμένει μια εξαιρετικά τρομακτική εμπειρία.

Ευτυχώς, από το συγκεκριμένο επεισόδιο δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ούτε προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, με την αρκούδα να απομακρύνεται τελικά από τον χώρο.