Μια φρικτή τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Τενεσί, όταν η 32χρονη Χέδερ Τόμπσον σκότωσε τα δύο παιδιά της, ηλικίας 4 και 13 ετών, καθώς και την 88χρονη γιαγιά της, πριν βάλει τέλος στη ζωή της.

Το θλιβερό περιστατικό αποκαλύφθηκε το πρωί της Παρασκευής (2/1), όταν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στο σπίτι της οικογένειας στην περιοχή Γουέιβερλι.

Οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν τέσσερις σορούς με τραύματα, από πυροβόλο όπλο. Τα θύματα ήταν ο 4χρονος Άριους Τόμσον, ο 13χρονος Αϊζάια Τζόνσον, η 88χρονη Έβελιν Τζόνσον και η 32χρονη Χέδερ Τόμπσον.

Victims identified from a quadruple murder-suicide in Waverly, Tennessee. Four family members were discovered dead during a welfare check on Friday morning. Sheriff’s deputies found the bodies of Heather Thompson (32); her children, Arius (4) and Isiah (13); and their… pic.twitter.com/kIsn6ow9dQ — Rose (@901Lulu) January 4, 2026



Αν και τα ακριβή κίνητρα παραμένουν αδιευκρίνιστα, οι Αρχές δήλωσαν ότι δεν βρέθηκαν ενδείξεις παραβίασης ή εξωτερικής εισόδου στο σπίτι. Επίσης, δεν έχουν καταγραφεί προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή κλήσεις για προβλήματα ψυχικής υγείας στην οικία.

Ο σερίφης Κρις Ντέιβις δήλωσε: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος άλλος εισήλθε στο σπίτι ή ότι υπήρξαν εξωτερικές αφορμές για το περιστατικό. Η έρευνα συνεχίζεται».

🔥 Four people found dead inside a quiet Tennessee home. Authorities say 32-year-old Heather Thompson allegedly shot and killed her two sons — Isaiah (13) and Arius (4) — along with her 88-year-old grandmother, Evelyn Johnson, before turning the gun on herself. Deputies made… pic.twitter.com/1CSHJ2gAPM — Unmasked True Crime (@crimeunmasked) January 5, 2026

Η Χέδερ Τόμπσον είχε χωρίσει από τον πατέρα των δύο παιδιών της, αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδεικνύουν ότι οι εντάσεις στη σχέση τους σχετίζονταν με το τραγικό γεγονός.

Ο πατέρας των δύο αγοριών εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του μέσω κοινωνικών δικτύων, αναφέροντας πως η απώλεια των παιδιών του τον «συνέτριψε, χαρακτηρίζοντας τα αγόρια του ως «μωρά».

⚠️ WARNING: This post contains descriptions of gun violence and murder-suicide A 32-year-old mother, Heather Thompson, fatally shot her two young sons and her 88-year-old grandmother before taking her own life in a tragic quadruple murder-suicide in Waverly, Tennessee.… pic.twitter.com/CFE5BazKZo — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) January 4, 2026

Επίσης, μοιράστηκε τον πόνο του για την αδυναμία να προστατεύσει τα παιδιά του από την αδιανόητη τραγωδία. Η οικογένεια και οι φίλοι της Χέδερ Τόμπσον εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους και προσπαθούν να κατανοήσουν τα κίνητρα πίσω από την πράξη αυτή, ενώ η κοινότητα της περιοχής Γουέιβερλι παραμένει σοκαρισμένη από την τραγωδία.