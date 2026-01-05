Μια φρικτή τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Τενεσί, όταν η 32χρονη Χέδερ Τόμπσον σκότωσε τα δύο παιδιά της, ηλικίας 4 και 13 ετών, καθώς και την 88χρονη γιαγιά της, πριν βάλει τέλος στη ζωή της.

Το θλιβερό περιστατικό αποκαλύφθηκε το πρωί της Παρασκευής (2/1), όταν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στο σπίτι της οικογένειας στην περιοχή Γουέιβερλι.

Οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν τέσσερις σορούς με τραύματα, από πυροβόλο όπλο. Τα θύματα ήταν ο 4χρονος Άριους Τόμσον, ο 13χρονος Αϊζάια Τζόνσον, η 88χρονη Έβελιν Τζόνσον και η 32χρονη Χέδερ Τόμπσον.

 

Η «μητέρα» με τα δύο παιδιά

 


Αν και τα ακριβή κίνητρα παραμένουν αδιευκρίνιστα, οι Αρχές δήλωσαν ότι δεν βρέθηκαν ενδείξεις παραβίασης ή εξωτερικής εισόδου στο σπίτι. Επίσης, δεν έχουν καταγραφεί προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή κλήσεις για προβλήματα ψυχικής υγείας στην οικία.

Ο σερίφης Κρις Ντέιβις δήλωσε: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος άλλος εισήλθε στο σπίτι ή ότι υπήρξαν εξωτερικές αφορμές για το περιστατικό. Η έρευνα συνεχίζεται».

 

 

Η Χέδερ Τόμπσον είχε χωρίσει από τον πατέρα των δύο παιδιών της, αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδεικνύουν ότι οι εντάσεις στη σχέση τους σχετίζονταν με το τραγικό γεγονός.

Ο πατέρας των δύο αγοριών εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του μέσω κοινωνικών δικτύων, αναφέροντας πως η απώλεια των παιδιών του τον «συνέτριψε, χαρακτηρίζοντας τα αγόρια του ως «μωρά».

 

 

 

Επίσης, μοιράστηκε τον πόνο του για την αδυναμία να προστατεύσει τα παιδιά του από την αδιανόητη τραγωδία. Η οικογένεια και οι φίλοι της Χέδερ Τόμπσον εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους και προσπαθούν να κατανοήσουν τα κίνητρα πίσω από την πράξη αυτή, ενώ η κοινότητα της περιοχής Γουέιβερλι παραμένει σοκαρισμένη από την τραγωδία.

