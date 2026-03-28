Δύο μαθητές έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον επτά ακόμη τραυματίστηκαν, σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε στο δυτικό Τενεσί, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο περιστατικό ενεπλάκησαν ένα σχολικό λεωφορείο, ένα φορτηγό του Τμήματος Μεταφορών του Τενεσί και ένα όχημα τύπου Chevrolet Trailblazer.

🚨 UPDATE: Two students have died following a crash involving a Clarksville-Montgomery County school bus in Carroll County. Officials say the bus, carrying 25 students and 5 adults from Kenwood Middle School, was headed to Jackson for a field trip when it was involved in a crash… pic.twitter.com/qvzT7GfTOu — FoxNashville (@FOXNashville) March 27, 2026



Το δυστύχημα εκτυλίχθηκε στον αυτοκινητόδρομο 70, στην κομητεία Κάρολ, σύμφωνα με τον Ταγματάρχη Τράβις Πλότζερ, εκπρόσωπο της Αστυνομίας Αυτοκινητοδρόμων του Τενεσί, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της σύγκρουσης. Στο σχολικό λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 30 άτομα, εκ των οποίων 25 μαθητές και πέντε ενήλικες. Όλοι προέρχονταν από το Γυμνάσιο Κένγουντ στο Κλάρκσβιλ και συμμετείχαν σε εκπαιδευτική εκδρομή, με προορισμό το Τζάκσον του Τενεσί.

Μετά το δυστύχημα, τέσσερα άτομα διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Monroe Carell Jr. στο Vanderbilt, στο Νάσβιλ, ενώ άλλα 19 μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Baptist Memorial-Carroll County, όπως δήλωσε η Kim Alexander, εκπρόσωπος της Baptist Memorial Health Care.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.