«Βαθύτατα απογοητευτική» χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που έκρινε παράνομο ένα μεγάλο μέρος των δασμών που είχε επιβάλει η κυβέρνησή του στα εισαγόμενα προϊόντα.

Ο Τραμπ είπε ότι «ντρέπεται» για λογαριασμό ορισμένων δικαστών, κρίνοντας ότι το Ανώτατο Δικαστήριο «επηρεάστηκε από ξένα συμφέροντα».

«Οι ξένες χώρες χαίρονται τόσο πολύ τώρα» είπε.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι έχει στη διάθεσή του μεθόδους που είναι «ακόμη ισχυρότερες» από τους δασμούς και θα χρησιμοποιήσει αυτές τις «εναλλακτικές» λύσεις, που θα μπορούσαν να αποφέρουν «περισσότερα χρήματα», όπως υποστήριξε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε απογοητευμένος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι του επιτρέπεται να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με χώρες, να επιβάλει εμπάργκο, να κάνει ό,τι θέλει όχι όμως και να τις χρεώσει με χρήματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει «παγκόσμιο δασμό» 10% επιπλέον των υφιστάμενων αμερικανικών δασμών, χρησιμοποιώντας το άρθρο 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει προσωρινά περιορισμούς στις εισαγωγές για έως και έξι μήνες.

Στη συνέντευξη Τύπου για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να μπλοκάρει τους δασμούς που έχει επιβάλλει, ο Τραμπ είπε ότι ο επιπλέον δασμός θα εφαρμοστεί για περίοδο περίπου πέντε μηνών.

Δείτε τη συνέντευξη του Αμερικανού προέδρου:

Αποσπάσματα των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ

Ξένες χώρες «χορεύουν στους δρόμους» μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «ντρέπεται για ορισμένα μέλη» του Ανωτάτου Δικαστηρίου επειδή «δεν έχουν το θάρρος να κάνουν αυτό που είναι σωστό» για τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ευχαρίστησε τους τρεις δικαστές που ψήφισαν υπέρ του, πριν πει ότι οι ξένες χώρες «που μας κοροϊδεύουν εδώ και χρόνια» τώρα «χορεύουν στους δρόμους».

«Δεν θα χορεύουν για πολύ, αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω», προσθέτει.

«Οι Δημοκρατικοί στο δικαστήριο είναι ενθουσιασμένοι… ψηφίζουν αυτόματα όχι».

«Αντιπατριώτες και άπιστοι οι δκαστές»

«Είναι πολύ αντιπατριώτες και άπιστοι στο σύνταγμά μας», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

«Η γνώμη μου είναι ότι το δικαστήριο έχει επηρεαστεί από ξένα συμφέροντα και ένα πολιτικό κίνημα που είναι πολύ μικρότερο από ό,τι θα πίστευε ποτέ ο κόσμος».

Ο πρόεδρος στη συνέχεια επανέλαβε έναν ψευδή ισχυρισμό για τις εκλογές.

«Κέρδισα με εκατομμύρια ψήφους. Κερδίσαμε με σαρωτική διαφορά. Με όλη την απάτη που έγινε, υπήρξε πολλή, αλλά και πάλι κερδίσαμε με σαρωτική διαφορά».

«Οι δασμοί με βοήθησαν να τερματίσω πέντε πολέμους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι οι δασμοί του έχουν τερματίσει «πέντε από τους οκτώ πολέμους» που ισχυρίζεται ότι έχουν διευθετήσει.

«Είτε σας αρέσει είτε όχι, συμπεριλαμβανομένων της Ινδίας, του Πακιστάν, (των) μεγάλων», προσθέτει.

Ο Τραμπ είπε ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν του είπε ότι «θα μπορούσε να είχε σώσει 35 εκατομμύρια ζωές κάνοντας μας να σταματήσουμε να πολεμάμε».

«Ετοιμάζονταν να κάνουν κάποια κακά πράγματα, αλλά μας έχουν δώσει μεγάλη εθνική ασφάλεια», είπε.

«Αυτοί οι δασμοί… μαζί με τα ισχυρά σύνορά μας, έχουν μειώσει την φαιντανύλη που εισέρχεται στη χώρα μας κατά 30% όταν τους χρησιμοποίησα ως ποινή κατά χωρών που έστελναν παράνομα αυτό το δηλητήριο στη χώρα μας για να δηλητηριάσουν τη νεολαία μας, όλοι αυτοί οι δασμοί παραμένουν».

«Έχουμε εναλλακτικές λύσεις»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα στραφεί σε «άλλες εναλλακτικές λύσεις» για να αντικαταστήσει τους δασμούς που «απέρριψε λανθασμένα» το Ανώτατο Δικαστήριο.

«Έχουμε εναλλακτικές λύσεις, εξαιρετικές εναλλακτικές», προσθέτει.

«Θα αποκτήσουμε περισσότερα χρήματα και θα είμαστε πολύ πιο δυνατοί γι’ αυτό. Αποκτούμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό…».

Το σχέδιο Τραμπ για να παραμείνουν οι δασμοί

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι είχε ένα εφεδρικό σχέδιο νωρίτερα και τώρα έδωσε λεπτομέρειες για το πώς σκοπεύει να διατηρήσει τους δασμούς παρά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

«Δεν χρειάζεται να ζητήσω από το Κογκρέσο δασμούς», είπε.

«Με άμεση ισχύ», προσέθεσε, όλοι οι δασμοί εθνικής ασφάλειας θα «παραμείνουν σε ισχύ».

«Πλήρως σε ισχύ και σε πλήρη ισχύ», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα θα υπογράψω μια εντολή για την επιβολή ενός παγκόσμιου δασμού 10% βάσει του άρθρου 122, επιπλέον των κανονικών δασμών μας που ήδη επιβάλλονται».