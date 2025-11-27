Μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας βρίσκεται σε εξέλιξη σε ένα από τα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Αυστρίας, από το πρωί της Παρασκευής (27/11), αφού πολλοί σκιέρ παρασύρθηκαν από μια τεράστια χιονοστιβάδα.

Η χιονοστιβάδα χτύπησε γύρω στις 9:30 π.μ. σήμερα το πρωί, κοντά στο πέρασμα Daunscharte, μια περιοχή έξω από τις σηματοδοτημένες πίστες, στον παγετώνα Stubai, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Αρκετοί σκιέρ βρίσκονταν σε αυτήν την περιοχή εκτός πίστας, σύμφωνα με την Αστυνομία, όταν έπεσε η χιονοστιβάδα. Ένα χαμηλότερο τμήμα της πίστας 9 στο θέρετρο, χτυπήθηκε επίσης από τη χιονοστιβάδα, και έκλεισε αμέσως.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τουλάχιστον εννέα άτομα, που ήταν εν μέρει θαμμένα στο χιόνι έχουν διασωθεί, με τρεις από αυτούς να μεταφέρονται αεροπορικώς στο Νοσοκομείο.

Δεν είναι γνωστό προς το παρόν πόσο σοβαρά ήταν τα τραύματα που υπέστησαν.

Μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό περαιτέρω θυμάτων της χιονοστιβάδας, η οποία συνέβη καθώς αρκετές ομάδες σκιέρ βρίσκονταν στο πέρασμα.

Τουλάχιστον δύο ιατρικά ελικόπτερα στάλθηκαν στο σημείο για να βοηθήσουν τους τραυματίες σκιέρ, ενώ ένα αστυνομικό ελικόπτερο ενώθηκε μαζί τους για να επιτρέψουν στις Αρχές να διερευνήσουν το θέμα.

Ομάδες ορεινής διάσωσης από τις κοντινές πόλεις Neustift im Stubai και Sölden στάλθηκαν επίσης για να βοηθήσουν, μαζί με σκύλους έρευνας.

Αυτοί οι διασώστες υποστηρίζονται επίσης από στρατιώτες από τη Γερμανία, καθώς και ομάδες ορεινής διάσωσης από την Πολωνία.

Η περιοχή αντιμετώπισε έντονες χιονοπτώσεις τις τελευταίες ημέρες, καθώς και ισχυρούς ανέμους. Αυτός ο συνδυασμός είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν περισσότερα από 60 εκατοστά φρέσκου χιονιού στην περιοχή.

Παρά την κακοκαιρία, όμως, η χιονοστιβάδα συνέβη μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη επανέναρξη της Περιφερειακής Υπηρεσίας Προειδοποίησης για χιονοστιβάδες.

Ο παγετώνας Στούμπαϊ είναι το μεγαλύτερο παγετωνικό χιονοδρομικό κέντρο στην Αυστρία και απέχει περίπου 50 λεπτά από την πρωτεύουσα, Ίνσμπρουκ. Οι πίστες ξεκινούν από σχεδόν 10.500 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το θέρετρο άνοιξε μόνο για τη χιονοδρομική σεζόν 2025-26 στις αρχές του περασμένου μήνα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ένας 20χρονος Βέλγος σκιέρ τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα στο θέρετρο.

Ο άνδρας ξέφυγε από τη δεξιά άκρη της πλαγιάς Νο. 7 ‘Daunferner’, πριν χτυπήσει σε αρκετούς χιονισμένους βράχους.

Υπέστη σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, καθώς και πολλαπλά σωματικά τραύματα.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι δεν φορούσε κράνος εκείνη την ώρα. Τον εντόπισε ένας διερχόμενος σκιέρ, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες και ειδοποίησε τις υπηρεσίες διάσωσης.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ίνσμπρουκ σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Πηγή: Dailymail