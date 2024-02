Καραμπόλα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 19 Φεβρουαρίου, εξαιτίας έντονης ομίχλης, στον αυτοκινητόδρομο A1, έξω από την πόλη Πάρμα της βόρειας Ιταλίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο είναι σε σοβαρή κατάσταση και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της Πάρμα.

Ελικόπτερα μετέφεραν άμεσα φιάλες αίματος στο σημείο του δυστυχήματος.

Ο αυτοκινητόδρομος έχει κλείσει και στο σημείο όπου σημειώθηκε η καραμπόλα έχουν σπεύσει πυροσβέστες, οχήματα των πρώτων βοηθειών, καραμπινιέροι και αστυνομία.

