Πάνω από 600.000 πιστοί έχουν συγκεντρωθεί σήμερα το απόγευμα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Concorde, στο κέντρο του Παρισιού, για τη γιαγαντιαία λειτουργία του Πάπα Λέοντα ΙΔ.

Ο πάπας Λέων έφτασε χθες, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στη Γαλλία για τετραήμερη επίσκεψη, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να εμφανιστεί ως προσκυνητής της ειρήνης σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από πολέμους. Κατά την επίσκεψή του, θα επιδιώξει επίσης να αποκαταστήσει το κύρος της Καθολικής Εκκλησίας μετά τα σκάνδαλα κακοποίησης.

Αναμένεται, παράλληλα, να επαναλάβει τις εκκλήσεις του για τη θέσπιση διεθνών κανόνων σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ θα παρουσιάσει το όραμά του για το μέλλον της Ευρώπης. Το πρόγραμμά του πέρα από τη στάση στο Παρίσι, περιλαμβάνει την επίσκεψη στο περίφημο καθολικό προσκύνημα της Λούρδης στη νοτιοδυτική Γαλλία και στη Μετς, κοντά στα γερμανικά σύνορα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο αεροπλάνο με προορισμό το Παρίσι, ο πάπας δήλωσε ότι ταξιδεύει για να μεταφέρει μήνυμα ειρήνης.

«Είναι ένα μήνυμα που αυτή την περίοδο, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό», πρόσθεσε.

Το πλήθος σχηματίζει τεράστιες ουρές για να λάβει τη Θεία Κοινωνία, ενώ λευκές ομπρέλες υποδεικνύουν τα σημεία διανομής.

Ο Λέων ΙΔ΄ προειδοποιεί για «τα υλικά αγαθά»

Στο κήρυγμά του, ο Πάπας αναφέρθηκε σε «μια δίψα για νόημα, αλήθεια και ολοκλήρωση που κατοικεί στην καρδιά του καθενός».

«Όλοι λαχταράμε την ευτυχία, την αγάπη, την αυτοπραγμάτωση. Αλλά από ποια πηγή προσπαθούμε να ξεδιψάσουμε;»

Ο Λέων ΙΔ΄ μίλησε για «τα τόσο πολυπληθή μικρά είδωλα που υπόσχονται λαγούς με πετραχήλια, αλλά αφήνουν την καρδιά μας κενή».

Η άφιξή του στην Πλατεία Concorde

Ο Πάπας έφτασε στην Πλατεία Concorde στις 14.45 με το papamobile, το γνωστό όχημά του, μπροστά στη σκηνή όπου τελείται η λειτουργία. Καθώς είχε ξεκινήσει να παίζει μουσική, εκείνος ευλογούσε το πλήθος.

Mπροστά του, σχεδόν 600.000 πιστοί, 2.400 ιερείς και διάκονοι, γύρω στους εκατό επισκόπους, περισσότεροι από 1.000 χορωδοί, καθώς και 400 παπαδάκια.

Η σκηνή στην οποία στέκεται, περιβάλλεται στην κορυφή της από έναν χρυσό σταυρό ύψους τεσσάρων μέτρων.

Με το papamobile στην Αψίδα του Θριάμβου

Νωρίτερα, γύρω στις 14.10, ο Πάπας Λέων πάρκαρε το papamobile στην Αψίδα του Θριάμβου και ξεκίνησε την πομπή κατά μήκος της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων για να φτάσει στην πλατεία Concorde.

Κατά τη διάρκεια της πομπής του, ο Λέων ΙΔ΄ ευλόγησε μωρά και παιδιά που του έφερναν εθελοντές. Έγινε δεκτός με τις επευφημίες από μια ανθρώπινη λαοθάλασσα πιστών.

Στη συνάντησή του με νέους βαπτισθέντες, ο Πάπας δήλωσε «εντυπωσιασμένος» από τους «πολλούς ενήλικες που ζητούν το μυστήριο του βαπτίσματος».