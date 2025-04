Σε εξέλιξη είναι η σκληρή μάχη των Ισραηλινών πυροσβεστών με τις φλόγες στην Ιερουσαλήμ, ενώ ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να ζητηθούν ενισχύσεις από την Ελλάδα και άλλες χώρες.

Μιλώντας στο αρχηγείο της Πυροσβεστικής ο Νετανιάχου, έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του να επικοινωνήσουν με την «Ελλάδα και άλλες γειτονικές χώρες», αν χρειαστεί.

«Δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Οι πυρκαγιές ξέσπασαν το πρωί της Τετάρτης σε δασώδεις περιοχές λόγω καύσωνα και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν.

Αστυνομικοί απομάκρυναν κατοίκους από πολλά χωριά περίπου 20 χλμ. δυτικά της Ιερουσαλήμ, ενώ πυροσβέστες «αναπτύχθηκαν στην περιοχή για να προσπαθήσουν να ελέγξουν τη φωτιά».

Σύμφωνα με εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου από την περιοχή, πολλά αεροσκάφη διάσωσης αναπτύχθηκαν στο σημείο.

«Η αστυνομία του Ισραήλ, η συνοριακή αστυνομία, οι πυροσβέστες, οι υπηρεσίες διάσωσης, η Αρχή Φύσης και Πάρκων, οι τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στην εξάπλωση των πυρκαγιών», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Σημειώνεται ότι οι φλόγες έχουν φτάσει στα όρια του αυτοκινητοδρόμου προς την Ιερουσαλήμ.

Some communities need to evacuate.

Massive fire between Jerusalem and Beit Shemesh, Israel.

🚨 Massive wildfires are raging through the hills of Jerusalem.

Firefighters are battling the flames as a scorching heat wave fuels the spread. The next hours are critical.

