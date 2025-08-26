Ένα τεράστιο τείχος σκόνης, γνωστό μετεωρολογικά ως «haboob», κάλυψε τμήματα της μητροπολιτικής περιοχής του Φοίνιξ το βράδυ της Δευτέρας, 25 Αυγούστου, βυθίζοντας την πόλη στο σκοτάδι, λόγω εκτεταμένων διακοπών ρεύματος. Η ορατότητα ήταν σχεδόν μηδενική, και πίσω έμειναν πεσμένα δέντρα, αλλά και άλλες ζημιές από τον άνεμο.

Το πέρασμα της σκόνης ακολούθησαν σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν την πόλη, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Phoenix Sky Harbor, όπου μια γέφυρα σύνδεσης καταστράφηκε από ριπές ανέμου 70 μιλίων την ώρα, αναφέρει το CNN.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις, τόσο για το τείχος σκόνης, όσο και για τις καταιγίδες. Προειδοποίησε τους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις, καθώς η ορατότητα θα είναι πολύ χαμηλή.

Μετά τις καταιγίδες, περισσότεροι από 60.000 πολίτες στην Αριζόνα έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με την πλειονότητα των διακοπών ρεύματος να παρατηρείται στην κομητεία Μαρικόπα.

Για περίπου μία ώρα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Phoenix Sky Harbor παρέμεινε κλειστό, απαγορεύοντας την απογείωση ή την προσγείωση οποιουδήποτε αεροσκάφους, καθώς το τείχος σκόνης φαινόταν έτοιμο να καταπιεί τις εγκαταστάσεις. Το αεροδρόμιο αντιμετώπισε καθυστερήσεις έως και 30 λεπτών, ενώ τα συνεργεία κατέγραψαν ζημιές και διαρροές στη στέγη του.

Στο Γκίλμπερτ της Αριζόνα, περίπου 22 μίλια νοτιοανατολικά του Φοίνιξ, υπάρχουν «διακοπές λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών και πεσμένα δέντρα σε όλη την πόλη», ανέφερε η αστυνομία, προτρέποντας τους κατοίκους να αποφύγουν τα ταξίδια λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.