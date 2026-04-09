Τέσσερα ιρανικά, τέσσερα ελληνόκτητα και ένα κινεζικό πλοίο είναι ανάμεσα στα 11 σκάφη, στα οποία επιτράπηκε η διέλευση από το Στενό του Ορμούζ από την αρχή της εκεχειρίας, σύμφωνα με στοιχεία που επαλήθευσε η AXSMarine.

Πρόκειται για τα ελληνόκτητα πλοία, Iolkos Destiny, Minoan Pioneer, Daytona Beach και το NJ Earth, που διέσχισε το σημείο χθες: