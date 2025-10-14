Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε τέσσερα ακόμη φέρετρα, τα οποία φαίνεται να περιέχουν τα πτώματα των νεκρών ομήρων στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι τα πτώματα μεταφέρονται προς τα ισραηλινά στρατεύματα.

Στη συνέχεια, τα πτώματα θα μεταφερθούν σε ειδικό κέντρο στο Ισραήλ για επίσημη ταυτοποίηση. Η Χαμάς δεν έχει δημοσιοποιήσει τα ονόματα των ατόμων των οποίων τα πτώματα φαίνεται να έχει παραδώσει.

Όταν επιβεβαιωθεί η ταυτότητά τους, αυτό θα σημαίνει ότι τα πτώματα οκτώ Ισραηλινών ομήρων έχουν πλέον ανακτηθεί από τη Γάζα, ενώ πιστεύεται ότι άλλα 20 βρίσκονται ακόμη εντός του θύλακα.

Πηγή Φωτό: IDF SPOKESPERSON’S UNIT