Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε σήμερα (4/3) τα ξημερώματα, την ταυτοποίηση τεσσάρων από τους έξι Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο με το Ιράν. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, όλοι οι στρατιώτες ήταν έφεδροι του Στρατού και υπηρετούσαν στο 103ο Σώμα Υποστήριξης με έδρα το Des Moines της Αϊόβα.

Οι έξι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν την 1η Μαρτίου, όταν drone που εκτόξευσε το Ιράν έπληξε το σημείο όπου εργάζονταν στο Port Shuabia, στο Κουβέιτ.

Τα ονόματά τους είναι:

Λοχαγός Cody A. Khork, 35 ετών, από το Winter Haven της Φλόριντα.

Σμηνίας 1ης τάξης Noah L. Tietjens, 42 ετών, από το Bellevue της Νεμπράσκα.

Η Σμηνίας 1ης τάξης Nicole M. Amor, 39 ετών, από το White Bear Lake της Μινεσότα.

Ειδικός Declan J. Coady, 20 ετών, από το West Des Moines της Αϊόβα.

