Στο τραπέζι των ευρωπαϊκών συζητήσεων επαναφέρουν τέσσερα κράτη-μέλη το ζήτημα της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής υποστήριξης προς το Κίεβο. Μέσω μιας κοινής επιστολής που δόθηκε στη δημοσιότητα, η Πολωνία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Σουηδία ασκούν συντονισμένη πίεση προς τις Βρυξέλλες για την άμεση αξιοποίηση των εν λόγω κεφαλαίων.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, υπολογίζεται ότι έχουν δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ρωσικά πάγια ύψους περίπου 210 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, η ιδέα της αξιοποίησής τους αποτελεί «αγκάθι» και έχει εγείρει σοβαρές αντιδράσεις, με επίκεντρο κυρίως το Βέλγιο. Εκεί βρίσκεται συγκεντρωμένο το 90% αυτών των κεφαλαίων, τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει ο χρηματοοικονομικός οργανισμός Euroclear.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο σχέδιο είχε μπει στον «πάγο» τον περασμένο Δεκέμβριο. Τότε, η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 είχε επιλέξει μια διαφορετική προσέγγιση, προκρίνοντας τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη της Ουκρανίας, βάζοντας ως εγγυητή τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Παρ’ όλα αυτά, όπως επισημαίνουν οι υπουργοί Εξωτερικών των τεσσάρων χωρών στην επιστολή τους, η οποία απευθύνεται πρωτίστως στην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, η Μόσχα εξακολουθεί να απορρίπτει την οδό των διαπραγματεύσεων, την ώρα που το Κίεβο έχει πιεστική ανάγκη από συνεχή χρηματοδότηση τόσο σε βραχυπρόθεσμο, όσο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Οι συντάκτες της επιστολής αναγνωρίζουν τις νομικές και πολιτικές δυσκολίες του εγχειρήματος, διευκρινίζοντας: «Έχουμε πλήρη επίγνωση πως αυτό το ζήτημα είναι περίπλοκο και εμείς πρέπει να βρούμε λύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τα έννομα συμφέροντα».

Δεδομένων των συνθηκών, ωστόσο, οι τέσσερις υπουργοί κρίνουν την κίνηση επιβεβλημένη, υπογραμμίζοντας: «Πιστεύουμε πως είναι καιρός να επανεξετάσουμε το θέμα, ώστε να μάθουμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω τα δεσμευθέντα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας προς όφελος της Ουκρανίας».

Καταλήγοντας, τα υπουργεία επιχειρηματολογούν υπέρ του οικονομικού οφέλους για τους Ευρωπαίους πολίτες, τονίζοντας ότι μέσω της χρήσης αυτών των πόρων, «η ΕΕ διασφαλίζει πως η Ρωσία πληρώνει χωρίς καθυστέρηση για τις καταστροφές που προκάλεσε στην Ουκρανία, μειώνοντας το βάρος για τους φορολογούμενους μας».