Μια προσπάθεια διάπλου της Μάγχης προς την Αγγλία, κατέληξε σε τραγωδία σήμερα (9/4) το πρωί στις ακτές της Γαλλίας στο Πα-ντε-Καλαί (βόρεια) με τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων μεταναστών που παρασύρθηκαν από τα ρεύματα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

«Δύο άνδρες και δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους όταν «παρασύρθηκαν» από ρεύματα στην περιοχή της Εκιέν-Πλαζ», ανακοίνωσε στο σημείο ο νομάρχης του Πα-ντε-Καλαί, Φρανσουά Ξαβιέ Λοκ.

BREAKING: Four people have died after attempting to cross the English Channel in a small boat, French local authorities have confirmed. Sky’s @olivermiocic has the latest on the story.https://t.co/bvMPlEpZsR 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/PIRlfv3MW5 — Sky News (@SkyNews) April 9, 2026

Αυτά τα τέσσερα πρόσωπα «επιχείρησαν να επιβιβαστούν σε ένα «θαλάσσιο ταξί («taxi-boat»)» και «τα ρεύματα, που μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα εδώ, τους παρέσυραν», δήλωσε ο νομάρχης, ο οποίο υπογράμμισε πως ο απολογισμός αυτός είναι ακόμη «προσωρινός». Ένας άνθρωπος λαμβάνει ιατρική φροντίδα για υποθερμία και άλλοι 37 διασώθηκαν, πρόσθεσε.

«Οι τέσσερις νεκροί είναι ενήλικες, διευκρίνισε η εισαγγελέας της Μπουλόν-σιρ-Μερ, Σεσίλ Γκρεσιέ. Οι εθνικότητες των θυμάτων δεν έχουν γίνει γνωστές προσώρας», πρόσθεσε.

Χρησιμοποιώντας τη «μέθοδο» των θαλάσσιων ταξί, οι διακινητές «επιβιβάζουν» στα σκάφη τους υποψήφιους μετανάστες απευθείας από τη θάλασσα ώστε οι δυνάμεις ασφαλείας που βρίσκονται στην ξηρά να μην εμποδίσουν τις αναχωρήσεις των σκαφών αυτών από την ακτή. Το σκάφος «συνέχισε την πορεία του» με «σχεδόν τριάντα επιβαίνοντες», σύμφωνα με την εισαγγελέα.