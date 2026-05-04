Τέσσερις μετανάστες βρέθηκαν νεκροί στα σύνορα της Κροατίας με τη Σλοβενία ενώ άλλοι δύο άνδρες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, ανακοίνωσε σήμερα η κροατική αστυνομία, χωρίς να διευκρινίζει τις εθνικότητές τους ή τις συνθήκες θανάτου των τεσσάρων ανδρών.

«Άλλοι δεκατρείς άνθρωποι εντοπίστηκαν και οδηγήθηκαν σε κέντρο κράτησης», διευκρίνισε η αστυνομία, στην οποία είπαν ότι «είχαν εκτεθεί σε απάνθρωπες συνθήκες κατά τη μεταφορά», σύμφωνα με ανακοίνωση των δυνάμεων της τάξης.

Διακινητής τούς οδήγησε κοντά στο χωριό Ντόνγε Πριλίσε, 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ζάγκρεμπ, προτού διαφύγει, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία. Έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να προσδιοριστούν οι αιτίες θανάτου.

Η Κροατία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια σημαντική χώρα διέλευσης για παράτυπους μετανάστες που προσπαθούν να φθάσουν στην Ευρώπη μέσω «της διαδρομής των Βαλκανίων».

Στις αρχές Απριλίου, τριάντα άνθρωποι διασώθηκαν σε έλος ανάμεσα στην Κροατία και τη Βοσνία. Στα τέλη Φεβρουαρίου, ένας άνδρας κινεζικής καταγωγής έχασε τη ζωή του σε ναυάγιο σκάφους που μετέφερε μετανάστες, πάντα ανάμεσα στην Κροατία και τη Βοσνία.

Περισσότεροι από 12.500 άνθρωποι χρησιμοποίησαν αυτήν τη διαδρομή το 2025, σύμφωνα με στοιχεία του ευρωπαϊκού οργανισμού φύλαξης των συνόρων Frontex.

Από το 2014, περισσότεροι από 400 άνθρωποι θεωρούνται νεκροί ή αγνοούμενοι στη διαδρομή αυτή, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Οι μετανάστες που χρησιμοποιούν αυτήν την διαδρομή υπόκεινται συχνά σε αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα, αναγκάζοντας πολλούς από αυτούς να πραγματοποιούν επικίνδυνα παράτυπα ταξίδια μέσω επικίνδυνων συχνά εδαφών προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό σύμφωνα με τον ΔΟΜ.