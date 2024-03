Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μια έφηβη, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον πέντε τραυματίστηκαν σε επίθεση ενός άνδρα με μαχαίρι σε διαφορετικά μέρη του Ρόκφορντ στην πολιτεία Ιλινόι, ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 28 Μαρτίου, η αμερικανική αστυνομία.

Ένας 22χρονος ύποπτος συνελήφθη μετά τις επιθέσεις αυτές που έγιναν χθες, Τετάρτη, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της πόλης αυτής, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του Σικάγο.

Αυτοί που έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση είναι μια 15χρονη, μια 63χρονη και δύο άνδρες ηλικίας 49 και 22 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στην ανακοίνωση των Αρχών δεν αναφέρεται κάποιο πιθανό κίνητρο του υπόπτου.

