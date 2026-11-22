Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Σάββατο από ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, οι τρεις εξ αυτών σε αεροπορική επιδρομή εναντίον οχήματος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του μικρού παραθαλάσσιου παλαιστινιακού θύλακα, ρημαγμένου από τον πόλεμο.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται καθημερινά για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου 2025, δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε πλήγμα που έγινε από ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα με στόχο όχημα που μετέφερε τρόφιμα, προοριζόμενα για εκτοπισμένους στη συνοικία Τελ αλ Χάουα, στην πόλη της Γάζας (βόρεια), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, υπηρεσίας που ανήκει στον κυβερνητικό μηχανισμό της Χαμάς.

Φωτογραφίες που τράβηξε το AFP δείχνουν το κουφάρι οχήματος που διαλύθηκε στην έκρηξη και τρόφιμα σκορπισμένα στο εσωτερικό του.

Gaza’s civil defence told AFP that Israeli fire killed four people, including three in a strike on a vehicle carrying food aid in the war-ravaged territory. The Israeli military said it had killed three ‘terrorists’ from a militant group allied with Hamas.

https://t.co/Bw75PSi9rp https://t.co/XRYVaSEMnA — AFP News Agency (@AFP) November 21, 2026

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε πως έπειτα από το πλήγμα αυτό, «πηγές στη Γάζα ανέφεραν ότι οι νεκροί ήταν εργαζόμενοι σε ανθρωπιστική οργάνωση» αλλά αυτό είναι «ψευδές».

Αξιωματικός του ισραηλινού στρατού ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι στοχοποιήθηκαν είχε εργαστεί στο παρελθόν σε διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση αλλά απολύθηκε όταν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαβίβασαν σε αυτή πληροφορίες κατά τις οποίες ήταν «τρομοκράτης».

Ο αξιωματικός πρόσθεσε ότι άλλοι δύο άνθρωποι που σκοτώθηκαν δεν ήταν γνωστό πως εργάζονταν για διεθνείς οργανώσεις και το όχημα που μπήκε στο στόχαστρο «δεν έφερε κανένα διακριτικό» που έδειχνε πως «ανήκε σε ανθρωπιστική οργάνωση».

Η Πολιτική Προστασία ενημέρωσε επίσης ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στην Τζαμπάλια αλ Μπάλαντ, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε σχόλιο το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το νοσοκομείο Σίφα ανέφερε ότι παρέλαβε τα πτώματα τεσσάρων θυμάτων.

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν εξάλλου χθες Σάββατο στο κεντρικό τμήμα του θύλακα για να αποτίσουν φόρο τιμής σε τέσσερις άνδρες που σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό την προηγουμένη κοντά στον καταυλισμό Μπουρέιτζ.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε ότι έπληξε «τρομοκράτες», μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς που «προετοίμαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις» εναντίον πολιτών και στρατιωτών του Ισραήλ.

«Για ποια εκεχειρία μιλάει ο Νετανιάχου;», διερωτήθηκε ο Μάχντι Αμπού Γαρκούντ, ο αδελφός του οποίου ήταν ανάμεσα στα θύματα, αναφερόμενος στον απερχόμενο Ισραηλινό πρωθυπουργό. «Όλος ο κόσμος μας έχει εγκαταλείψει, νομίζοντας ότι ο πόλεμος στη Γάζα τέλειωσε», πρόσθεσε μιλώντας στο AFP.

Πάνω από 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου άρχισε να εφαρμόζεται η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στους αριθμούς του υπουργείου Υγείας του κυβερνητικού μηχανισμού της Χαμάς στη Γάζα, που θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Την ίδια περίοδο, ο ισραηλινός στρατός καταμετρά 8 νεκρούς, επτά μέλη του και πολίτη συμβασιούχο του.