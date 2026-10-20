Τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι περιλαμβανομένου ενός παντρεμένου ζευγαριού και ενός 17χρονου, σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα και πυρά όπλων σε ξεχωριστά συμβάντα στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα (20/10), δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Διασώστες δήλωσαν ότι ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σκότωσε τον Άκραμ Γιάσιν και τη σύζυγό του Ντίνα Αμπού Μπάκερ σε ένα διαμέρισμα στην Πόλη της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε μαχητή στην περιοχή, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στη Χαν Γιούνις, στον νότο, ιατρικές πηγές δήλωσαν πως ένα 17χρονο αγόρι σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά όπλων κοντά στη συνοικία Κιζάν αλ Νάτζαρ, ενώ άλλο ένα σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά όπλων στο προάστιο Ζεϊτούν ανατολικά της Πόλης της Γάζας ανεβάζοντας τον σημερινό απολογισμό σε τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε προσώρας είτε το ένα είτε το άλλο συμβάν.

Οι Παλαιστίνιοι επιθεώρησαν τα επακόλουθα του πλήγματος στο διαμέρισμα στην Πόλη της Γάζας πριν συγκεντρωθούν για την κηδεία του ζευγαριού.

«Υποτίθεται ότι είμαστε σε περίοδο εκεχειρίας, αλλά, ειλικρινά, δεν βλέπουμε ούτε εκεχειρία ούτε τίποτα. Ο πόλεμος συνεχίζεται, οι δολοφονίες συνεχίζονται, και οι βομβαρδισμοί δεν έχουν σταματήσει», είπε ο Μαχμούντ Γιάσιν, ο αδελφός του οποίου σκοτώθηκε.

Το Ισραήλ, που λέει ότι η οργάνωση μαχητών της Χαμάς επανεξοπλίζεται και εξαπολύει επιθέσεις παραβιάζοντας την εκεχειρία, έχει εντείνει τα πλήγματα κατά της οργάνωσης τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Χαμάς αρνείται ότι προσπαθεί να διενεργήσει επιθέσεις ή να ανασυστήσει το οπλοστάσιό της και κατηγορεί το Ισραήλ ότι υπονομεύει την ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα.

Η εκεχειρία, που εξασφάλισαν οι ΗΠΑ πριν από ένα έτος, καλεί για ανοικοδόμηση της περιοχής. Όμως πολύ λίγη πρόοδος έχει σημειωθεί προς την εφαρμογή μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης που περιλαμβάνει όρους για αφοπλισμό της Χαμάς και απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι στη Γάζα έχουν πει ότι τουλάχιστον 1.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά μετά την εκεχειρία. Το Ισραήλ λέει ότι τέσσερις στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί από μαχητές στη Γάζα την ίδια περίοδο.