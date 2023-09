Τέσσερις Αιγύπτιοι, μέλη μιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή τους σήμερα από κατάρρευση κτηρίου σε εργατική συνοικία του Καΐρου, σε μια περιοχή όπου πριν από δύο μήνες είχε καταρρεύσει ένα άλλο κτήριο, ανέφεραν αιγυπτιακά ΜΜΕ.

At least four people were killed and five others wounded on Wednesday in a building collapse in #Egypt‘s capital #Cairo. pic.twitter.com/sIYiHuumQx

— Our World (@MeetOurWorld) September 6, 2023