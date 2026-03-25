Σε μια αιφνιδιαστική εξέλιξη που προκαλεί έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) προχώρησε σε πλήγμα κατά σκάφους που διέσχιζε την περιοχή της Καραϊβικής την Τετάρτη 25 Μαρτίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της U.S. Southern Command.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν τέσσερα άτομα, ενώ οι συνθήκες και οι λόγοι που οδήγησαν στην επιχείρηση παραμένουν υπό διερεύνηση, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Applying total systemic friction on the cartels. On March 25, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed… pic.twitter.com/VTzo4wkbpG — U.S. Southern Command (@Southcom) March 25, 2026

Η ανακοίνωση

«Στις 25 Μαρτίου, κατόπιν οδηγίας του διοικητή της SOUTHCOM, Στρατηγού Francis L. Donovan, η Επιχειρησιακή Δύναμη “Southern Spear” πραγματοποίησε φονικό κινητικό πλήγμα (lethal kinetic strike) σε σκάφος που χειρίζονταν Ορισμένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις. Οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος κινούνταν κατά μήκος γνωστών διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και συμμετείχε σε επιχειρήσεις ναρκο-εμπορίου. Τέσσερις άνδρες ναρκο-τρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας. Καμία απώλεια δεν υπήρξε για τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ.»