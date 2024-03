Ο απολογισμός από τις πλημμύρες στη νοτιοανατολική Γαλλία αυξήθηκε σήμερα σε τέσσερις νεκρούς, με την ανακάλυψη του πτώματος ενός άνδρα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ στην Ισπανία αγνοείται η τύχη τριών ανθρώπων που παρασύρθηκαν από τα κύματα.

Στα περίχωρα του χωριού Ντιόν της νοτιοανατολικής Γαλλίας, βόρεια της Νιμ, βρέθηκε το πτώμα ενός άνδρα, όπως ανακοινώθηκε από τη νομαρχία του νομού Γκαρντ. Στην περιοχή αγνοείτο η τύχη τριών ανθρώπων – ενός πατέρα και των δύο παιδιών του.

