Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στη διάρκεια διαδήλωσης κοντά στο τείχος της Γάζας, ανακοίνωσε το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας.

Βίντεο από drone, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή της έκρηξης, δημοσιοποίησε ο ισραηλινός στρατός.

#BREAKING #Israel #Palestine The moment of today’s explosion on the border between Israel and Gaza, which till now killed five and injured 25 people. pic.twitter.com/W8RAXwixyV

— The National Independent (@NationalIndNews) September 13, 2023

