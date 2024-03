Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από σφαίρες σε περιστατικό που σημειώθηκε σε κατοικία στο Κινγκ Σίτι της Καλιφόρνια, ανακοίνωσαν χθες οι αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής έπειτα από πάρτι σε ένα κτίριο κατοικιών όπου τρεις άνδρες βρέθηκαν νεκροί μέσα στον χώρο φέροντας τραύματα από σφαίρες και μια γυναίκα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Police are currently searching for 3 gunmen #breaking #shooting #California pic.twitter.com/UgJAD335X8

BREAKING | 7+ people shot, 4 killed in King City California at a birthday party

Τρεις άλλοι άνδρες που έφεραν τραύματα από σφαίρες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στην πόλη Σαλίνας για ιατρική παρακολούθηση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εστάλη με email από το αστυνομικό τμήμα του Κινγκ Σίτι.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τρεις άνδρες βγήκαν από όχημα και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον ανθρώπων που βρίσκονταν στον κήπο της κατοικίας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

🚨🚨#BREAKING VIDEO: First footage from scene of shooting where 7+ people shot, 4 killed at a birthday party. #KingCity #California #Breaking #BreakingNewspic.twitter.com/zKGeD2rotp

— Breaking Alerter (@BreakingAlerter) March 4, 2024