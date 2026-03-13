Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δεκαπέντε τραυματίστηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό του Πακιστάν που έπληξε «σπίτια πολιτών» στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, της Καμπούλ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας των Ταλιμπάν.

 

 

«Στον τομέα Γκουζάρ, στο 21ο διαμέρισμα της Καμπούλ, σπίτια πολιτών χτυπήθηκαν σε βομβαρδισμό του πακιστανικού καθεστώτος, που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δεκαπέντε», ανέφερε ο Χαλίντ Ζαντράν μέσω X, συμπληρώνοντας πως στα θύματα συγκαταλέγονται γυναίκες και παιδιά.

 

 

 

 

