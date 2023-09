Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τρίτη εξαιτίας των ξαφνικών πλημμυρών που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές, μεταμορφώνοντας δρόμους της Κωνσταντινούπολης σε ασυγκράτητα ποτάμια, σύμφωνα με τις αρχές της Τουρκίας.

Η νυχτερινή καταιγίδα πλημμύρισε σταθμό του μετρό κι ανάγκασε τις αρχές να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση δεκάδων ανθρώπων από δημοτική βιβλιοθήκη, μετέδωσαν ΜΜΕ.

BREAKING: Significant flash flooding is being reported in Istanbul's Başakşehir district, Turkey, after a severe thunderstorm dumped 130 mm [5 inches] of rain in just one hour. pic.twitter.com/ARXgrc0Jn8

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023