Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί 8 ετών, ύστερα από ρωσικές επιθέσεις στις περιοχές του Ντονέτσκ και της Οδησσού, ενώ τραυματισμοί αναφέρθηκαν και σε ρωσικά εδάφη από ουκρανικά drones. Στην ανατολική επαρχία του Ντονέτσκ, τρία αδέλφια, δύο 19 ετών και ένα 8 ετών, σκοτώθηκαν σε ρωσικό πλήγμα που σημειώθηκε αργά χθες (12/2) το βράδυ. Από την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν η μητέρα και η γιαγιά τους, σύμφωνα με την τοπική εισαγγελία.

Παράλληλα στην Οδησσό, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση με drones. Ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέκσι Κουλέμπα, ανέφερε ότι στόχος αποτέλεσαν λιμενικές και σιδηροδρομικές υποδομές, ενώ υπέστησαν ζημιές εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, αποθήκες λιπασμάτων και οχήματα.

Russia continues to terrorise Ukrainian civilians. In Kramatorsk, Donetsk region, Russia’s drone strike killed four people: an eight-year-old boy, his 19-year-old twin brothers, and their 63-year-old neighbour. The children’s mother and grandmother were injured. Across the… pic.twitter.com/3bgY4ZDsmS — Ukraine.ua (@ukraine_ua) February 13, 2026

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία εκτόξευσε 154 drones και έναν βαλλιστικό πύραυλο, με την αντιαεροπορική άμυνα να καταρρίπτει ή να εξουδετερώνει 111 από τα drones. Ο κυβερνήτης της Οδησσού, Όλεχ Κιπέρ, έκανε λόγο για πλήγματα σε ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές, καθώς και σε κατοικίες, σημειώνοντας ότι προκλήθηκαν σοβαρές διακοπές στην ηλεκτροδότηση, τη θέρμανση και την υδροδότηση. Η ιδιωτική εταιρεία ενέργειας DTEK χαρακτήρισε τις ζημιές «εξαιρετικά σοβαρές», τονίζοντας ότι η αποκατάσταση θα απαιτήσει χρόνο.

Επιθέσεις σημειώθηκαν επίσης στο σιδηροδρομικό δίκτυο της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ. Την ίδια ώρα, στη Ρωσία, ουκρανικά drones έπληξαν κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια του Βόλγκογκραντ. Ο τοπικός κυβερνήτης Αντρέι Μποτσάροφ ανέφερε ότι αρκετά σπίτια και οχήματα υπέστησαν ζημιές, ενώ τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.