Τραγικός είναι ο επίλογος της τραγωδίας με την κατάρρευση 7όροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Γκέμπζε του Κοτζαελί κοντά στην Κωνσταντινούπολη.

Το κτήριο κατέρρευσε το πρωί της Τετάρτης (29/10) και κάτω από τα ερείπια παγιδεύτηκε μια πενταμελής οικογένεια. Οι ομάδες διάσωσης από την Κωνσταντινούπολη ανέσυραν τέσσερις σορούς, ενώ μόνο η κόρη της οικογένειας βρέθηκε ζωντανή κάτω από τα χαλάσματα.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, οι σοροί των Muhammed Emir Bilir (12 ετών), Hayrunnisa Bilir (14 ετών), του πατέρα Levent Bilir (44 ετών) και της μητέρας Emine Bilir (37 ετών) βρέθηκαν στο κτήριο που κατέρρευσε. Η 18χρονη Dilara Bilir ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Μεχμέτ Ακτάς, μετά το τέλος της επιχείρησης, ανέφερε:

«Δυστυχώς, βρέθηκαν οι σοροί και των δύο γονέων. Μόλις ανασύρθηκαν οι σοροί του πατέρα Levent Bilir και της μητέρας Emine Bilir. Αυτό σημαίνει ότι τέσσερα μέλη της πενταμελούς οικογένειάς είναι νεκρά. Μόνο η κόρη μας Dilara ανασύρθηκε ζωντανή. Η μητέρα, ο πατέρας και τα δύο παιδιά σκοτώθηκαν. Επισκεφτήκαμε την κόρη Dilara στο νοσοκομείο.

Η γενική της κατάσταση είναι καλή. Δεν έχει σοβαρά προβλήματα. Ελπίζω να αναρρώσει σύντομα. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης κράτησε 19 ώρες. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης συμμετείχαν 913 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 628 ατόμων από το προσωπικό έρευνας και διάσωσης. Χρησιμοποιήθηκαν 161 οχήματα διάσωσης κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Χρησιμοποιήθηκαν έξι σκύλοι και συνολικά 10 συσκευές απεικόνισης και ακρόασης σεισμικών συντριμμιών.

A six-story residential building collapsed in Istanbul The cause of the incident has not yet been determined. pic.twitter.com/CbsaOFKLp3 — Politics World Wide Web (@PoliticsWWWeb) October 29, 2025

Οι προσπάθειες απομάκρυνσης συντριμμιών θα συνεχιστούν, αφού η εισαγγελία διενεργήσει έρευνα. Δώδεκα κτίρια εκκενώθηκαν προληπτικά. Υπήρχαν 45 οικογένειες που ζούσαν στο αυτά τα 12 κτήρια. Εννέα από αυτές τις οικογένειες, μια ομάδα 23 ατόμων, φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του δήμου μας. Οι υπόλοιποι έχουν πάει σε συγγενείς τους».

Βίντεο που μεταδόθηκε από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δείχνει τη στιγμή της κατάρρευσης του κτηρίου στην Κωνσταντινούπολη.

Gebze’deki 7 katlı binanın yıkılma anı kamerada https://t.co/iSRi51TiXQ pic.twitter.com/TN50PD6BXC — CNN TÜRK (@cnnturk) October 29, 2025

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα, όμως ο δήμαρχος Ζιννούρ Μπουγιουκγκόζ άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να σχετίζονται με έργα του μετρό που εκτελούνται κοντά στο σημείο. Η Γκέμπζε, που βρίσκεται πάνω στη βόρεια ανατολική ζώνη ρηγμάτων, είχε πληγεί σοβαρά από τον καταστροφικό σεισμό του 1999, ο οποίος είχε κοστίσει τη ζωή σε περίπου 18.000 ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Π.Π.