Τέσσερις Παλαιστίνιες σκοτώθηκαν χθες ( 18/3), στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης που αποδίδεται στο Ιράν, σύμφωνα με τον απολογισμό της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

Θραύσματα πυραύλου έπληξαν ένα κομμωτήριο στην πόλη Μπέιτ Άουα, νοτιοδυτικά της Χεβρώνας, με αποτέλεσμα τέσσερις γυναίκες να βρουν τον θάνατο και άλλες έξι να τραυματιστούν, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

BREAKING: An Iranian missile struck the Palestinian town of Bayt Awa in the West Bank, killing 4 Palestinian women. pic.twitter.com/F2lTG2Vpsy — Ihab Hassan (@IhabHassane) March 18, 2026

4 Palestinian women were killed and several others injured by an Iranian missile that struck the town of Bayt Awa in the West Bank an hour ago. And now, the criminal Islamic Republic of Iran has launched another wave of missiles across the West Bank. — Ihab Hassan (@IhabHassane) March 18, 2026

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έκαναν λόγο για πυρομαχικά διασποράς που έπεσαν σε μεγάλη ακτίνα.