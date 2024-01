Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη (3/1) στις αστυνομικές αρχές του Τόκιο, καθώς σημειώθηκε επίθεση από γυναίκα με μαχαίρι σε τρένο, που έκανε στάση στον σταθμό Ακιχαμπάρα.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Η είδηση της επίθεσης ανακοινώθηκε από το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK επικαλούμενο την τοπική αστυνομία.

«Πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς διαδρομές του Τόκιο, η οποία διακόπηκε λόγω “προβλήματος στο τρένο” στον σταθμό Ακιχαμπάρα περίπου στη 13:56 GMT την Τετάρτη», γνωστοποίησε η East Japan Railway Company στο X.

