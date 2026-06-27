Όλα έδειχναν πως ΗΠΑ και Ιράν οδεύουν προς τη σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, θα έφτανε στο τέλος του.

Ωστόσο, η χθεσινή νύχτα αποτέλεσε ένα «τεστ» αντοχής για την εκεχειρία που είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές, καθώς ιρανικοί, αλλά και αμερικανικοί στόχοι επλήγησαν στον Περσικό Κόλπο.

Και κάπως έτσι το σενάριο για τον τερματισμό του πολέμου μοιάζει να είναι μακρινό…

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ιράν με πολεμικό αεροσκάφος να χτυπά αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθώς και τοποθεσίες παράκτιων ραντάρ, με αφορμή την επίθεση της Τεχεράνης σε ένα εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ νωρίτερα. Σημειώνεται πως οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζουν να παρέχουν συντονισμό για την ασφαλή διέλευση στα εμπορικά πλοία που περνούν από τα Στενά.

Από την πλευρά τους, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένα βλήμα έπληξε περιοχή κοντά σε προβλήτα της πόλης Σιρίκ. Επικαλούμενα στρατιωτική πηγή, ανέφεραν επίσης ότι ώρες νωρίτερα οι ιρανικές δυνάμεις έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίων που «παραβίαζαν τα όρια» στα Στενά του Ορμούζ.

Δείτε βίντεο από την επίθεση των ΗΠΑ:

Η απάντηση των Φρουρών της Επανάστασης στα αμερικανικά χτυπήματα

Οι Φρουροί της Επανάστασης απάντησαν, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον θέσεων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή του Κόλπου. Σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB, τα χτυπήματα του Ιράν ήταν αντίποινα στην επίθεση των ΗΠΑ.

Παρόλα αυτά, οι Ιρανοί δεν διευκρίνισαν ποιες θέσεις έβαλαν στο στόχαστρο. «Εάν οι επιθέσεις επαναληφθούν, η απάντησή μας θα είναι μεγαλύτερη από αυτήν», τόνισαν οι Φρουροί της Επανάτασης.

Τα πλήγματα και η αδύναμη εκεχειρία

Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εκτιμούν πως τα χθεσινοβραδινά πλήγματα δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι ΗΠΑ και Ιράν θα επιστρέψουν σε ευρύτερες πολεμικές ενέργειες, προς το παρόν τουλάχιστον…

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, όπως συνηθίζει βέβαια, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω αντίδραση και όταν ρωτήθηκε για τα επόμενα βήματα τν ΗΠΑ, απάντησε «θα τα μάθετε».

Η κατάσταση μεταξύ των δύο χωρών είναι ρευστή και περίπλοκη, με το αγκάθι της συμφωνίας να είναι τα Στενά του Ορμούζ.

«Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι «η βία θα αντιμετωπίζεται με βία» αφότου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν εν είδει αντιποίνων για το πρόσφατο πλήγμα σε φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Η ανάρτηση του Βανς για τα πλήγματα στα Στενά του Ορμούζ:

Iran signed a ceasefire agreement. We have honored it. If they have disagreements about how the MOU is being applied, they can pick up the phone. But violence will be met with violence. https://t.co/VWnBS1PWaV — JD Vance (@JDVance) June 26, 2026

«Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Την έχουμε τιμήσει. Εάν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του μνημονίου συνεννόησης (MoU), μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο», έγραψε ο Βανς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Αλλά η βία θα αντιμετωπίζεται με βία», υπογράμμισε.