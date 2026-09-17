Την είδηση της επικείμενης συνάντησης ανάμεσα στον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στη Νέα Υόρκη, γνωστοποίησε επισήμως ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ.

Το ραντεβού των δύο ηγετών πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία ανοίγει τις εργασίες της στις 22 Σεπτεμβρίου. Η φετινή διοργάνωση, που παραδοσιακά συγκεντρώνει ηγέτες από κάθε γωνιά του πλανήτη, διεξάγεται υπό τον κεντρικό τίτλο: «Επαναφέροντας την εμπιστοσύνη, διαχειριζόμενοι τη μετάβαση: Ένας ΟΗΕ που φέρνει αποτελέσματα για όλους».

Κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «εβδομάδας υψηλού επιπέδου», όπου τίθενται επί τάπητος τα μείζονα διεθνή ζητήματα μέσα από τις τοποθετήσεις των αρχηγών κρατών, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να ανέβει στο βήμα από την πρώτη κιόλας ημέρα, παίρνοντας τον λόγο τέταρτος στη σειρά.

Το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης είναι έντονο, καθώς στη Νέα Υόρκη αναμένεται να δώσουν το «παρών» υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες και εκπρόσωποι από 190 χώρες.