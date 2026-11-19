Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι είχε συζήτηση περίπου μισής ώρας με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν της Κίνας, δήλωσε αξιωματούχος του ιαπωνικού ΥΠΕΞ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πρόκειται για την πρώτη επαφή των δύο ηγετών πρόσωπο με πρόσωπο, με φόντο την πρόσφατη επιδείνωση των σχέσεων ανάμεσα στο Τόκιο και τη Μόσχα.

«Κατά τη διάρκεια δείπνου, έγινε συζήτηση» ανάμεσα στην κ.Τακαΐτσι και τον κ.Πούτιν αργά χθες Τετάρτη το βράδυ, εξήγησε ο αξιωματούχος της ιαπωνικής διπλωματίας, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η επικεφαλής της ιαπωνικής κυβέρνησης εξέφρασε «τις θέσεις της Ιαπωνίας» για διάφορα ζητήματα, ιδίως την κράτηση από τις ρωσικές αρχές Ιάπωνα δημοσιογράφου που συνελήφθη και κατηγορείται για κατασκοπεία, καθώς και την πρόσφατη κατάσχεση στοιχείων ενεργητικού στη ρωσική επικράτεια της Japan Tobacco, ανέφεραν εξάλλου ιαπωνικά ΜΜΕ, ανάμεσά τους το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Οι δύο ηγέτες «αντάλλαξαν απόψεις» για περίπου 30 λεπτά και συμφώνησαν να συνεχίσουν την επικοινωνία σε διάφορα επίπεδα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Τύπου.

Το ταξίδι της εθνικίστριας πρωθυπουργού της Ιαπωνίας στη Σεντζέν για τη σύνοδο της APEC είναι η πρώτη της επίσκεψη στην Κίνα, καθώς δηλώσεις της για την Ταϊβάν λίγο καιρό αφού ανέλαβε το αξίωμα, την περασμένη χρονιά, προκάλεσαν ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων ανάμεσα στο Τόκιο και το Πεκίνο.