Οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί διαπραγματευτές ολοκλήρωσαν την πρώτη από τις δύο ημέρες των ειρηνευτικών συνομιλιών τους, που διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στη Γενεύη, ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους μια πηγή προσκείμενη στη ρωσική αντιπροσωπεία.

«Τελείωσαν για σήμερα», είπε η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί, χαρακτηρίζοντας «πολύ τεταμένη» την ατμόσφαιρα.

Το πολιτικό σκέλος των συνομιλιών είχε ολοκληρωθεί νωρίς το απόγευμα, όμως οι στρατιωτικοί εκπρόσωποι συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις για μερικές ώρες ακόμη.

Σύμφωνα με την ουκρανική αντιπροσωπεία, οι συνομιλίες, που σήμερα επικεντρώθηκαν σε πρακτικά θέματα, θα συνεχιστούν αύριο Τετάρτη.

Όπως ανέφερε, μετά το κοινό μέρος των συνομιλιών οι πλευρές εργάστηκαν σε επιμέρους ομάδες ανά θεματική ενότητα. «Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε πρακτικά ζητήματα και στη μηχανική πιθανών αποφάσεων», δήλωσε.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν το πρωί της Τετάρτης, ενώ τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας αναμένεται να παρουσιαστούν στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την Τετάρτη αναμένονται επίσημες δηλώσεις από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Οι συνομιλίες στη Γενεύη ακολουθούν δύο γύρους διαβουλεύσεων που είχαν προηγηθεί στο Αμπού Ντάμπι, χωρίς να προκύψει αποτέλεσμα. Κεντρικό αγκάθι παραμένει το ζήτημα των εδαφών: η Μόσχα απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει και το υπόλοιπο 20% της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ που δεν έχει καταλάβει, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει.

Πριν από τις συνομιλίες, η Ρωσία πραγματοποίησε έντονες αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ολόκληρη την Ουκρανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της νότιας λιμενικής πόλης Οδησσός, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι να μείνουν χωρίς θέρμανση και νερό.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία, προκειμένου να επιτευχθεί μια «πραγματική και δίκαιη» ειρηνευτική συμφωνία, μέσω αυστηρότερων κυρώσεων και προμήθειας όπλων στην Ουκρανία.

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία ακολούθησαν τις πρωινές συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και του Ιράν σε διαφορετικό χώρο στη Γενεύη.

Ο Τραμπ έριξε την μπάλα στο γήπεδο της Ουκρανίας όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι περίμενε από τις συνομιλίες της Τρίτης με τη Ρωσία.

«Λοιπόν, έχουμε σημαντικές συνομιλίες», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One. «Η Ουκρανία καλύτερα να έρθει γρήγορα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι το μόνο που σας λέω».