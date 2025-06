Το Ισραήλ συνεχίζει σήμερα τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε διάφορους τομείς του Ιράν, για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, τονίζοντας πως στο στόχαστρό του βρίσκονται πλέον εγκαταστάσεις και συστήματα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων, αφού βομβάρδισε την ιρανική πρωτεύουσα, την ιερή πόλη Μασχάντ το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στα δυτικά, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει εξαπολύοντας νέες ομοβροντίες πυραύλων και drones. Στις 4.15 (ώρα Ελλάδος) τα ξημερώματα της Δευτέρας, περίπου 100 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, με αρκετούς από αυτούς να διαπερνούν την ισραηλινή αεράμυνα και να χτυπούν το Τελ Αβίβ.

Το ιρανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι από τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν άρχισαν οι μαζικοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 224 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι χίλιοι και πλέον.

Στην ισραηλινή πλευρά, κατά τους αριθμούς της αστυνομίας και της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών, ο απολογισμός των ιρανικών αντιποίνων από την Παρασκευή ανέρχεται σε 16 νεκρούς και 380 τραυματίες.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε χθες πως γυναίκα σκοτώθηκε όταν ντρόουν, πιθανόν ιρανικό, έπεσε πάνω στο σπίτι της στην επαρχία Ταρτούς.

Δεν είναι γνωστός κανένας απολογισμός των ισραηλινών πληγμάτων στην Υεμένη στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων.

Την 4η ημέρα της άνευ προηγουμένου αεροπορικής εκστρατείας του εναντίον του Ιράν, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως η αεροπορία του στοχοποιεί εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων εδάφους-εδάφους στο κεντρικό Ιράν.

«Δρούμε εναντίον της απειλής αυτής στον δικό μας εναέριο χώρο και στον ιρανικό εναέριο χώρο», ανέφερε μέσω X εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι.

Χθες έγινε πλήγμα με στόχο πολυκατοικία στο κέντρο της Τεχεράνης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Δημοσιογράφος του AFP επιτόπου μετέδωσε πως σημειώθηκαν «δυο εκρήξεις» με μερικά λεπτά διαφορά, κοντά στο ιρανικό υπουργείο Επικοινωνιών.

Η ιρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως ισλαμικά τεμένη, σταθμοί μετρό και σχολεία θα μετατρέπονταν σε καταφύγια από χθες βράδυ.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε χθες τον θάνατο του επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, μετά τους θανάτους την Παρασκευή των δυο πλέον υψηλόβαθμων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και εννιά επιστημόνων που εργάζονταν στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας. Επλήγησαν δεκάδες στόχοι στην ιρανική πρωτεύουσα, ανάμεσά τους δυο εγκαταστάσεις που συνδέονταν με το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και δυο εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων.

Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν κλειστά χθες. Δρόμοι που οδηγούσαν εκτός πρωτεύουσας ήταν γεμάτοι, είχαν σχηματιστεί μεγάλες ουρές οχημάτων.

«Δεν έχουμε μπορέσει να κοιμηθούμε από την Παρασκευή εξαιτίας των φρικτών κρότων των εκρήξεων. Σήμερα, χτυπήθηκε σπίτι στον δρόμο μας και φοβηθήκαμε πολύ. Αποφασίσαμε να φύγουμε από την Τεχεράνη», εξήγησε η Φαρζανέ, νοικοκυρά 56 ετών, που αναχώρησε για τον βορρά.

Στο Ισραήλ οι σειρήνες της αντιαεροπορικής άμυνας ήχησαν επανειλημμένα χθες, προειδοποιώντας τον πληθυσμό να σπεύσει σε καταφύγια.

Στην Ιερουσαλήμ, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν να περνούν χθες βράδυ τουλάχιστον δέκα πύραυλοι, προτού ακουστούν μακρινές εκρήξεις. Επλήγησαν πολλές περιοχές, σύμφωνα με τον στρατό.

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ»), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό που εικονίζει ομάδες του στην παραθαλάσσια πόλη Χάιφα (βόρεια), καθώς οχήματα φλέγονται και πολυκατοικία έχει υποστεί ζημιές εξαιτίας έκρηξης.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανακοίνωσε ότι η χώρα επιτέθηκε στο Τελ Αβίβ, τη Χάιφα και άλλες ισραηλινές πόλεις με δεκάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ιρανικοί πύραυλοι κατάφεραν να ξεπεράσουν «πολλαπλά στρώματα του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας». Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν τους Ισραηλινούς να φύγουν από «κρίσιμης σημασίας περιοχές».

«Διαθέτουμε βάση δεδομένων με ζωτικής και κρίσιμης σημασίας στόχους στα κατεχόμενα εδάφη (Ισραήλ) και σας καλούμε να μην επιτρέψετε στο βίαιο καθεστώς να σας χρησιμοποιήσει ως ανθρώπινες ασπίδες. Μην παραμένετε ούτε να ταξιδεύετε κοντά σε αυτές τις περιοχές», δήλωσε εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Four people were lightly wounded by an Iranian ballistic missile impact in a town in southern Israel, according to first responders. Damage was also caused by a missile impact in Haifa, but no injuries are reported there. Firefighters are working to extinguish a blaze caused by… pic.twitter.com/9ypLcsOp4S — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 15, 2025

05:21 Ιράν: «Τα άγνωστα όπλα μας παραμένουν ακόμα άγνωστα»

Ο Ιρανός Στρατηγός Μοχσέν Ρεζάι ανέφερε ότι «μπορεί σύντομα να μπούμε σε μάχη εναντίον ενός συνασπισμού και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γι’ αυτό τα άγνωστα όπλα μας παραμένουν ακόμα άγνωστα».

BREAKING Gen. Mohsen Rezaei : We might soon enter a battle against a coalition, and we must be ready. That’s why our unknown weapons remain unrevealed. pic.twitter.com/RX3sb6EzCs — Islamic Republic of Iran (@IRIran_official) June 16, 2025

05:15 Τουλάχιστον 12 τραυματίες από τον τελευταίο ιρανικό βομβαρδισμό

Δύο άτομα έχουν τραυματιστεί ελαφρά και δέκα άλλα βρίσκονται σε ελαφρά κατάσταση ως αποτέλεσμα των τελευταίων πληγμάτων ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με γιατρούς.

Η Magen David Adom αναφέρει ότι συνεχίζει να σαρώνει τα σημεία για επιπλέον τραυματισμούς.

Οι πυραυλικές επιθέσεις της τελευταίας ώρας, προκάλεσαν ζημιές σε τουλάχιστον δύο κτίρια κατοικιών στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με τους πρώτους ανταποκριτές.

Το Ιατρικό Κέντρο Ichilov του Τελ Αβίβ αναφέρει ότι τέσσερα άτομα έφτασαν στο νοσοκομείο μετά την τελευταία αεροπορική επιδρομή βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν. Η κατάστασή τους είναι ήπια έως μέτρια.

05:09 Βίντεο από την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων το πρωί της Δευτέρας (16/6)

Βίντεο που φέρονται να δείχνουν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ νωρίς το πρωί της Δευτέρας 16 Ιουνίου, ορατούς στον ουρανό πάνω από το Ισφαχάν, το Μπουσέρ, το Χαμεντάν και το Καράτζ.

Received several videos that appear to show missiles fired from Iran toward Israel early Monday, June 26, visible in the skies over Isfahan, Bushehr, Hamedan, and Karaj.pic.twitter.com/SqGP0txdHG — Iran International English (@IranIntl_En) June 16, 2025

05:02 Ιράν: Χτυπήσαμε αποθήκη αμμωνίου κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας της Χάιφα

Το Ιράν αναφέρει ότι έπληξε αποθήκη αμμωνίου κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας της Χάιφα, ανεβάζοντας σχετικές φωτογραφίες στο Χ.

🔥🔥🔥 Impact at a ammonium storage near Haifa Power Plant pic.twitter.com/s6iYZxYcoT — Islamic Republic of Iran (@IRIran_official) June 16, 2025

Haifa Power Plant on Fire 🔥🇮🇷 pic.twitter.com/KCPGJxAM00 — Islamic Republic of Iran (@IRIran_official) June 16, 2025

04:53 Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τον τελευταίο ιρανικό βομβαρδισμό

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από τις πτώσεις ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στο κεντρικό Ισραήλ, λέει ο Magen David Adom.

Η MDA αναφέρει ότι συνεχίζει να σαρώνει τα σημεία των περιστατικών για επιπλέον τραυματισμούς.

Η Πυροσβεστική αναφέρει ότι ανταποκρίνεται σε αναφορές για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από τον βομβαρδισμό στο κεντρικό Ισραήλ.

Επιπλέον, αναφέρονται πλήγματα πυραύλων στην περιοχή της Χάιφα, αλλά χωρίς άμεσες αναφορές για τραυματισμούς.

04:45 Λήξις συναγερμού στο Ισραήλ

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων αναφέρει ότι οι πολίτες σε όλη τη χώρα δεν χρειάζεται πλέον να παραμένουν σε καταφύγια, μετά την τελευταία επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν.

04:38 Περίπου 100 πυραύλους εκτόξευσε το Ιράν κατά την τελευταία του επίθεση

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια ομοβροντία περίπου 100 πυραύλων εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς το Ισραήλ.

A salvo of around 100 missiles were launched from Iran toward Israel, early reports suggest. https://t.co/i2O1okrvP8 — Iran International English (@IranIntl_En) June 16, 2025

04:32 Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν το Τελ Αβίβ

Αρκετοί ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν το Τελ Αβίβ, σύμφωνα με το ισραηλινό στρατιωτικό ραδιόφωνο. Αναφορές μαρτύρων κάνουν λόγο για δυνατές εκρήξεις.

04:26 Ισραηλινά ασθενοφόρα κατευθύνονται σε περιοχές του κεντρικού Ισραήλ που έχουν πληγεί

Ισραηλινοί ιατρικοί φορείς αναφέρουν ότι ανταποκρίνονται σε αναφορές για πτώσεις βαλλιστικών πυραύλων σε διάφορες περιοχές του κεντρικού Ισραήλ.

Η Magen David Adom αναφέρει ότι οι γιατροί της κατευθύνονται σε αρκετά περιστατικά.

Εν τω μεταξύ, οι σειρήνες συνεχίζουν να ηχούν στην περιοχή του Τελ Αβίβ.

04:15 Νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και κατευθύνονται προς το ισραηλινό έδαφος νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Ο στρατός δήλωσε ότι τα αμυντικά του συστήματα είναι έτοιμα να αναχαιτίσουν τους πυραύλους.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων εξέδωσε λίγα λεπτά νωρίτερα μια δεύτερη προειδοποίηση κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας το πρωί προς τους πολίτες στο Ισραήλ να παραμείνουν σε προστατευμένους χώρους.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε επίσης ότι ο ιρανικός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ.

03:45 Πιθανόν να έχει καταρρεύσει η υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στη Νατάνζ

Η υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στη Νατάνζ ενδέχεται να κατέρρευσε λόγω των ισραηλινών επιδρομών, σύμφωνα με δηλώσεις Ισραηλινού αξιωματούχου στην εφημερίδα Wall Street Journal.

Ο αξιωματούχος προσθέτει ότι απαιτούνται περαιτέρω αξιολογήσεις.

03:14 Δύο ακόμη νεκροί βρέθηκαν στα ερείπια μιας πολυκατοικίας στο Μπατ Γιαμ

Δύο ακόμη πτώματα βρέθηκαν στα ερείπια μιας πολυκατοικίας στο Μπατ Γιαμ του Ισραήλ που επλήγη από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο χθες το βράδυ, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων του Μάγκεν Ντέιβιντ Άντομ. Ο αριθμός των νεκρών μόνο στην πόλη από τις πυραυλικές επιθέσεις έχει αυξηθεί σε εννέα.

03:10 Βίντεο: Ιρανοί χειριστές καθώς αναχαιτίζουν ισραηλινά drones

Βίντεο το οποίο φέρεται να δείχνει Ιρανούς χειριστές του αντιαεροπορικού συστήματος Khordad, καθώς αναχαιτίζουν ισραηλινά drones, δημοσίευσε ο ιρανικός στρατός στην επίσημη σελίδα του στο Χ.

«Η Ασπίδα Ουρανού του Ιράν: Μέσα στο Σύστημα 15 Khordad καθώς Παρακολουθεί και Καταστρέφει Σιωνιστικά Drones», αναφέρει.

Iran’s Sky Shield: Inside the 15 Khordad System as It Tracks and Destroys Zionist Drones pic.twitter.com/Nj2O88QBIv — Iran Military News (@IRMilitaryNews) June 15, 2025

03:03 Εκρήξεις κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Φορντόου

Αναφορές κάνουν λόγο για αρκετές δυνατές εκρήξεις κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Φορντόου, με αισθητές δονήσεις στο έδαφος. Αυτό το βίντεο φέρεται να δείχνει τις εκρήξεις περίπου 20 χιλιόμετρα από την πόλη Κομ.

Witness reports suggest several loud explosions near the Fordow nuclear site, with noticeable ground tremors. This video appears to show the blasts around 20 kilometers from the city of Qom.pic.twitter.com/k6DTY1kh8j — Iran International English (@IranIntl_En) June 15, 2025

02:58 Drone κατά του προξενείου των ΗΠΑ στο ιρακινό Κουρδιστάν

Ένα drone που στόχευε το προξενείο των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα του ιρακινού Κουρδιστάν, Ερμπίλ, αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με ανώνυμη πηγή ασφαλείας στο σαουδαραβικό δίκτυο Al Hadath.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει το μη επανδρωμένο όχημα να συντρίβεται.

#BREAKING: Close-up video shows a blast after a projectile crashes down in Erbil. pic.twitter.com/1ixJQmjmBH — Rudaw English (@RudawEnglish) June 15, 2025

02:53 Βίντεο με πυραύλους του Ιράν να πλήττουν περιοχές στο Ισραήλ

Ένα βίντεο από τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ, δημοσίευσε στην επίσημη σελίδα της στο Facebook η AIRAC (Αμερικανοϊσραηλινή Επιτροπή Δημοσίων Υποθέσεων):

02:40 Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα στην Παστέρ που βρίσκεται η κατοικία του Χαμενεΐ

Το μέσο ενημέρωσης Rouydad24 με έδρα την Τεχεράνη αναφέρει ότι οι αεράμυνες κοντά στην κεντρική περιοχή του Παστέρ -όπου διαμένουν επίσημα ο ανώτατος ηγέτης και ο πρόεδρος του Ιράν- έχουν ενεργοποιηθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Tehran-based outlet Rouydad24 says air defenses near central area of Pasteur -where supreme leader and president officially reside- have been activated early hours of Monday local time. — Iran International English (@IranIntl_En) June 15, 2025

02:19 Πλάνα από αναχαιτήσεις ιρανικών drones

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από αναχαιτήσεις ιρανικών drones που είχαν στόχο την ενδοχώρα του Ισραήλ.

Iran sent more than 100 UAVs at Israel. We intercepted them. Here’s some footage: pic.twitter.com/0OB7OI1wJq — Israel Defense Forces (@IDF) June 15, 2025

02:11 IDF: Χτυπούμε εγκαταστάσεις εδάφους-εδάφους του Ιράν

Οι IDF ανέφεραν ότι έπληξαν τις πυραυλικές εγκαταστάσεις εδάφους-εδάφους του Ιράν – τις υποδομές από τις οποίες το Ιράν μπορεί να εκτοξεύσει πυραύλους από το έδαφος ή τη θάλασσα, για να πλήξει στόχους που βρίσκονται επίσης στο έδαφος ή τη θάλασσα.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) πλήττουν αυτή τη στιγμή θέσεις πυραύλων εδάφους-εδάφους στο κεντρικό Ιράν», έγραψε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Ναντάβ Σοσάνι, στο X.

02:03 Ενεργοποίηση πριν από λίγο της αεράμυνας στην Τεχεράνη

Πηγές από την Τεχεράνη αναφέρουν ότι έχουν ενεργοποιηθεί συστήματα αεράμυνας στις νότιες και νοτιοανατολικές περιοχές της πρωτεύουσας.

Receiving witness reports from Tehran that air defenses have been activated in south and southeastern areas of the capital. — Iran International English (@IranIntl_En) June 15, 2025

02:00 Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Με την έναρξη των ασιατικών συναλλαγών τη Δευτέρα, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο, μετά τις νέες επιθέσεις του Ισραήλ και του Ιράν την Κυριακή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent LCOc1 αυξήθηκαν κατά 2,37 δολάρια ή 3,2% στα 76,60 δολάρια το βαρέλι έως τις 22:07 GMT, ενώ τα αμερικανικά συμβόλαια αργού πετρελαίου West Texas Intermediate CLc1 αυξήθηκαν κατά 2,39 δολάρια ή 3,3% στα 75,37 δολάρια. Νωρίτερα στη συνεδρίαση, σημείωσαν άνοδο άνω των 4 δολαρίων.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς έκλεισαν με 7% υψηλότερα την Παρασκευή, έχοντας σημειώσει άνοδο άνω του 13% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, στα υψηλότερα επίπεδά τους από τον Ιανουάριο.

01:50 Ιράν: Ισραηλινή προπαγάνδα τα «χειρουργικά χτυπήματα»

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Esmaeil Baqaei κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει προπαγάνδα σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί «χειρουργικών χτυπημάτων» χωρίς να προκληθεί ζημιά στους αμάχους, ως κατάφωρο ψέμα.

«Σε μόλις τρία πρόσφατα πλήγματα στην Τεχεράνη, 73 γυναίκες και παιδιά σκοτώθηκαν», δήλωσε ο Baqaei στο X, προσθέτοντας ότι σε ένα σημείο – το συγκρότημα κατοικιών Chamran – σκοτώθηκαν 20 παιδιά, ενώ άλλα 10 εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια περίπου 48 ώρες αργότερα.

«Στοχεύοντας οικογένειες, παιδιά και γυναίκες… Αυτή είναι η συνηθισμένη βαρβαρότητα», πρόσθεσε.

Israeli propaganda: “Surgical strikes, no residential damage.”

Reality: In just three recent strikes in Tehran, 73 women and kids killed; 20 children killed in Chamran residential complex, 10 still remain trapped under rubble 48 hours later. Their ‘surgical accuracy’?!… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 15, 2025

01:43 «Ο Τραμπ πρέπει να εξασφαλίσει την άδεια του Κογκρέσου για περεταίρω εμπλοκή με το Ιράν»

Ο Αμερικανός βουλευτής Χοακίν Κάστρο αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ πρέπει να πείσει τους νομοθέτες αν σκοπεύει να συμμετάσχει στην εκστρατεία κατά του Ιράν. «Πρέπει να έρθει στο Κογκρέσο… και να εξασφαλίσει άδεια πριν σύρει τη χώρα μας σε έναν ακόμη πόλεμο στη Μέση Ανατολή».

If President Trump intends to get the U.S. more involved in the war between Israel and Iran by attacking Iran, he must come to the Congress, make his case, and secure an authorization before he pulls our country into yet another war in the Middle East. https://t.co/VvBOwaHRUc — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) June 15, 2025

01:32 Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν επιβεβαιώνει τη δολοφονία του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA επιβεβαίωσε ότι σε ισραηλινή επιδρομή την Κυριακή σκοτώθηκε ο αρχηγός των υπηρεσιών πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Μοχάμεντ Καζεμί, μαζί με δύο άλλους αξιωματικούς.

«Τρεις στρατηγοί των μυστικών υπηρεσιών, ο Μοχάμεντ Καζέμι, ο Χασάν Μοχάγκεγκ και ο Μοχσέν Μπαγκέρι δολοφονήθηκαν και έπεσαν ως μάρτυρες», ανέφερε το πρακτορείο, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

01:28 Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αντιτίθενται σε έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε λόγω «παρέμβασης» των ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη ζήτησε επίσης επείγουσα συνάντηση με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) σχετικά με τις επιθέσεις του Ισραήλ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Ελπίζουμε ότι αυτή η σύνοδος θα οδηγήσει σε ένα ψήφισμα ή τουλάχιστον σε μια ισχυρή δήλωση», δήλωσε ο Αραγκτσί στους δημοσιογράφους.

Ο αξιωματούχος επέκρινε επίσης τη στάση που έλαβαν οι ΗΠΑ και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες υπέρ του Ισραήλ.

«Είναι ταυτόχρονα εκπληκτικό και βαθιά λυπηρό το γεγονός ότι, ακόμη και μπροστά σε μια απροκάλυπτη στρατιωτική επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις – οι οποίες προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο – αυτές οι χώρες δεν καταδίκασαν την επίθεση. Ορισμένες μάλιστα χρησιμοποίησαν γλώσσα που τη νομιμοποιεί έμμεσα», είπε.

«Η δυτική υποστήριξη προς το Ισραήλ ενισχύει μόνο την πεποίθησή μας ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε σε κανέναν άλλον παρά μόνο στους εαυτούς μας και στις ένοπλες δυνάμεις μας».

01:25 Τραμπ: «Μερικές φορές πρέπει να πολεμάς μέχρι τέλους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει το Ισραήλ και το Ιράν να καταλήξουν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά σημείωσε ότι «μερικές φορές πρέπει να πολεμάς μέχρι τέλους» σε σχόλια που έκανε την Κυριακή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε για τη σύνοδο κορυφής της G7 στον Καναδά, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Ισραήλ, αλλά αρνήθηκε να πει αν ζήτησε από τον σύμμαχο των ΗΠΑ να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν.

01:20 Ο επίσημος λογαριασμός του Ιράν στο Χ μπλοκαρίστηκε

«Ο λογαριασμός μας στο Twitter με πάνω από 1 εκατομμύριο ακόλουθους έχει αποκλειστεί», ανέφερε πριν από λίγο ο επίσημος λογαριασμός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Χ.

🔴 Our Twitter account with over 1million followers has been banned! Follow our new account immediately :https://t.co/eDsjVtPUmW pic.twitter.com/ZxDcapgAIv — Islamic Republic of Iran (@IRIran_official) June 15, 2025

01:17 Ποιες περιοχές του Ιράν έχουν πληγεί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Μια οπτική ανάλυση των ιρανικών πόλεων που επλήγησαν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές από την Παρασκευή.

Here’s a visual breakdown of the Iranian cities affected by the Israeli airstrikes since early Friday. 🔻Follow Iran International’s Live Blog for the latest updates:https://t.co/DJ3STw0Jxm pic.twitter.com/VWRLEssIvL — Iran International English (@IranIntl_En) June 15, 2025

01:13 Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, πραγματοποίησε διαδικτυακές ενημερώσεις το βράδυ της Κυριακής

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, πραγματοποίησε διαδικτυακές ενημερώσεις το βράδυ της Κυριακής για ξένους πρεσβευτές, διπλωμάτες στο Ισραήλ και εκπροσώπους του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο.

«Το Ιράν επέλεξε να στοχοποιήσει Ισραηλινούς πολίτες σε μια προσπάθεια να κάμψει το ηθικό του ισραηλινού κοινού. Ο λαός μας είναι δυνατός και κατανοεί την αναγκαιότητα της δράσης», είπε.

01:09 Το Ιράν ανακοίνωσε πως συνέλαβε δύο μέλη της Μοσάντ

Το Ιράν ανακοίνωσε πως συνέλαβε δύο μέλη της Μοσάντ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 200 κιλά εκρηκτικών και δεκάδες drones.

Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν ανέφερε την Κυριακή ότι οι αρχές ανακάλυψαν ένα τριώροφο εργαστήριο στη νότια Τεχεράνη, το οποίο φέρεται να συναρμολογούσε ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τα εξαρτήματα εισήχθησαν λαθραία με διάφορες μεθόδους και συναρμολογήθηκαν στο σημείο για εκτόξευση, ανέφεραν αστυνομικοί.

Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποιούν έφοδο σε αυτό που ισχυρίζονται ότι είναι ισραηλινό εργοστάσιο κατασκευής drone στο Ιράν, σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στις 16 Ιουνίου 2025. (Πρακτορείο Ειδήσεων Tasnim):

Iran’s state broadcaster reported Sunday that authorities uncovered a three-story workshop in south Tehran allegedly assembling Israeli-made drones. The parts were smuggled in through various methods and assembled at the site for launch, police officials said in the report. — Iran International English (@IranIntl_En) June 15, 2025

01:05 Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο Παρτσίν

Το Ισραήλ φαίνεται να βομβαρδίζει την Παρτσίν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρακτορείο ειδήσεων Mehr δημοσιεύει ένα βίντεο που δείχνει συστήματα αεράμυνας να ενεργοποιούνται στην περιοχή σε απάντηση στις επιθέσεις.

واکنش سریع پدافند ارتش و خنثی‌سازی حمله رژیم صهیونیستی در پارچین 📎 https://t.co/G74rv4zX2P pic.twitter.com/LBn3drSYBK — خبرگزاری مهر (@mehrnews_ir) June 15, 2025

00:56 Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πλήττει αυτή την ώρα βάσεις βαλλιστικών πυραύλων στο κεντρικό Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η Πολεμική Αεροπορία πλήττει αυτή την ώρα βάσεις βαλλιστικών πυραύλων στο κεντρικό Ιράν. Πληροφορίες από την Τεχεράνη αναφέρουν ότι ενεργοποιούνται συστήματα αεράμυνας στη βορειοδυτική περιοχή Πουνάκ.

00:50 Τεχεράνη: Πολίτες φωνάζουν «Θάνατος στον Χαμενεΐ»

Βίντεο που σύμφωνα με το Iran International English ελήφθησαν από την Τεχεράνη δείχνουν πολίτες σε διάφορα σημεία της πόλης να φωνάζουν «Θάνατος στον δικτάτορα», «Θάνατος στον Χαμενεΐ» και «Θάνατος στο IRGC» την Κυριακή το βράδυ.

Videos received from Tehran show citizens in multiple parts of the city chanting “Death to the dictator,” “Death to Khamenei,” and “Death to the IRGC” on Sunday night local time.pic.twitter.com/oRbRLels0z — Iran International English (@IranIntl_En) June 15, 2025

00:35 Η πρεσβεία της Ελβετίας στο Ιράν έκλεισε μέχρι νεωτέρας

Η ελβετική πρεσβεία στο Ιράν δήλωσε την Κυριακή ότι θα παραμείνει προσωρινά κλειστή μέχρι νεωτέρας, λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην περιοχή. Έκανε την ανακοίνωση στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X.

Η πρεσβεία της Ελβετίας στην Τεχεράνη εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ στο Ιράν. Η Ελβετία, η οποία διατηρεί πολιτική ουδετερότητας, έχει αυτή την εντολή μετά τις συνέπειες της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν το 1979.

00:32 Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε περισσότερα από 100 ιρανικά drones

00:21 Η Χαμάς εκφράζει την αλληλεγγύη της στο Ιράν

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Κασάμ, εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία δηλώνουν την υποστήριξή τους στο Ιράν μετά την αντιπαράθεσή του με το Ισραήλ.

«Στεκόμαστε στο πλευρό του Ιράν, της ηγεσίας του και του λαού του», ανέφερε η ομάδα, επαινώντας αυτό που αποκάλεσε «ιστορικό και καθοριστικό» ρόλο των Ιρανών ηγετών στην υποστήριξη της παλαιστινιακής υπόθεσης και αντίστασης.

Η ομάδα θρήνησε τους θανάτους ανώτερων Ιρανών στρατιωτικών διοικητών και πολιτών που σκοτώθηκαν σε αυτό που περιέγραψε ως «συνεχιζόμενη σιωνιστική επιθετικότητα» και δήλωσε ότι η ιρανική απάντηση «κλόνισε τα θεμέλια της [ισραηλινής] κατοχής».

«Ο λαός μας, ειδικά στη Γάζα, παρακολούθησε με υπερηφάνεια τα ισχυρά πλήγματα που παραδόθηκαν» στο Ισραήλ, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

00:00 Οι IDF λένε ότι ολοκλήρωσαν ένα «εκτεταμένο» κύμα χτυπημάτων κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν

Οι IDF λένε ότι ολοκλήρωσαν ένα «εκτεταμένο» κύμα αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν με στόχο την καταστροφή των δυνατοτήτων κατασκευής όπλων.

Οι επιδρομές στόχευαν υποδομές που ανήκουν στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, στη Δύναμη Quds των Φρουρών και στις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, αναφέρουν οι IDF.

«Στο στόχαστρο μπήκαν πολυάριθμες εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων σε όλο το Ιράν», αναφέρει ο στρατός.

23:50 Βίντεο από την καταστροφή σταθμού παραγωγής ενέργειας στο Τελ Αβίβ

23:48 Βίντεο από την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων από το Ισραήλ

יירוטים בשמי הארץ | הצטרפו למשדר המיוחדhttps://t.co/Y7JlyWcLNM pic.twitter.com/ATo9yY5ZyG — החדשות – N12 (@N12News) June 15, 2025

23:10 Τα Ιρανικά ΜΜΕ επιβεβαιώνουν τους θανάτους των Mohammad Kazemi – Hassan Mohaqiq

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν επίσημα ότι ο αρχηγός των πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Ταξίαρχος Mohammad Kazemi και ο αναπληρωτής του Hassan Mohaqiq σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή σήμερα.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν επίσης ότι ένας τρίτος αξιωματικός πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, ο Mohsen Bagheri, σκοτώθηκε επίσης στην επιδρομή στην Τεχεράνη.

23:00 Ιράν: « Το Ισραήλ σύντομα δεν θα είναι πια κατοικήσιμο» – « Έρχεται καταστροφική απάντηση»

Η Τεχεράνη δεσμεύτηκε σήμερα να δώσει μια «καταστροφική απάντηση» στις ισραηλινές επιθέσεις που εξαπολύονται εναντίον του ιρανικού εδάφους από την Παρασκευή, λέγοντας ότι το Ισραήλ σύντομα «δεν θα είναι πλέον κατοικήσιμο».

«Η κλίμακα της καταστροφικής απάντησης των γενναίων Ιρανών μαχητών αναμφίβολα θα καλύψει όλα τα μέρη των κατεχόμενων εδαφών (Ισραήλ)», δήλωσε ο συνταγματάρχης Ρεζά Σαγιάντ, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων.

«Φύγετε από τα κατεχόμενα εδάφη γιατί σίγουρα δεν θα είναι πλέον κατοικήσιμα στο μέλλον και τα καταφύγια δεν θα εγγυώνται την ασφάλεια», τόνισε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του.

22:44 Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό έχουν αναχαιτίσει περισσότερα από 100 drones από το Ιράν από την Παρασκευή

Πάνω από 100 drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν αναχαιτίστηκαν από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και το Ισραηλινό Ναυτικό από την έναρξη της επιχείρησης εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης την Παρασκευή, σύμφωνα με τον στρατό.

Τα drones καταρρίφθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και από πυραυλάκατους του Ναυτικού.

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι μέχρι στιγμής, κανένα από τα drones δεν έχει πλήξει το Ισραήλ.

חיל האוויר וחיל הים יירטו יותר מ-100 כלי טיס בלתי מאויישים ששוגרו מאיראן מערכות ההגנה האווירית וספינות הטילים פועלות כל העת ליירוט ולהסרת איומים. מתחילת המבצע, חיל האוויר וחיל הים ירטו יותר מ-100 כלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו מאיראן לעבר שטח הארץ. עד כה, לא התקבלו דיווחים על… pic.twitter.com/tYDwPGXVbX — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 15, 2025

Την Παρασκευή, το Ιράν εκτόξευσε περίπου 100 drones εναντίον του Ισραήλ, πολλά από τα οποία αναχαιτίστηκαν από τον Ισραηλινό Στρατό, ενώ άλλα είτε δεν κατάφεραν είτε καταρρίφθηκαν από την Ιορδανία. Σήμερα, δεκάδες drones που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ αναχαιτίστηκαν.

22:22 Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ ότι στόχευσε «σκοπίμως» ένα κτήριο του υπουργείου Εξωτερικών στην Τεχεράνη

Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ σήμερα το βράδυ (15/6) ότι στόχευσε «σκόπιμα» ένα κτίριο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών στην Τεχεράνη, τρίτη μέρα της έναρξης εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών – ορκισμένων εχθρών.

«Το εγκληματικό ισραηλινό καθεστώς εξαπέλυσε μια βάναυση και εσκεμμένη επίθεση σε ένα από τα κτήρια του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, που βρίσκεται απέναντι από το Ινστιτούτο Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών στην Τεχεράνη», έγραψε με ανάρτηση στο X ο Σαϊντ Χατιμπζαντέχ , υφυπουργός Εξωτερικών, αναρτώντας μαζί ένα βίντεο που δείχνει ζημιές σε μια βιβλιοθήκη.

The criminal regime of Israel launched a deliberate and ruthless strike on one of the buildings of Iran’s Ministry of Foreign Affairs, located directly across from the Institute for Political and International Studies. Several civilians were injured in the attack, including a… pic.twitter.com/DLxlmvuvZe — Saeed Khatibzadeh | سعید خطیب‌زاده (@SKhatibzadeh) June 15, 2025

Ο υφυπουργός τόνισε ότι από την ισραηλινή επίθεση τραυματίστηκαν πολυάριθμοι πολίτες και εργαζόμενοι του υπουργείου.

22:15 IDF: Χτυπήθηκε εκτοξευτής πυραύλων εδάφους-αέρος στην Τεχεράνη

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει σημερινή αεροπορική επιδρομή μαχητικών αεροσκαφών κατά εκτοξευτήρα αντιαεροπορικών πυραύλων στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, στοχοποιήθηκαν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων καθώς και μονάδα ραντάρ στην ιρανική πρωτεύουσα.

Surface-to-air missile launcher in Tehran struck: pic.twitter.com/vTFoO9n2Ak — Israel Defense Forces (@IDF) June 15, 2025

22:00 Ιράν: Ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεροπορικής άμυνας στην πόλη Αχβάζ

Συστήματα αεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής (15/6) περίπου στις 21:30 ώρα Ελλάδας στην ιρανική πόλη Αχβάζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζιστάν, που συνορεύει με το Ιράκ, κύρια πετρελαιοπαραγωγική περιοχή του Ιράν.

«Πριν από λίγα λεπτά, συστήματα αεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν στην Αχβάζ σε διάφορες τοποθεσίες για την αντιμετώπιση εχθρικών στόχων», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, εν μέσω στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Η Αχβάζ είναι μια πόλη που βρίσκεται περίπου 800 χιλιόμετρα οδικώς από την πρωτεύουσα Τεχεράνη.

21:31 Κτήριο στη Χάιφα του Ισραήλ χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο

Ιρανικός πύραυλος έπληξε απευθείας κτίριο στην πόλη της Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με τον οργανισμό έρευνας και διάσωσης ZAKA. Το χτύπημα σημειώθηκε ενώ ο ισραηλινός στρατός εντόπισε νέο κύμα εκτοξεύσεων από το Ιράν. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα μετά από την πρόσκρουση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στη Χάιφα.

20:45 Νέα ομοβροντία πυραύλων του Ιράν κατά του Ισραήλ

Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων ήχησαν στο βόρειο, κεντρικό και σε περιοχές του νότιου Ισραήλ σήμερα Κυριακή περίπου στις 20:45 το βράδυ αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέες πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι «πολλές περιοχές επλήγησαν» στο Ισραήλ από την νέα ομοβροντία ιρανικών πυραύλων.

Δημοσιογράφος του Reuters έδειξε πλάνα σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από περιοχή της Χάιφα, από ένα – κατά τα φαινόμενα – πλήγμα από τις πυραυλικές επιθέσεις.

«Σειρήνες ήχησαν σε πολλές περιοχές του Ισραήλ μετά την αναγνώριση πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Κράτος του Ισραήλ», ανέφερε ανακοίνωση του στρατού, καλώντας τον πληθυσμό να βρει καταφύγιο.

Στην Ιερουσαλήμ, δημοσιογράφοι του Γαλλικού είδαν τουλάχιστον δεκάδες πυραύλων να περνούν από τον ουρανό, πριν ακούσουν τον ήχο συνεχών, βίαιων εκρήξεων.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είπαν σε κατοίκους του Ισραήλ να εγκαταλείψουν για τη δική τους ασφάλεια τα περίχωρα γύρω από «ζωτικής σημασίας περιοχές» σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση το βράδυ της Κυριακής, περίπου την ώρα που το Ιράν εξαπέλυσε νέο μπαράζ πυραύλων προς το Ισραήλ.

«Διαθέτουμε μια βάση δεδομένων ζωτικών και κρίσιμης σημασίας περιοχών στα κατεχόμενα εδάφη (Ισραήλ) και σας καλούμε να μην αφήσετε το βάρβαρο καθεστώς να σας χρησιμοποιήσει ως ανθρώπινες ασπίδες. Μην μένετε ή ταξιδεύετε κοντά σε αυτές τις κρίσιμης σημασίας περιοχές», δήλωσε εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

20:20 Το Ισραήλ ξεκίνησε να βομβαρδίζει δεκάδες πυραυλικές εγκαταστάσεις στο δυτικό Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα περίπου στις 20:20 το βράδυ ότι ξεκίνησε να βομβαρδίζει δεκάδες εγκαταστάσεις πυραύλων εδάφους-εδάφους στο δυτικό Ιράν, τρίτη ημέρα από την έναρξη της σύρραξης μεταξύ Ισραήλ και Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Η Πολεμική Αεροπορία ξεκίνησε ένα κύμα επιθέσεων εναντίον δεκάδων πυραυλικών στόχων εδάφους-εδάφους στο δυτικό Ιράν», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Η ισραηλινή επιδρομή που εξαπολύθηκε σήμερα εναντίον μιας πολυκατοικίας στο κέντρο της Τεχεράνης είχε αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε νεκρούς, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, εν μέσω της στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. «Ένα κτήριο κατοικιών έγινε στόχος στο κέντρο της Τεχεράνης», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση και πρόσθεσε: «Η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μεγάλου αριθμού θανάτων και τραυματιών».

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο ανέφερε «δύο εκρήξεις» με διαφορά λίγων λεπτών η μία από την άλλη, κοντά στο κτίριο που στεγάζει το ιρανικό υπουργείο Επικοινωνιών. «Η δεύτερη έκρηξη ήταν σημαντικά πιο ισχυρή», τόνισε ο δημοσιογράφος. «Ένα πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού» υψώθηκε μετά στον ουρανό, και κάτοικοι της περιοχής ήταν σοκαρισμένοι».

20:20 Γκίντεον Σάαρ: ««Είχαμε λιγότερους από έξι μήνες για να προλάβουμε το Ιράν από το να φτιάξει ατομική βόμβα»

«Είχαμε λιγότερους από έξι μήνες για να προλάβουμε το Ιράν από το να φτιάξει ατομική βόμβα. Έπρεπε να δράσουμε άμεσα γιατί από αυτό εξαρτάται η επιβίωση του Ισραήλ. Δεν βλέπουμε τον Ιρανικό λαό σαν εχθρό», δήλωσε στο CNN o υπουργός εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ. Ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ πρόσθεσε ότι έχει ήδη σημειωθεί σημαντική επιτυχία στην στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, προσθέτοντας ότι προηγούμενες αξιολογήσεις έδειξαν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα μπορούσε να αναπτύξει μια ατομική βόμβα «εντός έξι μηνών» και διαθέτει αρκετό εμπλουτισμένο ουράνιο για εννέα πυρηνικές βόμβες.

20:11 Δύο Ισραηλινοί συνελήφθησαν για διαβίβαση μυστικών πληροφοριών στο Ιράν

Η ισραηλινή αστυνομία συνέλαβε δύο Ισραηλινούς ως ύποπτους για «εκτέλεση αποστολών για Ιρανούς τις τελευταίες ημέρες» καθώς η χώρα βρίσκεται «σε πόλεμο με το Ιράν», σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας και της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας.

Αυτοί οι δύο «Εβραίοι πολίτες» είναι ύποπτοι για «διάπραξη αδικήματος επί θεμάτων ασφαλείας υπό την καθοδήγηση των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Εν μέσω μιας στρατιωτικής εκστρατείας εναντίον του Ιράν, ενώ αυτό εκτοξεύει επιθέσεις κατά πυκνοκατοικημένων περιοχών και στρατηγικών τοποθεσιών στο Ισραήλ, γινόμαστε μάρτυρες των πραγματικών κινδύνων της συνεργασίας με τον Ιρανό εχθρό, ο οποίος εκμεταλλεύεται τις πληροφορίες που μεταδίδουν αυτοί οι πολίτες για να βλάψει το Κράτος του Ισραήλ», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Σιν Μπετ στην ανακοίνωση.

Η σύλληψη είναι η τελευταία σε μια σειρά συλλήψεων στο Ισραήλ για συνεργασία με το Ιράν στον τομέα των πληροφοριών από την έναρξη του πολέμου της Λωρίδα της Γάζας, που πυροδοτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023, από την φονική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

20:00 Σκοτώθηκε ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ σκότωσε τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του IRGC και τον αναπληρωτή του. Σύμφωνα με το δίκτυο Times of Israel, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, είπε ότι το Ισραήλ σκότωσε τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Mohammad Kazemi και τον αναπληρωτή του, στρατηγό Hassan Mohaqiq.

«Πριν από λίγα λεπτά, μπορώ να σας πω ότι πιάσαμε τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών τους και τον αναπληρωτή του στην Τεχεράνη», είπε ο Νετανιάχου στον παρουσιαστή του Fox News, Bret Baier.

BREAKING: Israel may have just eliminated Mohammad Kazemi — the top IRGC operative supporting Al-Qaeda’s upcoming U.S. homeland plot aka 9/11 2.0. In the past, Kazemi was personally tasked by IRGC-QF’s Qasem Soleimani with protecting and hiding both Hamza bin Laden and Saif… pic.twitter.com/u4xdFMrm05 — Sarah Adams (@TPASarah) June 15, 2025

The (IRGC) confirmed the martyrdom of intelligence Mujahideen commanders, martyrs Mohammad Kazemi, Hassan Mohaqeq, and Mohsen Bagheri. May their Ascension rise High 🕊️ pic.twitter.com/d5QQgGcQN3 — Al Aqeel Jawad🚩 (@JawadAbubakar7) June 15, 2025

19:55 Ερντογάν: Η Τουρκία είναι έτοιμη να μεσολαβήσει για τα πυρηνικά του Ιράν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους την Κυριακή, ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή για την επίλυση της διαμάχης για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης που οδήγησε στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

19:35 Πέντε Ουκρανοί, εκ των οποιών τρία παιδιά, σκοτώθηκαν στην ισραηλινή πόλη Μπατ Γιαμ

Πέντε Ουκρανοί, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, σκοτώθηκαν χθες Σάββατο σε ιρανικές επιδρομές στην πόλη Μπατ Γιαμ, νότια του Τελ Αβίβ, επιδρομές που έγιναν σε αντίποινα των ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν, ανέφερε σήμερα το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Στις 14 Ιουνίου (σ.σ. Σάββατο), ως αποτέλεσμα μιας μαζικής ιρανικής πυραυλικής επίθεσης στο Ισραήλ και ενός πυραύλου που έπληξε μια πολυκατοικία στο Μπατ Γιαμ, πέντε Ουκρανοί πολίτες, συμπεριλαμβανομένων τριών ανήλικων παιδιών, σκοτώθηκαν», τόνισε το υπουργείο σε δημοσιογράφους.

19:15 Νετανιάχου: «Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα των επιθέσεών μας»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν «θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα» των τρεχουσών ισραηλινών επιχειρήσεων. Ο Νετανιάχου αποκάλυψε επίσης ότι είχε ενημερώσει εκ των προτέρων τόσο τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και τον Ντόναλντ Τραμπ για τα σχέδια της ισραηλινής πλευράς.

19:10 Μήνυμα του Ισραήλ στους εκτός χώρας πολίτες του

Το Ισραήλ έχει ενημερώσει περισσότερους από 100.000 πολίτες του, που βρίσκονται εκτός χώρας, να συγκεντρωθούν σε Αθήνα ή Λάρνακα και να αναμένουν το άνοιγμα του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να επιστρέψουν, όταν θα είναι ασφαλές.

18:27 Επιχείρηση «Rising Lion»: Τα στοιχεία – κλειδιά του αιφνιδιαστικού χτυπήματος του Ισραήλ στο Ιράν

18:20 Ιράν: Φωτιά στο αεροδρόμιο Μασχάντ από πλήγμα του Ισραήλ

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στο αεροδρόμιο Μασχάντ στο Ιράν μετά από την ισραηλινή επίθεση που είχε στόχο ένα αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού. Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο απέχει 2.300χλμ από το Ισραήλ.

A large fire is seen at Mashhad Airport in northeast Iran, following an alleged Israeli airstrike, according to reports in Iran. The Israeli military has not yet confirmed striking in the area. pic.twitter.com/O0KayeOmRO — CYNN (@CYNN_Official) June 15, 2025

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιβεβαιώνουν ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε ένα ιρανικό αεροπλάνο ανεφοδιασμού στο αεροδρόμιο Μασάντ στο βορειοανατολικό Ιράν, περίπου 2.300 χιλιόμετρα από το Ισραήλ, σηματοδοτώντας την «πιο μακρινή επίθεση από την έναρξη της επιχείρησης».

⭕The IAF struck an Iranian refueling aircraft at Mashhad Airport in eastern Iran, approximately 2,300 kilometers from Israel. The IAF is operating to establish aerial superiority over Iranian airspace. This marks the longest-range strike conducted since the beginning of… pic.twitter.com/DgJt1PFM4B — Israel Defense Forces (@IDF) June 15, 2025

«Η Πολεμική Αεροπορία εργάζεται για την επίτευξη αεροπορικής υπεροχής σε όλο το Ιράν», αναφέρει ο στρατός.

#عاجـــــــــــــل عدوان صهيوني قرب مرقد الامام الرضا عليه السلام بمدينة مشهد المقدسة pic.twitter.com/fFXtY2ovle — ميرزا ام جهاد (@merza500) June 15, 2025

Η επίθεση στο αεροδρόμιο της Μασάντ ενδεχομένως να αποτελεί την πιο μακρινή σε απόσταση επίθεση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία. Το 1985, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε την έδρα της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης στην Τυνησία, επίσης σε απόσταση άνω των 2.000 χιλιομέτρων από το Ισραήλ.

غارات عنيفة استهدفت مطار مشهد في ايران pic.twitter.com/vKZbHdlvCa — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) June 15, 2025

18:18 Ισραηλινός αξιωματούχος: Δεν πυροδοτήσαμε παγιδευμένα αυτοκίνητα στην Τεχεράνη

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, αρνείται ότι το Ισραήλ πυροδότησε παγιδευμένα αυτοκίνητα στην Τεχεράνη, μετά τον ισχυρισμό του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων IRNA. Το μέσο ενημέρωσης ισχυρίστηκε ότι πέντε παγιδευμένα αυτοκίνητα εξερράγησαν στην ιρανική πρωτεύουσα και κατηγόρησε το Ισραήλ.

18:12 Μπένετ και Λαπίντ προτρέπουν τους Ιρανούς να «εξεγερθούν» ενάντια στην κυβέρνησή τους

Οι πρώην εταίροι του κυβερνητικού συνασπισμού του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ και Γιαΐρ Λαπίντ, προτρέπουν με δηλώσεις τους, τούς Ιρανούς πολίτες να «εξεγερθούν» ενάντια στην κυβέρνηση της χώρας τους.

«Το Κράτος του Ισραήλ εργάζεται τώρα για να εξαλείψει την καρκινική ανάπτυξη που ονομάζεται ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και απειλεί την ύπαρξή μας», λέει ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ στο Channel 13 από το σημείο μιας ιρανικής πυραυλικής επίθεσης στην παράκτια πόλη Bat Yam.

Όσον αφορά την καταπολέμηση του Ιράν, «δεν υπάρχει δεξιά, αριστερά, αντιπολίτευση και συνασπισμός», υπογράμμισε.

Μιλώντας στα αγγλικά, ο Μπένετ απευθύνθηκε στον ιρανικό λαό, καλώντας τον να «εξεγείρεται ενάντια στην κυβέρνησή του».

«Αυτός ο πόλεμος δεν είναι μεταξύ του Ισραήλ και του ιρανικού λαού. Εκτιμούμε και σεβόμαστε τον ιρανικό λαό. Πρόκειται για το καθεστώς το οποίο είναι διεφθαρμένο και περιφρονημένο από τους πολίτες του», είπε χαρακτηριστικά. «Αυτή είναι η στιγμή σας, ξεσηκωθείτε».

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ επανέλαβε τη δήλωση του Μπένετ ότι δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές μεταξύ των Ισραηλινών όσον αφορά το Ιράν.

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι ο πολιτικός μου αντίπαλος, αλλά η απόφασή του να χτυπήσει το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι η σωστή. Όλη η χώρα είναι ενωμένη αυτή τη στιγμή, όταν αντιμετωπίζουμε έναν εχθρό που έχει ορκιστεί στην καταστροφή μας, τίποτα δεν θα μας χωρίσει», έγραψε σε ένα άρθρο γνώμης στα αγγλικά.

18:00 Παρατείνεται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Ισραήλ ως τις 30 Ιουνίου

Το υπουργικό συμβούλιο της ισραηλινής κυβέρνησης ενέκρινε την παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο την οποία κήρυξε ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς την Παρασκευή έως τις 30 Ιουνίου. Η παράταση απαιτεί επιπλέον έγκριση από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ, την οποία προεδρεύει ο βουλευτής του Λικούντ, Γιούλι Έντελσταϊν. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στην κυβέρνηση να εκδίδει κανονισμούς που υπερισχύουν της υφιστάμενης νομοθεσίας της Κνεσέτ.

17:55 128 νεκροί και πάνω από 900 τραυματίες οι απώλειες του Ιράν

Το υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 128 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 900 έχουν τραυματιστεί από τις ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν από την Παρασκευή

17:15 14 Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις των Ισραηλινών

Τουλάχιστον 14 Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις των Ισραηλινών από την Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένων και των θανάτων από παγιδευμένα με βόμβες αυτοκίνητα, δήλωσαν σήμερα δύο πηγές από την περιοχή του Κόλπου.

#BREAKING#BreakingNews Aleast 14 Iranian nuclear scientists were killed in Israeli attacks, including car bombs – Reuters pic.twitter.com/dcyOsEDUvd — 🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸 (@vu85g773fhu7) June 15, 2025

17:10 Πέντε παγιδευμένα αυτοκίνητα εξερράγησαν στην Τεχεράνη

Πέντε παγιδευμένα αυτοκίνητα εξερράγησαν πριν λίγο στην Τεχεράνη με το Ιράν να αποδίδει την ενέργεια στη Μοσάντ.

17:00 Νέα παρέμβαση Τραμπ: «Ιράν και Ισραήλ πρέπει και θα κάνουν συμφωνία – Make the Middle East Great Again»

Νέα παρέμβαση με στόχο τον τερματισμό της εμπόλεμης κατάστασης ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ, έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, καλώντας τις δυο χώρες να κάνουν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Επισημαίνει μάλιστα στο μήνυμα του την σιγουριά του ότι θα κάνουν συμφωνία, προφανώς με την παρέμβαση του, αναφέροντας όλες τις περιπτώσεις που κατά το παρελθόν ο ίδιος κατάφερε να βάλει τέλος σε διάφορες διαμάχες μεταξύ κρατών.

«Το Ιράν και το Ισραήλ θα πρέπει να κάνουν μια συμφωνία, και θα κάνουν μια συμφωνία, όπως ακριβώς έπεισα την Ινδία και το Πακιστάν να κάνουν, σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιώντας το ΕΜΠΟΡΙΟ με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να φέρω λογική, συνοχή και ψυχραιμία στις συνομιλίες με δύο εξαιρετικούς ηγέτες που μπόρεσαν να πάρουν γρήγορα μια απόφαση και να ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ!

Επίσης, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας, η Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο το πήγαιναν σκληρά, όπως έκαναν για πολλές δεκαετίες, και αυτή η μακροχρόνια σύγκρουση ήταν έτοιμη να ξεσπάσει σε ΠΟΛΕΜΟ. Την σταμάτησα (ο Μπάιντεν έχει βλάψει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές με μερικές πολύ ανόητες αποφάσεις, αλλά θα την διορθώσω ξανά!).

Μια άλλη περίπτωση είναι η Αίγυπτος και η Αιθιοπία, και η διαμάχη τους για ένα τεράστιο φράγμα που έχει επιπτώσεις στον υπέροχο ποταμό Νείλο. Υπάρχει ειρήνη, τουλάχιστον προς το παρόν, χάρη στην παρέμβασή μου, και θα παραμείνει έτσι!

Ομοίως, θα έχουμε ΕΙΡΗΝΗ, σύντομα, μεταξύ Ισραήλ και Ιράν! Πολλές τηλεφωνικές κλήσεις και συναντήσεις πραγματοποιούνται τώρα. Κάνω πολλά, και δεν παίρνω ποτέ εύσημα για τίποτα, αλλά αυτό είναι εντάξει, ο ΛΑΟΣ καταλαβαίνει. ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!», γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ στη νέα του ανάρτηση.

Donald J. Trump Truth Social 06.15.25, 09:41 AM EST Iran and Israel should make a deal, and will make a deal, just like I got India and Pakistan to make, in that case by using TRADE with the United States to bring reason, cohesion, and sanity into the talks with two excellent… — Trump Truths From Truth Social (@Trump_Social_) June 15, 2025

16:58 Ο Πεζεσκιάν προτρέπει το Ιράκ να εμποδίσει το Ισραήλ να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο και το έδαφός του για να εξαπολύσει επιθέσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, προτρέπει το Ιράκ να εμποδίσει το Ισραήλ να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο και το έδαφός του για να εξαπολύσει επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. «Τονίζουμε ότι η ιρακινή κυβέρνηση πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη επαγρύπνηση και προστασία των συνόρων και του εναέριου χώρου της, ώστε να μην γίνει κατάχρηση του ιρακινού εδάφους εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», λέει ο Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρακινό πρωθυπουργό, Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ιρανικής προεδρίας.

16:45 Η ρωσική πρεσβεία στην Τεχεράνη απομακρύνει Ρώσους πολίτες

Η πρεσβεία της Ρωσίας στην Τεχεράνη ανακοίνωσε σήμερα ότι εργάζεται για την επιλογή απομάκρυνσης των Ρώσων πολιτών από το Ιράν μέσω μιας χερσαίας διαδρομής, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο την πρεσβεία.

16:42 Ο IDF ανακοίνωσε ότι οι πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα μπορούν να αποχωρήσουν από τα καταφύγια

Δεν υπάρχουν αναφορές για πλήγματα ή τραυματισμούς από την τελευταία ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ, σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης Magen David Adom. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα μπορούν να αποχωρήσουν από τα καταφύγια.

16:30 Το Ισραήλ χτύπησε το αρχηγείο της αστυνομίας στην Τεχεράνη

Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι ισραηλινό πλήγμα έπληξε το αρχηγείο της αστυνομίας της Τεχεράνης στο κέντρο της πόλης την Κυριακή.

«Η Διοίκηση της Αστυνομίας του Μείζονος Δήμου Τεχεράνης χτυπήθηκε από ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του εχθρού», ανέφερε το πρακτορείο ISNA, επικαλούμενο ανακοίνωση της αστυνομίας. Προσθέτει ότι η επίθεση προκάλεσε «μικρές ζημιές» και τραυμάτισε «αρκετά» μέλη του αστυνομικού προσωπικού, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

🇮🇱🇮🇷ISRAELI DRONE STRIKES POLICE HQ IN TEHRAN Iran’s Police Command says an Israeli drone attacked the Greater Tehran Police Headquarters a short while ago. The strike caused injuries and structural damage, though exact numbers are still unclear.#Israel pic.twitter.com/BSzKeT46ld — Mohd Mursleen (@mohdmursleenn) June 15, 2025

16:27 Σειρήνες ηχούν στο κεντρικό Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ

Σειρήνες ηχούν σε όλο το κεντρικό Ισραήλ και στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, μετά από καταιγισμό βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αναχαίτισης των πυραύλων. Τουλάχιστον 50 βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν, αναχαιτίστηκαν από την ισραηλινή αεράμυνα. Οι πολίτες στις περιοχές όπου ηχούν οι σειρήνες έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν σε καταφύγια μέχρι νεωτέρας. Εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με δηλώσεις αυτοπτών μαρτύρων στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Τα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν μετέδωσαν ότι εκτοξεύτηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι από την επικράτεια της χώρας προκειμένου να πλήξουν στόχους στο Ισραήλ. Τις εκτοξεύσεις επιβεβαίωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, ενώ σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων στο Reuters.

🔴 JUST IN | In Iran’s first missile strike in broad daylight, sirens sounded across the entire occupied territories. pic.twitter.com/YkcmTUp4hp — Islamic Republic of Iran (@IRIran_official) June 15, 2025

16:05 Πεζεσκιάν: «Τα ιρανικά αντίποινα θα είναι πιο αποφασιστικά και δραστικά αν συνεχιστούν οι επιθέσεις του Ισραήλ»

«Οι απαντήσεις του Ιράν στις ισραηλινές επιθέσεις θα είναι πιο αποφασιστικές και δραστικές στην περίπτωση που οι επιθετικές ενέργειες του Ισραήλ συνεχιστούν», δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν. Ο Πεζεσκιάν πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν αντέδρασαν κατάλληλα και δυναμικά.

15:45 Το Ιράν αρνείται ότι ζήτησε από την Κύπρο να μεταφέρει μηνύματα στο Ισραήλ

Το Ιράν δεν έστειλε οποιοδήποτε μήνυμα στο Ισραήλ μέσω μιας τρίτης χώρας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου των Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκέι, μετά τη δήλωση του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη νωρίτερα σήμερα, ότι η Τεχεράνη είχε ζητήσει από τη Λευκωσία να μεταφέρει “μερικά μηνύματα” στο Ισραήλ.

15:40 Νετανιάχου: «Το Ιράν θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για τα φονικά πυραυλικά πλήγματα»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα το μεσημέρι (15/6) ότι το Ιράν θα πληρώσει «πολύ βαρύ τίμημα» για την επίθεση εναντίον Ισραηλινών αμάχων. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε αυτή τη δήλωση κατά την επίσκεψή του στο σημείο όπου σημειώθηκε η πρωινή πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στην Μπατ Γιαμ, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι Ισραηλινοί και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι.

«Το Ιράν θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για τη δολοφονία αμάχων, γυναικών και παιδιών, που διέπραξε εσκεμμένα. Θα πετύχουμε τους στόχους μας και θα τους χτυπήσουμε με συντριπτική δύναμη», είπε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου, σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου του Πρωθυπουργού.

«Βρισκόμαστε εδώ γιατί διεξάγουμε μια μάχη για την επιβίωσή μας, κάτι που είναι πλέον ξεκάθαρο σε κάθε Ισραηλινό πολίτη. Σκεφτείτε τι θα συνέβαινε αν το Ιράν διέθετε πυρηνικό όπλο για να το χρησιμοποιήσει εναντίον πόλεων του Ισραήλ», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

15:20 Δύο πύραυλοι έπληξαν περιοχές στο κέντρο της Τεχεράνης

Δύο πύραυλοι έπληξαν δύο περιοχές στο κέντρο της Τεχεράνης, προκαλώντας εκρήξεις, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

15:00 Φιντάν και Λαβρόφ συζήτησαν για την πολεμική σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και της Ρωσίας συζήτησαν στη διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας τους, την πολεμική σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, σύμφωνα με τη σημερινή δήλωση μιας πηγής του τουρκικού υπουργείου των Εξωτερικών.

Ο Χακάν Φιντάν είπε στο Ρώσο ομόλογο του Σεργκέι Λαβρόφ ότι ο μόνος τρόπος επίλυσης της “ανησυχητικής” σύγκρουσης και της πυρηνικής διαφωνίας είναι η διπλωματία, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

14:40 Σε εξέλιξη νέες επιθέσεις στην Τεχεράνη

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στην Τεχεράνη, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Al Jazeera στην ιρανική πρωτεύουσα.

Όπως αναφέρει, πριν από λίγα λεπτά ακούστηκαν τουλάχιστον δύο τεράστιες εκρήξεις, που υποδηλώνουν ότι οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται.

14:30 Νέα προειδοποίηση του Ισραήλ για επικείμενα πλήγματα στο Ιράν

«Έρχονται μέρες με προκλήσεις. Θα υπάρξουν περισσότερες εκτοξεύσεις και επιπτώσεις τις επόμενες ημέρες», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του IDF, Ταξίαρχος Έφι Ντέφριν.

Είπε επίσης ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία «δεν σταματά να χτυπά ούτε στιγμή».

«Ακόμα και αυτή την ώρα, πλήττουμε δεκάδες στόχους στην Τεχεράνη. Επιδεινώνουμε τη ζημιά στο πυρηνικό πρόγραμμα και τις στρατιωτικές δυνατότητες [της Τεχεράνης], γιαι να μειώσουμε τον κίνδυνο από το εσωτερικό της μέτωπο».

14:20 Το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είναι απειλή για το Ισραήλ και την Ευρώπη, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός των Εξωτερικών

Το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είναι μία απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ και της Ευρώπης και η διπλωματία είναι ο μόνος τρόπος για την αποφυγή μιας κλιμάκωσης της πολεμικής έντασης μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός των Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα είναι μια υπαρξιακή απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ και παραπέρα για την ασφάλεια της Ευρώπης. Λέμε πάντα ότι ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη αυτής της απειλής, για τον περιορισμό της, παραμένει η διπλωματία», δήλωσε ο Μπαρό στο ραδιόφωνο RTL.

Η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία είναι έτοιμες για τη διεξαγωγή άμεσων συνομιλιών με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σε μία προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης πολεμικής έντασης στη Μέση Ανατολή, είχε δηλώσει νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεπουλ.

14:10 Οι Ισραηλινοί επιβεβαιώνουν απόπειρα δολοφονίας του ηγέτη των Χούθι

Ο Ισραηλινός Στρατός επιβεβαιώνει απόπειρα δολοφονίας του ηγέτη των Χούθι. Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, σε συνέντευξη Τύπου, επιβεβαιώνει ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στην Υεμένη χθες το βράδυ, ταυτόχρονα με τις επιδρομές στο Ιράν.

Στόχος της ισραηλινής επιδρομής στην Υεμένη ήταν ο αρχηγός του στρατιωτικού επιτελείου των Χούθι, Μοχάμεντ Αλ-Γκαμάρι, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους. Τα αποτελέσματα της επιδρομής δεν είναι ακόμη γνωστά.

«Χθες το βράδυ, ενώ οι επιδρομές στο Ιράν ήταν σε εξέλιξη, μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας πέταξαν πάνω από 2.000 χιλιόμετρα από το Ισραήλ και χτύπησαν τη Σαναά στην Υεμένη. Θα ενημερώσουμε αργότερα για τα αποτελέσματα της επιδρομής», είπε ο Ντέφριν.

14:05 Σε εξέλιξη νέα επίθεση του Ισραήλ στην Τεχεράνη

Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα της ιρανικής πρωτεύουσας.

14.00 Βίντεο από την νυχτερινή επίθεση των Ισραηλινών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημοσίευσαν βίντεο από την νυχτερινή τους επίθεση στην «κεντρική γραμμή του πυρηνικού προγράμματος» του Ιράν στην Τεχεράνη.

Περίπου 50 μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν στις επιδρομές, πρόσθεσε ο Ισραηλινός Στρατός.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Rising Lion», οι IDF έπληξαν πάνω από 170 στόχους και περισσότερα από 720 στρατιωτικά στοιχεία υποδομής.

«Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να εντείνει τα πλήγματα κατά της ιρανικής πυρηνικής απειλής, πλήττοντας τον πυρήνα της και στερώντας κρίσιμες δυνατότητες και εξαρτήματα για την παραγωγή όπλων» αναφέρουν.

The IDF releases footage of its overnight strike on Iran’s “nuclear program headquarters” in Tehran. Earlier, the military said it hit some 80 targets in Tehran overnight, including fuel depots, the Iranian Defense Ministry headquarters, the “headquarters of the SPND nuclear… pic.twitter.com/sprgcGLFf9 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 15, 2025

13:50 Το Ιράν καλεί τους κατοίκους να καταφύγουν σε σχολεία, τζαμιά και μετρό εν μέσω ισραηλινών επιθέσεων

Οι Ιρανοί μπορούν να αναζητήσουν καταφύγιο σε τζαμιά και σχολεία κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιθέσεων, καθώς και στα συστήματα του μετρό, τα οποία θα είναι ανοιχτά ανά πάσα στιγμή, δήλωσε η εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης Φατεμέχ Μοχαζεράνι στην κρατική τηλεόραση.«Δεν υπάρχει πρόβλημα με την παροχή τροφίμων, φαρμάκων, καυσίμων», πρόσθεσε.

13:40 Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ ενημέρωσε τον Γερμανό ομόλογό του

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ ενημερώνει τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ότι η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα συνεχιστεί, στη δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των ηγετών από την έναρξη των επιθέσεων την Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Σάαρ.

Ο Σάαρ είπε στον Γερμανό ομόλογό του «ότι η επιχείρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στο Ιράν θα συνεχιστεί και εξακολουθεί να έχει σημαντικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν» και ευχαρίστησε τη Γερμανία για την υποστήριξη του δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αναφέρει ανακοίνωση από το γραφείο του Σάαρ.

Ο Saar τόνισε ότι το Ιράν «στοχεύει σκόπιμα αμάχους, κάτι που απαγορεύεται πλήρως από το διεθνές δίκαιο. Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ επικεντρώνεται σε στρατιωτικούς στόχους και στην αντιμετώπιση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος».

Ο Wadephul «ενημέρωσε τον υπουργό Sa’ar για την επίσκεψή του στη Μέση Ανατολή», προσθέτει η δήλωση.

13:30 Επίσκεψη Νετανιάχου στα ερείπια της πολυκατοικίας που επλήγη στο Μπατ Γιάμ

13:20 Το Ισραήλ αναφέρει πως επλήγη πυρηνική εγκατάσταση στο Ισφαχάν του Ιράν

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έπληξαν πυρηνική εγκατάσταση στο Ισφαχάν του Ιράν, ανέφερε σήμερα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος. Ο ίδιος εκπρόσωπος, δεν δημοσιοποίησε περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονικό πλαίσιο της επίθεσης.

13:10 Πάνω από 80 στόχους στο Ιράν λέει πως έπληξε η ισραηλινή αεροπορία

Στοχοποιήθηκαν εκτοξευτές πυραύλων, συστήματα αεράμυνας και ραντάρ, αποθήκες καυσίμων, το Υπουργείο Άμυνας της Τεχεράνης και στόχοι που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

חיל האוויר תקף באיראן לאורך כל הלילה והשמיד משגרי טילי קרקע-קרקע חמושים המוכנים לשיגור. בסגירת מעגל מהירה, חיל האוויר תקף גם משגרים ששיגרו טילים לעבר מדינת ישראל. בנוסף, הותקפו תשתיות טילי קרקע-אוויר ומכ”מי גילוי של המשטר האיראני באיראן, כחלק מהעליונות האווירית של צה״ל בשמי… pic.twitter.com/s4igW92z3V — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 15, 2025

13:00 Προειδοποίηση για τους Ισραηλινούς που προσπαθούν να γυρίσουν στη χώρα δια ξηράς από Αίγυπτο και Ιορδανία

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Τελ Αβίβ προειδοποιεί τους Ισραηλινούς να μην επιχειρούν να φτάσουν στο Ισραήλ δια ξηράς μέσω της Ιορδανίας ή της χερσονήσου του Σινά της Αιγύπτου, επικαλούμενο υψηλό κίνδυνο στις γειτονικές χώρες.

Και οι δύο χώρες βρίσκονται σε συναγερμό Επιπέδου 4, πράγμα που σημαίνει, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του NSC, ότι «απαγορεύεται το ταξίδι προς αυτόν τον προορισμό. Όσοι βρίσκονται ήδη εκεί πρέπει να φύγουν αμέσως».

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν είναι κλειστό από την περασμένη εβδομάδα και πιθανότατα θα παραμείνει έτσι για το άμεσο μέλλον, καθώς το Ισραήλ και το Ιράν ανταλλάσσουν αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας (NSC) ζητά από τους Ισραηλινούς που βρίσκονται στο εξωτερικό να περιμένουν ενημερώσεις από το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με τις επιλογές που θα είναι διαθέσιμες για την επιστροφή τους στην πατρίδα τους.

12:40 Το Ιράν λέει πως έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής καυσίμων και εφοδιασμού μαχητικών του Ισραήλ

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ισχυρίζεται ότι έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής καυσίμων και ενεργειακού εφοδιασμού μαχητικών αεροσκαφών του Ισραήλ με ένα μαζικό μπαράζ πυραύλων και drones.

12:20 Ο πρόεδρος της Κύπρου θα μεταφέρει μήνυμα του Ιράν στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Ιράν «μας ζήτησε να μεταφέρουμε ένα μήνυμα στο Ισραήλ», σύμφωνα με την Cyprus Mail .

«Θα το κάνουμε», λέει, προσθέτοντας ότι έχει προγραμματίσει τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή, θέλω να επαναλάβω, καθώς και το χαρακτηριστικό μας, είναι ότι θα μιλήσουμε με όλους και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας… προσπαθούμε να μεταφέρουμε μηνύματα, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να τερματιστεί αυτή η δύσκολη κατάσταση», λέει.

12:15 Το Ιράν λέει ότι συνέλαβε δύο μέλη της Μοσάντ, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο άτομα, τα οποία κατηγορεί ότι ήταν μέλη της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ στην επαρχία Άλμπορζ, ανέφερε την Κυριακή το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι δύο συλληφθέντες προετοίμαζαν εκρηκτικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Δημοσιεύει επίσης σε τηλεγράφημά του πληροφορίες για υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, στις επιθέσεις σε βάρος του Ιράν.

12:05 Το Ιράν εκτόξευσε 280 βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει περίπου 280 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, σε μπαράζ επιθέσεων από τότε που οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ξεκίνησαν την επιχείρηση κατά του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό.

Οι περισσότεροι από τους πύραυλους αναχαιτίστηκαν από την αεράμυνα, αναφέρει ο IDF. Ο στρατός αναφέρει ότι δεκάδες πύραυλοι δεν αναχαιτίστηκαν, «σύμφωνα με το πρωτόκολλο», κάτι που τους επέτρεπε να χτυπήσουν ανοιχτές περιοχές χωρίς να προκαλέσουν ζημιές σε καμία κρίσιμη υποδομή.

Αρκετοί πύραυλοι, ωστόσο, έχουν διαπεράσει την αεράμυνα, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές στο Τελ Αβίβ, το Ραμάτ Γκαν, το Ρισόν Λεζιόν, το Μπατ Γιαμ και το Ρεχοβότ στο κεντρικό Ισραήλ, καθώς και τη Χάιφα και την Τάμρα στο βορρά, προκαλώντας θύματα και ζημιές.

Ο στρατός προτρέπει τους Ισραηλινούς να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου και να βρουν καταφύγιο σε ασφαλή δωμάτια και καταφύγια βομβαρδισμών όταν λαμβάνουν προειδοποιήσεις για εισερχόμενους πυραύλους.

11:50 Ζημιές σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Χάιφα

Αγωγοί και γραμμές μεταφοράς μεταξύ εγκαταστάσεων στο συγκρότημα διυλιστηρίου πετρελαίου Bazan στη βόρεια πόλη της Χάιφα υπέστησαν τοπικές ζημιές κατά τη διάρκεια της πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσε το Ιράν τη νύχτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η εταιρεία αναφέρει ότι οι δραστηριότητες διύλισης συνεχίζονται, αν και άλλες εγκαταστάσεις στην περιοχή έχουν κλείσει.Η ανακοίνωση ωστόσο δεν κάνει καμία αναφορά σε πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τους κατοίκους της Χάιφα.

Η ευρύτερη περιοχή της Χάιφα έγινε στόχος περίπου 40 πυραύλων κατά τη διάρκεια της νύχτας, και ένα βλήμα χτύπησε σπίτι στην κοντινή πόλη Τάμρα, σκοτώνοντας τέσσερις γυναίκες. Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι φωτογραφίες τους καθώς πρόκειται για μία γυναίκα και τις δύο κόρες της και μία ακόμη ένοικο της περιοχής, όπου έγινε το χτύπημα.

11:40 Τέσσερις από τους αγνοούμενους από την επίθεση στο Μπατ Γιαμ βρέθηκαν σε νοσοκομεία, 3 κάτοικοι εξακολουθούν να αγνοούνται

Αξιωματούχοι των σωστικών συνεργείων αναφέρουν ότι τέσσερα από τα επτά άτομα που αγνοούνται μετά την θανατηφόρα ιρανική πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στο Μπατ Γιαμ βρέθηκαν σε νοσοκομεία.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό άλλων τριών ατόμων.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση και δεκάδες τραυματίστηκαν.

11:25 Στους 13 οι νεκροί στο Ισραήλ, λέει το γραφείο του Νετανιάχου

Δεκατρείς άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στα ιρανικά πλήγματα στο Ισραήλ από την Παρασκευή, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, το πρωθυπουργικό γραφείο αναφέρει ότι υπάρχουν 13 νεκροί, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, 9 σοβαρά τραυματισμένοι, 30 που φέρουν τραύματα που δεν κρίνονται απειλητικά για τη ζωή τους και 341 που έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ύστερα από άλλη μια νύχτα που είχαν ενεργοποιηθεί οι σειρήνες σε όλη τη χώρα λόγω των εκτοξεύσεων πυραύλων από το Ιράν σε αντίποινα για τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Ισλαμική Δημοκρατία.

11:10 Πυροσβέστες επιχειρούν στα ερείπια κτηρίων που επλήγησαν στο κεντρικό Ισραήλ.

11:05 «Οι επιθέσεις του Ιράν θα σταματήσουν μόλις το Ισραήλ παύσει την επιθετικότητα» λέει ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ξένους διπλωμάτες

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι επιθέσεις θα σταματήσουν μόλις το Ισραήλ σταματήσει την στρατιωτική του εκστρατεία εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Αμυνόμαστε. Η άμυνά μας είναι απολύτως νόμιμη», είπε ο Araghchi σε συνάντηση με ξένους διπλωμάτες, προσθέτοντας ότι «αυτή η άμυνα είναι η απάντησή μας στην επιθετικότητα. Αν σταματήσει η επιθετικότητα, φυσικά θα σταματήσουν και οι δικές μας απαντήσεις».

Το Ιράν εκτόξευσε δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ το Σάββατο το βράδυ και νωρίς την Κυριακή, με πολλούς από αυτούς να στοχεύουν περιοχές όπου ζουν άμαχοι. Τουλάχιστον 10 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν σε επιδρομές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στο υπεράκτιο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars που μοιράζεται το Ιράν με το Κατάρ ήταν «μια κατάφωρη επιθετικότητα και μια πολύ επικίνδυνη πράξη».

«Η μεταφορά της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο είναι ένα στρατηγικό λάθος και στόχος του είναι να σύρει τον πόλεμο πέρα ​​από το ιρανικό έδαφος», λέει.

Ο υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί το Ισραήλ ότι επιδιώκει να σαμποτάρει τις συνεχιζόμενες συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ για τα πυρηνικά, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για μια συμφωνία. Η Τεχεράνη επρόκειτο να παρουσιάσει μια πρόταση αυτήν την Κυριακή κατά τη διάρκεια ενός πλέον ακυρωμένου έκτου γύρου συνομιλιών.

«Η επίθεση του Ισραήλ δεν θα είχε συμβεί ποτέ χωρίς το πράσινο φως και την υποστήριξη ορισμένων», είπε ο Araghchi, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν πιστεύει τις αμερικανικές δηλώσεις ότι η Ουάσινγκτον δεν είχε συμμετάσχει στις πρόσφατες επιθέσεις.

«Είναι απαραίτητο οι Ηνωμένες Πολιτείες να καταδικάσουν τις ισραηλινές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, εάν θέλουν να αποδείξουν την καλή τους θέληση» κατέληξε στις δηλώσεις του.

11:00 «Να μην αναζητούν πτήσεις μέσω Αθήνας και Κύπρου οι πολίτες που θέλουν να επιστρέψουν» λέει η Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων

«Δεν υπάρχει καμία σύσταση προς τους Ισραηλινούς που διαμένουν στο εξωτερικό να ταξιδέψουν στη Λάρνακα ή την Αθήνα σε αυτό το στάδιο, με σκοπό να επιβιβαστούν σε πτήση επιστροφής στο Ισραήλ από εκεί», αναφέρει η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ. «Ακόμα και όταν οι εγκαταστάσεις ασφαλείας επιτρέψουν την επανέναρξη των πτήσεων, ο ρυθμός των πτήσεων θα περιοριστεί για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και τη διατήρηση της ασφάλειας των επιβατών και των αεροσκαφών».

«Οι επιβάτες μπορούν να περιμένουν μέρες μέχρι να καταστεί δυνατή η πτήση επιστροφής», αναφέρει η αρχή του αεροδρομίου.

10:50 Ποιες κρίσιμες ενεργειακές υποδομές έχουν πληγεί στο Ιράν

Κατά το τελευταίο κύμα επιθέσεων του Ισραήλ κατά του Ιράν καταστράφηκε η κύρια αποθήκη φυσικού αερίου της Τεχεράνης και το κεντρικό διυλιστήριο πετρελαίου της σε διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας, καλύπτοντας τον ουρανό με καπνό και φλόγες γράφουν οι New York Times .

Η αποθήκη καυσίμων και βενζίνης Shahran, η οποία διαθέτει τουλάχιστον 11 δεξαμενές αποθήκευσης, χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης που ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με δήλωση του ιρανικού υπουργείου πετρελαίου. Το Shahran βρίσκεται σε μια πλούσια γειτονιά με πολυτελή πολυώροφα κτήρια.

10:30 Το Ιράν θεωρεί αυτοάμυνα τις επιθέσεις σε βάρος του Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η απάντηση της Τεχεράνης στις επιθέσεις του Ισραήλ βασίζεται στην αυτοάμυνα. Τα πλήγματα του Ισραήλ, τα οποία προηγήθηκαν, δεν θα είχαν συμβεί χωρίς το πράσινο φως από τις ΗΠΑ, πρόσθεσε.

Η Ουάσινγκτον, είπε, θα πρέπει να καταδικάσει τις ισραηλινές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε συμφωνία. Αλλά το Ισραήλ ήθελε να σαμποτάρει αυτές τις διαπραγματεύσεις, είπε, με τις οποίες οι ΗΠΑ ήθελαν να περιορίσουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Είπε επίσης ότι το Ιράν δεν θέλει να επεκτείνει τον πόλεμο, εκτός αν αναγκαστεί να το κάνει.

10:20 Παρασκηνιακές διαβουλευσεις του Ιράν με Ομάν και Κατάρ για να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ιράν έχει απευθυνθεί στο Ομάν και το Κατάρ, ζητώντας τους να μεσολαβήσουν στην Ουάσινγκτον, σε μια προσπάθεια να σταματήσουν οι απανωτές ισραηλινές επιθέσεις και να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες για τα πυρηνικά, δήλωσε πηγή που γνωρίζει το θέμα στην εφημερίδα Jerusalem Post .

Ταυτόχρονα, η Σαουδική Αραβία εργάζεται επίσης παρασκηνιακά για την προώθηση ενός πλαισίου κατάπαυσης του πυρός με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών, πρόσθεσε η πηγή.

10:15 Προειδοποίηση του Ισραήλ στους Ιρανούς να εκκενώσουν περιοχές κοντά σε εργοστάσια όπλων

Το Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης προς τους Ιρανούς που διαμένουν κοντά σε αντιδραστήρες στο Ιράν, δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού σε ανάρτηση στο X.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς όλους τους Ιρανούς πολίτες: Όλα τα άτομα που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή ή στο εγγύς μέλλον σε ή γύρω από εργοστάσια παραγωγής στρατιωτικών όπλων και τις εγκαταστάσεις υποστήριξής τους θα πρέπει να εγκαταλείψουν αμέσως αυτές τις περιοχές και να μην επιστρέψουν μέχρι νεωτέρας.

Η παρουσία σας δίπλα σε αυτές τις υποδομές θέτει τη ζωή σας σε κίνδυνο».

🔴 اخطار فوری به تمامی شهروندان ایران: تمامی افرادی که هم‌اکنون یا در آینده نزدیک در داخل یا حوالی کارخانجات تولید تسلیحات نظامی و نهادهای پشتیبانی آن حضور دارند، فوراً این مناطق را ترک کنند و تا اطلاع ثانوی بازنگردند. حضور شما در کنار این زیرساخت‌ها جانتان را به خطر می‌اندازد pic.twitter.com/8fo11atkfs — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) June 15, 2025

10:00 Στην Σύνοδο της G7 η ένταση στη Μέση Ανατολή

Η σύνοδος κορυφής της G7 στον Καναδά αναμενόταν να επικεντρωθεί στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και στον εμπορικό πόλεμο των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ κατά των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ. Αντίθετα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC, η τριήμερη συνάντηση στα Βραχώδη Όρη της Αλμπέρτα θα επικεντρωθεί αναπόφευκτα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

09:50 Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και ο εναέριος χώρος του Ισραήλ

Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ παραμένει κλειστός για προσγειώσεις και απογειώσεις στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, σύμφωνα με την αρμόδια αρχή του αεροδρομίου.

Η Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων δηλώνει ότι συνεργάζεται με ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο που έχει καταρτιστεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας και την Ισραηλινή Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για την επιστροφή των Ισραηλινών που έχουν αποκλειστεί στο εξωτερικό.

«Όλα τα πληρώματα αεροσκαφών και τα αεροσκάφη είναι έτοιμα για δράση μόλις αυτό καταστεί δυνατό», αναφέρει η αρχή του αεροδρομίου. «Ωστόσο, αυτό μπορεί να διαρκέσει πολύ, ανάλογα με την κατάσταση ασφαλείας».

09:35 Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε 7 drones

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε 7 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που εξαπολύθηκαν προς το έδαφός του, χωρίς να διευκρινίσει από πού απογειώθηκαν.

«Στη διάρκεια της τελευταίας ώρας, 7 drones που εξαπολύθηκαν προς την ισραηλινή επικράτεια αναχαιτίστηκαν» από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία και το ναυτικό, αναφέρει ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Προηγουμένως είχαν ενεργοποιηθεί σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορικά πλήγματα στο βόρειο Ισραήλ.

In the past hour, seven drones launched at Israel were intercepted by the Israeli Air Force and Israeli Navy, the military says. The drones were all apparently launched from Iran. pic.twitter.com/2oCBjnfNzO — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 15, 2025

09:20 Προσπάθεια αποκλιμάκωσης από Ευρωπαϊκές δυνάμεις με πρόταση για άμεσες συνομιλίες με το Ιράν (πηγή Reuters)

Η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία είναι έτοιμες να διεξαγάγουν άμεσες συνομιλίες με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ο Wadephul, ο οποίος βρίσκεται σε επίσκεψη στη Μέση Ανατολή, λέει ότι προσπαθεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και σημειώνει ότι η Τεχεράνη δεν είχε προηγουμένως εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να ξεκινήσει εποικοδομητικές συνομιλίες.

«Ελπίζω ότι αυτό είναι ακόμα δυνατό», λέει ο Wadephul στον γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ARD. «Η Γερμανία, μαζί με τη Γαλλία και τη Βρετανία, είναι έτοιμη. Προσφέρουμε στο Ιράν άμεσες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Ελπίζω (η προσφορά) να γίνει δεκτή».

«Αυτή είναι επίσης μια βασική προϋπόθεση για την επίτευξη ειρήνευσης αυτής της σύγκρουσης — ότι το Ιράν δεν αποτελεί κίνδυνο για την περιοχή, για το Κράτος του Ισραήλ ή για την Ευρώπη».

09:10 Ανεστάλη μερικώς η λειτουργία στην εγκατάσταση Νότιο Παρς, στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, μετά από Ισραηλινό χτύπημα

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι ανεστάλη εν μέρει τουλάχιστον η λειτουργία στην εγκατάσταση Νότιο Παρς, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, έπειτα από ισραηλινό πλήγμα που προκάλεσε πυρκαγιά χθες, στην επαρχία Μπουσέχρ.

09:00 Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο στρατιώτη, στη Λωρίδα της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο ενός στρατιώτη, ο οποίος σκοτώθηκε στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός κατονόμασε τον νεκρό στρατιώτη ως τον Νόαμ Σέμες από την Ιερουσαλήμ, διευκρινίζοντας ότι είχε τον βαθμό του λοχία και ήταν 21 ετών. Με τον θάνατό του ανέρχονται σε 430 οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί που έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα από την έναρξη των ισραηλινών χερσαίων επιχειρήσεων κατά της Χαμάς στις 27 Οκτωβρίου του 2023.

08:45 Ο πρόεδρος του Ισραήλ κάνει λόγο για θλιβερό και δύσκολο πρωινό

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ θρηνεί τους Ισραηλινούς που σκοτώθηκαν στις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, λέγοντας ότι ήταν «ένα πολύ θλιβερό και δύσκολο πρωινό».

«Οι αδελφές και οι αδελφοί μας δολοφονήθηκαν και τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από εγκληματικές ιρανικές επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού στο Μπατ Γιαμ, την Τάμρα και άλλες κοινότητες. Εβραίοι και Άραβες, βετεράνοι, πολίτες και μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και ηλικιωμένων, γυναικών και ανδρών», λέει σε μια ανάρτηση στο X.

«Συμμερίζομαι το βαρύ πένθος των οικογενειών και θρηνώ την τρομερή απώλεια. Προσεύχομαι για την ανάρρωση των τραυματιών και την εύρεση των αγνοουμένων. Θα θρηνήσουμε μαζί. Θα ξεπεράσουμε μαζί», λέει.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε μια σειρά από επιθέσεις που έπληξαν μια πολυκατοικία στο Μπατ Γιαμ, κοντά στο Τελ Αβίβ, και ένα σπίτι στην πόλη Τάμρα, στα βόρεια της χώρας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 20 αγνοουμένων στο Μπατ Γιαμ.

08:25 Το Ισραήλ ζητά εμπλοκή των ΗΠΑ, λέει το Axios

Έκκληση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να συμμετάσχει στον πόλεμο με το Ιράν, με σκοπό την εξάλειψη του πυρηνικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας έκανε το Ισραήλ τις τελευταίες 48 ώρες, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios.

Το Ισραήλ δεν διαθέτει τις βόμβες διείσδυσης σκλήρων καταφυγίων (bunker busters), ούτε τα μεγάλα βομβαρδιστικά αεροσκάφη που απαιτούνται για να καταστραφεί η υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στη Φορντό, η οποία είναι χτισμένη μέσα σε βουνό.

Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και τα δύο, και μάλιστα σε απόσταση πτήσης από το Ιράν.

08:15 Υεμένη: Οι Χούθι δηλώνουν ότι στοχοθέτησαν το Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους σε συντονισμό με το Ιράν

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι στοχοθέτησαν τη Γιάφα στο κεντρικό Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους το τελευταίο 24ωρο σε συντονισμό με το Ιράν, καθώς το Ισραήλ και το Ιράν συνεχίζουν να εξαπολύουν πυραυλικές επιθέσεις η μια χώρα στην άλλη.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες της Υεμένης εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους κατά του Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν αναχαιτιστεί, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

08:00 Ο Τραμπ δηλώνει ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει την ισχύ του αμερικανικού στρατού “σε πρωτοφανή επίπεδα” αν επιτεθεί στις ΗΠΑ με οποιονδήποτε τρόπο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι αν το Ιράν επιτεθεί στις ΗΠΑ με οποιονδήποτε τρόπο, θα αντιμετωπίσει την ισχύ του αμερικανικού στρατού “σε πρωτοφανή επίπεδα”.

Ο Τραμπ σημείωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν ουδεμία σχέση με επίθεση στο Ιράν στη διάρκεια της νύχτας και πρόσθεσε ότι “μπορούμε εύκολα να κλείσουμε μια συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ και να δώσουμε τέλος σε αυτήν την αιματηρή σύγκρουση!!!”.

07:45 Βίντεο με επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων στο Τελ Αβίβ

Πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) δείχνουν αρκετές από τις πτώσεις βαλλιστικών πυραύλων απόψε στο Τελ Αβίβ, μετά από εκτοξεύσεις από το Ιράν και την Υεμένη.

CCTV footage showing several of the ballistic missile impacts tonight in Tel-Aviv, following launches from both Iran and Yemen. pic.twitter.com/2dn9tCfZ9d — OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025

07:25 Επίθεση στο Υπουργείο Αμυνας της Τεχεράνης

Το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις του κατά τη διάρκεια της νύχτας, λέγοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι στόχευσε το αρχηγείο του υπουργείου Άμυνας στην Τεχεράνη, τη βάση για ένα πυρηνικό έργο, και «επιπλέον στόχους».

Ο αριθμός των θυμάτων είναι μέχρι στιγμής άγνωστος.

Το Ισραήλ έχει επιμείνει ότι οι ενέργειές του είναι ζωτικής σημασίας για να σταματήσει το Ιράν από το να αναπτύξει πυρηνικά όπλα στο εγγύς μέλλον. Το Ιράν, ωστόσο, υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα προορίζεται μόνο για εγχώριους σκοπούς.

⭕️ The IDF completed an extensive series of strikes on targets in Tehran related to the Iranian regime’s nuclear weapons project. The targets included the Iranian Ministry of Defense headquarters, the headquarters of the SPND nuclear project, and additional targets, which… — Israel Defense Forces (@IDF) June 14, 2025

06:15 Περισσότεροι από 135 τραυματίες στα νοσοκομεία του Ισραήλ

Το Ιατρικό Κέντρο Wolfson στο Χολόν αναφέρει ότι 65 τραυματίες έχουν εισαχθεί μετά την τελευταία αεροπορική επιδρομή βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν. Πέντε νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, επτά σε μέτρια και οι υπόλοιποι ελαφρά τραυματισμένοι.

Το Ιατρικό Κέντρο Shamir στο Be’er Ya’akov αναφέρει ότι νοσηλεύει 28 άτομα. Ένα άτομο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ένα σε μέτρια και 20 είναι ελαφρά τραυματισμένα. Έξι άτομα νοσηλεύονται για άγχος.

Το Ιατρικό Κέντρο Sheba στο Τελ Χασόμερ αναφέρει ότι 37 άτομα με ελαφρά έως μέτρια τραύματα νοσηλεύονται.

Το Ιατρικό Κέντρο Assuta στο Ashdod αναφέρει ότι πέντε άτομα νοσηλεύονται — ένα σε κρίσιμη κατάσταση και τέσσερα σε μέτρια.

05:20 Η Συρία ανοίγει τον εναέριο χώρο της

Η Συρία συμμετείχε σήμερα στην επανέναρξη του εναέριου χώρου της μαζί με την Ιορδανία και τον Λίβανο.

Ωστόσο, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας δήλωσε ότι θα παρακολουθεί την κατάσταση και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα.

04:29: Το Ισραήλ διατείνεται πως έπληξε εγκαταστάσεις συνδεόμενες με το «πρόγραμμα πυρηνικών όπλων» του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως διεξήγαγε νέα σειρά αεροπορικών πληγμάτων στο Ιράν στοχοποιώντας εγκαταστάσεις συνδεόμενες με το «πρόγραμμα πυρηνικών όπλων» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανάμεσά τους στο υπουργείο Άμυνας, την τρίτη ημέρα της στρατιωτικής αναμέτρησης των δυο κρατών, ορκισμένων εχθρών.

Ανέφερε μέσω Telegram ότι η αεροπορία του «ολοκλήρωσε σημαντική σειρά πληγμάτων βασισμένων σε πληροφορίες πλήττοντας ορισμένο αριθμό στόχων στην Τεχεράνη» οι οποίοι, κατ’ αυτόν, συνδέονται με «το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του ιρανικού καθεστώτος».

Αναφέρθηκε ιδίως στο υπουργείο Άμυνας και στην έδρα του Οργανισμού Καινοτομίας και Έρευνας ως προς την Άμυνα του Ιράν, γνωστού επίσης με το ακρώνυμο SPND.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής «έγινε στόχος η έδρα του υπουργείου Άμυνας», κι ότι ένα από τα κτίρια του υπουργείου υπέστη «ελαφρές ζημιές».

03:09: Ιράν: Νέα σειρά εκρήξεων στην Τεχεράνη

Νέα σειρά εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Τεχεράνη –περί τις 02:30 (τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας)–, μεταδίδουν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου, χωρίς να είναι σε θέση να προσδιορίσουν την αιτία τους, εν μέσω συνεχιζόμενων ανταλλαγών αεροπορικών και πυραυλικών πληγμάτων μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.

Βίντεο που μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων με τους υπερηχητικούς πυραύλους της Τεχεράνης

What Benjamin Netanyahu’s policies bring upon Tel Aviv and Haifa. pic.twitter.com/LnsCyc7UmD — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) June 15, 2025

Ιρανικοί πύραυλοι χτυπούν στόχους στη Χάϊφα

Το ιρανικό Υπουργείο Πετρελαίου επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ χτύπησε ένα διυλιστήριο και τις δεξαμενές πετρελαίου Σαχράν στα δυτικά της πρωτεύουσας, καθώς και μια μικρότερη αποθήκη στα νότια της Τεχεράνης.

«Η εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου της Σαχράν», στη βορειοδυτική Τεχεράνη, «καθώς και ακόμη ένας χώρος αποθήκευσης» καυσίμων στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας «έγιναν στόχοι του σιωνιστικού καθεστώτος», ανέφερε το υπουργείο Πετρελαίου.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε την εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων της Σαχράν στις φλόγες.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στοχοποίησε το υπουργείο Άμυνας.

Επίσης, σύμφωνα με πηγές από το Ισραήλ, αργά το βράδυ πραγματοποιήθηκε ισραηλινή επίθεση στην Υεμένη. Η επίθεση ήταν στοχευμένη απόπειρα δολοφονίας ενός ηγέτη των Χούθι, τον Abdulmalik Houthi, ο οποίος και εξουδετερώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σύμφωνα με το δίκτυο Al Jazeera τουλάχιστον 80 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ιράν, λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ, ανάμεσά τους και 20 παιδιά.

Ισραήλ: Δέκα τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, από τις ιρανικές επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ υπάρχουν μέχρι στιγμής δέκα τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες. Επίσης, αγνοούνται τουλάχιστον 3 άνθρωποι, μετά από χτύπημα σε πολυκατοικία στο Bat Yam.

Η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για αρκετούς τραυματίες και ζημιές σε κτίρια στο βόρειο Ισραήλ, μετά από πτώση ενός εκρηκτικού μηχανισμού, μετά το νέο κύμα των πυραυλικών επιθέσεων που εξαπέλυσε το Ιράν σήμερα το βράδυ.

Επίσης, νεαρή γυναίκα, περίπου είκοσι ετών, σκοτώθηκε στα ιρανικά πυραυλικά πλήγματα εναντίον της ισραηλινής επικράτειας χθες Σάββατο το βράδυ, ενημέρωσε το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ»), ισραηλινό Σώμα αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου.

Βίντεο με τους Ισραηλινούς πολίτες μέσα στα καταφύγια:

Πυροσβεστικές και διασωστικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι κτίρια επλήγησαν «στις παράκτιες και βόρειες περιοχές» κατά τη διάρκεια της ιρανικής επίθεσης.

Η αστυνομία τόνισε πως υπάρχουν αναφορές από πολίτες για εκρήξεις στο βόρειο Ισραήλ, αλλά τόνισε πως δεν υπάρχει επιβεβαίωση για πλήγματα από πυραύλους.