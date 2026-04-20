Ο Ουκρανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Κυριακής ότι δυο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι διέφυγαν από το σημείο που σημειώθηκαν το Σάββατο οι πυροβολισμοί σε κατοικημένη περιοχή του Κιέβου, με δράστη έναν 58 χρόνο που σκότωσε 6 άτομα και τραυμάτισε 10 άλλα, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και διεξάγεται έρευνα για τη συμπεριφορά τους.

Ποινική έρευνα για τη συμπεριφορά των αστυνομικών

Οι δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα μετά από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να δείχνει αστυνομικούς να στέκονται κοντά σε ένα άτομο που κείτονταν στο έδαφος και στη συνέχεια να τρέπονται σε φυγή καθώς συνεχίσθηκαν οι πυροβολισμοί, αφήνοντας το άτομο μόνο του, προκάλεσε οργή στην Ουκρανία.

«Αυτό είναι ντροπή για ολόκληρο το σύστημα. Έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και διεξάγεται έρευνα», δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο σε δήλωσή του στο Telegram την Κυριακή.

Ο Κλιμένκο, ωστόσο, προέτρεψε τους ανθρώπους να μην «γενικεύουν», τονίζοντας την «ταχεία και επαγγελματική» αντίδραση των άλλων αστυνομικών που στάλθηκαν στον τόπο του συμβάντος. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της καθημερινής του ομιλίας, δήλωσε ότι θα υπάρξει «πλήρης επανεξέταση των ενεργειών των αστυνομικών».

Η ουκρανική εισαγγελία ανακοίνωσε την έναρξη ποινικής έρευνας για τη συμπεριφορά τους.

Παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα του δράστη

Τα κίνητρα του ύποπτου δράστη αυτής της σπάνιας ένοπλης επίθεσης στην Ουκρανία, δεν είναι ακόμη γνωστά. Σύμφωνα με τις Αρχές χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο για το οποίο είχε άδεια.

«Η ψυχική υγεία του δράστη ήταν σαφώς ασταθής. Ο τρόπος με τον οποίο απέκτησε τα ιατρικά πιστοποιητικά για να επεκτείνει το δικαίωμά του στην κατοχή πυροβόλου όπλου πρέπει να εξεταστεί. Αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια της έρευνας», δήλωσε ο Κλιμένκο.

Ο αρχηγός της ουκρανικής αστυνομίας Ιβάν Βιχόφσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο ύποπτος είχε υπηρετήσει στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πριν συνταξιοδοτηθεί το 2005 και στη συνέχεια έζησε στη Ρωσία μέχρι το 2017.

«Ελέγξαμε τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης… Οι απόψεις που εκφράζει εκεί είναι αρνητικές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε φιλοουκρανική θέση», δήλωσε ο Βιχόφσκι.

Οκτώ άτομα που τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς νοσηλεύονταν ακόμη την Κυριακή, συμπεριλαμβανομένου ενός σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ