Την περασμένη χρονιά έχασαν τη ζωή τους 418 άνθρωποι σε δυστυχήματα στα οποία «ενεπλάκησαν» πολιτικά αεροσκάφη σε παγκόσμια κλίμακα, όπως δείχνουν οι αριθμοί που δημοσιοποιήθηκαν χθες (02/01).

Βάσει των δεδομένων του Aviation Safety Network που παρουσίασε ο συλλογικός φορέας εκπροσώπησης γερμανικών εταιρειών του κλάδου της πολιτικής αεροπορίας BDL, στα θύματα συμπεριλαμβάνονταν 352 επιβάτες, 33 μέλη πληρωμάτων και 33 άνθρωποι στην εξυπηρέτηση εδάφους. Το 2024, είχαν καταγραφεί 334 θάνατοι σε αεροπορικές τραγωδίες.

Η στατιστική πιθανότητα θανάτου σε συντριβή ή άλλο δυστύχημα αεροσκάφους το 2025, ανερχόταν σε 1:11.459.330.

Τη δεκαετία του 1970, ο κίνδυνος ήταν πολύ πιο υψηλός, στο 1 προς 264.000. Σε συγκεκριμένες χρονιές τότε είχαν χαθεί πάνω από 2.000 ζωές σε αεροπορικά δυστυχήματα, παρά τον πολύ χαμηλότερο όγκο δρομολογίων την εποχή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), το 2025 επρόκειτο να ταξιδέψουν αεροπορικώς 4,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, υπερδεκαπλάσιοι απ’ ό,τι τα χρόνια του 1970, όταν ο αριθμός αυτός δεν ξεπερνούσε τα 440 εκατομμύρια.

Τα στατιστικά στοιχεία που παρέθεσε η BDL αφορούν αεροσκάφη με δυναμικότητα τουλάχιστον 14 θέσεων. Τα δεδομένα για μικρότερα αεροσκάφη δεν είναι διαθέσιμα. Δεν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για την πολεμική αεροπορία καμιάς χώρας.Την περασμένη χρονιά, το χειρότερο δυστύχημα καταγράφτηκε τη 12η Ιουνίου, όταν αεροσκάφος Boeing 787 Dreamliner συνετρίβη δευτερόλεπτα μετά την απογείωση στην Αχμενταμπάντ της Ινδίας.

Έχασαν τη ζωή τους 229 επιβάτες και 12 μέλη του πληρώματος, επέζησε ως εκ θαύματος μόλις ένας επιβάτης, ενώ ακόμη 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο έδαφος. Οι έρευνες για την αιτία της ξαφνικής απώλειας ώσης και στις δυο μηχανές του 777 δεν έχουν ολοκληρωθεί.