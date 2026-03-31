Ένας 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε χθες Δευτέρα μια καθηγήτρια σε λύκειο του Τέξας στις ΗΠΑ, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

A 15-year-old student is dead after shooting a teacher during morning classes at Hill Country College Preparatory High School in Texas, according to Comal County Sheriff’s Office. Latest details: https://t.co/X0owNE8bIZ pic.twitter.com/V9SS5dJ98R — WLUK-TV FOX 11 (@fox11news) March 30, 2026

«Μια καθηγήτρια πυροβολήθηκε από μαθητή και διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Σαν Αντόνιο. Επί του παρόντος, δεν έχουμε πληροφορίες για την κατάστασή της», ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κόμαλ όπου συνέβη το περιστατικό.

🚨BREAKING: School shooting at Hill Country College Prep High School in Bulverde, TX. Reports indicate that a 15-year-old male student shot a teacher during a morning class. The student has been pronounced dead through self-infliction and the teacher has been taken to a local… pic.twitter.com/wEL8bQfHDL — True Texas Project (@TrueTXProject) March 30, 2026

Ο 15χρονος βρέθηκε αργότερα νεκρός. «Ο μαθητής πυροβόλησε την καθηγήτρια και στη συνέχεια πιστεύουμε ότι έστρεψε το όπλο στον εαυτό του», εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου ο σερίφης Μαρκ Ρέινολντς.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σχολικό συγκρότημα και απέκλεισαν την περιοχή. Οι μαθητές απομακρύνθηκαν γρήγορα και μεταφέρθηκαν σε κοντινό σχολείο, από όπου τους παρέλαβαν οι γονείς τους.