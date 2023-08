Ένα αεροπλάνο της Southwest Airlines πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λίγο μετά την απογείωσή του από το Τέξας, καθώς έπιασε φωτιά στον αέρα.

Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος, Boeing 737, κατευθυνόταν από το Χιούστον του Τέξας προς το Κανκούν στο Μεξικό, όταν ο κινητήρας του τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά την απογείωση την Τρίτη (15 Αυγούστου).

Επιβάτες του αεροπλάνου που βίωσαν στιγμές αγωνίας κατέγραψαν τη φωτιά με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας που εδρεύει στο Ντάλας, το αεροπλάνο επέστρεψε «με ασφάλεια» στο αεροδρόμιο William P. Hobby στο πλαίσιο της προσγείωσης. «Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και τέθηκε εκτός λειτουργίας για επανεξέταση», πρόσθεσε η αεροπορική εταιρεία. «Ένα διαφορετικό αεροσκάφος συνέχισε την πτήση προς το Κανκούν χθες το βράδυ και εκτιμούμε την υπομονή και την υποστήριξη των πελατών μας».

Flames and thick white smoke spewed from the engine of a Southwest Airlines flight from Houston to Cancun pic.twitter.com/Nhph5Gwgap

— CNN International (@cnni) August 18, 2023