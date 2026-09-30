Ο νεαρός μετανάστης από τη Βενεζουέλα που τραυματίστηκε πρόσφατα από σφαίρα άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στην Όστιν, στην πολιτεία Τέξας (νότια), άκουσε να του απαγγέλλονται κατηγορίες για αντίσταση κατά ομοσπονδιακού πράκτορα όταν προσήχθη ενώπιον δικαστή χθες Τρίτη, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Γουίλμπερ Γκαρσές Πέρες, 28 ετών, από τη Βενεζουέλα, εργαζόταν για υπηρεσία παραδόσεων στην Όστιν την 20ή Σεπτεμβρίου όταν τραυματίστηκε από σφαίρα στην πλάτη κατά τη διάρκεια ελέγχου στον δρόμο από πράκτορες της ICE. Έκτοτε, βρίσκεται σε κέντρο κράτησης στο Τέξας, με τη σφαίρα ακόμα μέσα στο σώμα του.

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Bystander video captures the moment a Venezuelan immigrant is shot during an ICE pursuit in Austin, Texas, as federal agents wait for other authorities to arrive. Wilber Rafael Garces Perez, 28, was shot once and taken to a local trauma center in serious but stable condition.… pic.twitter.com/HpgXrs9X7K — Fox News (@FoxNews) September 22, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Γουίλμπερ Γκαρσές, που αντιμετώπιζε «οριστική διαταγή απέλασης», πλέον διατρέχει κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 20 ετών. Νέα ακροαματική διαδικασία, για να αποφασιστεί εάν θα παραμείνει υπό κράτηση, προγραμματίζεται για μεθαύριο Παρασκευή στην Όστιν.

🚨 BREAKING: The Venezuelan illegal alien who was shot by ICE in Austin TX just got FEDERALLY CHARGED with assaulting a federal officer during the Sep. 20 incident Wilber Rafael Garcés Pérez STRUCK the agent with his vehicle while trying to run away TIME TO DEPORT! This ICE… pic.twitter.com/c9up7z3VYP — NanceMace (@Nancymace55) September 29, 2026

Αντίθετα με όσα λένε οι Αρχές, η συνήγορός του τονίζει πως ο νεαρός είχε εισέλθει με «άδεια» των αμερικανικών αρχών στην επικράτεια το 2024, είχε υποβάλει «αίτηση» για τη χορήγηση «ασύλου» και διέθετε «άδεια εργασίας».

Σύμφωνα με έγγραφα της δικογραφίας που φέρουν προχθεσινή ημερομηνία, ο πράκτορας που άνοιξε πυρ κατέθεσε ότι ο Γουίλμπερ Γκαρσές «προσπάθησε να (τον) χτυπήσει με το αυτοκίνητό του» και γι’ αυτό «πυροβόλησε».

Υποστήριξε επίσης ότι ο ίδιος προσπάθησε να αποφύγει «κάθε επαφή με το όχημα» αλλά ο νεαρός τον «χτύπησε με τον καθρέπτη του οδηγού» στον κορμό καθώς «ξεκινούσε».

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο νεαρός τους έδειξε την άδεια οδήγησής του αλλά μερικές στιγμές νωρίτερα «ανέβασε απότομα το παράθυρο» και αποπειράθηκε να «διαφύγει».

Την επομένη της αστυνομικής διαχείρισης, ο Γουίλμπερ Γκαρσές είχε εξηγήσει τηλεφωνικά στον Τύπο από το κέντρο όπου κρατείτο πως έψαχνε «κάποιο σημείο να σταθμεύσει το αυτοκίνητο με ασφάλεια».

«Έκανα αναστροφή» και «άρχισαν να με καταδιώκουν» νομίζοντας ότι «προσπαθούσα να διαφύγω» ενώ «έψαχνα κάπου να σταθμεύσω με ασφάλεια το όχημά μου» και «με χτύπησαν με αυτοκίνητο δύο φορές και πυροβόλησαν», αφηγήθηκε ο νεαρός.

🇺🇸 Venezolano baleado por ICE enfrenta cargos por agresión a un agente federal ⚖️ Wilber Rafael Garcés Pérez, venezolano baleado por agentes de ICE en Austin, fue acusado por el Departamento de Justicia de EEUU de agredir a un agente federal durante el operativo en el que… pic.twitter.com/iSMzDIE5W1 — EVTV (@EVTVMiami) September 29, 2026

Άλλη ακροαματική διαδικασία προβλέπεται σήμερα στο Σαν Αντόνιο (Τέξας) για να εξεταστεί το αίτημα αποφυλάκισης και εισαγωγής του σε νοσοκομείο, που έχει υποβληθεί από την υπεράσπιση.

Η υπόθεση ανακίνησε την ατμόσφαιρα οργής στη χώρα για τις μεθόδους –που πολλοί θεωρούν βάρβαρες– της ICE, οι πράκτορες της οποίας είναι κατά κανόνα βαριά οπλισμένοι και καλύπτουν συχνά τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Η υπηρεσία αυτή είναι ο κύριος εκτελεστικός βραχίονας της πολιτικής μαζικών συλλήψεων και απελάσεων μεταναστών που είχε υποσχεθεί προεκλογικά και εφαρμόζει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Ιανουάριο, ο θάνατος δΎο Αμερικανών, της 37χρονης μητέρας Ρενέ Γκουντ και του συνομηλίκου της νοσοκόμου Άλεξ Πρέτι, από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων καθώς συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες εναντίον επιχειρήσεων στη Μινεάπολη (βόρεια), προκάλεσε αγανάκτηση στη χώρα. Και οι δύο σκοτώθηκαν σε δρόμους, υπό το φως της ημέρας, μέσα σε τρεις εβδομάδες.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), στο οποίο υπάγεται η αστυνομία μετανάστευσης, έχει ανακοινώσει πως διενεργεί έρευνα για το γεγονός ότι ο πράκτορας άνοιξε πυρ.