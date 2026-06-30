Μια 32χρονη μητέρα πέντε παιδιών δολοφονήθηκε στην πόλη Ντελ Ρίο του Τέξας, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό. Το έγκλημα, που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, 25 Ιουνίου, έχει προκαλέσει οργή όχι μόνο για την αγριότητά του, αλλά και για την προκλητική, απάνθρωπη στάση των νεαρών δραστών κατά τη σύλληψή τους.

Για τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι στη μέση του δρόμου συνελήφθησαν δύο αδελφές, η 19χρονη Αμάγια Κούκι Ντίαζ και η 21χρονη Κίτι Μία Ντίαζ, καθώς και μια φίλη τους, η επίσης 21χρονη Κιάντρα Ρενέ Φαζ. Στις τρεις κατηγορούμενες έχει οριστεί η δικαστική εγγύηση-μαμούθ των 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δείτε βίντεο από τη σύλληψη των δύο αδερφών:

«Σόου» και χαμόγελα με τις χειροπέδες

Αυτό που έχει προκαλέσει κύμα αγανάκτησης είναι η συμπεριφορά των δύο αδελφών τη στιγμή που οι αστυνομικοί τους περνούσαν χειροπέδες. Αντί για μεταμέλεια, οι δύο κοπέλες φάνηκαν να διασκεδάζουν με την παρουσία των ΜΜΕ.

Η 19χρονη Αμάγια συνελήφθη να χαμογελάει πλατιά μπροστά στον φακό, ενώ η 21χρονη αδελφή της, Κίτι, γελούσε δυνατά και έστησε ένα ιδιότυπο «σόου», φωνάζοντας ειρωνικά προς τους δημοσιογράφους «σταματήστε να με γράφετε».

Έστησαν καρτέρι θανάτου

Το θύμα της άγριας επίθεσης είναι η 32χρονη Καρολάιν «Κάρο» Πένια, μητέρα πέντε παιδιών, ηλικίας από 3 έως 17 ετών, εκ των οποίων τα δύο είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις νεαρές έστησαν φονική ενέδρα στην άτυχη γυναίκα. Φίλη του θύματος περιέγραψε ότι η 32χρονη πάλεψε σκληρά για τη ζωή της όταν βρέθηκε περικυκλωμένη. Μάλιστα, σε φωτογραφία που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά διαγράφηκε αμέσως μετά το έγκλημα, η Πένια αποτυπωνόταν με αίματα στα ρούχα της, με τη φίλη της να σημειώνει χαρακτηριστικά: «Τα τρία κορίτσια είναι μπροστά της και την έχουν περικυκλώσει».

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι δεν είχε προηγηθεί η παραμικρή αντιπαράθεση ή καβγάς ανάμεσα στο θύμα και τις τρεις συλληφθείσες πριν από τη θανάσιμη επίθεση. Τα κίνητρα της δολοφονίας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

«Εκείνη θα βλέπει το παιδί της από το γυαλί, τα παιδιά της Κάρο έχουν μόνο μια ταφόπλακα»

Η τραγωδία αποκτά ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις, καθώς έγινε γνωστό ότι μία από τις τρεις κοπέλες είναι και η ίδια μητέρα ενός μικρού παιδιού.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει το ξέσπασμα των φίλων της αδικοχαμένης 32χρονης, οι οποίοι διερωτώνται γεμάτοι οργή και θλίψη: «Γιατί μια μητέρα να το κάνει αυτό σε μια άλλη μητέρα; Εκείνη θα βλέπει ακόμα τον γιο της να μεγαλώνει, έστω και μέσα από το γυαλί της φυλακής. Τα παιδιά της Κάρο, όμως, πλέον έχουν μόνο μια ταφόπλακα».