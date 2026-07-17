Σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού βρίσκεται το Τέξας, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές έχουν προκαλέσει ήδη τον θάνατο δύο ανθρώπων που παρασύρθηκαν μέσα στα οχήματά τους από τα ορμητικά νερά.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Γκρεγκ Άμποτ, προειδοποίησε ότι οι επόμενες 24 ώρες θα είναι εξαιρετικά κρίσιμες, με τις βροχοπτώσεις να αναμένεται να «σπάσουν κάθε ιστορικό ρεκόρ».

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες δραματικές διασώσεις, την ώρα που οι αρχές επιστρατεύουν ελικόπτερα Black Hawk και σκάφη για να αποτρέψουν μια επανάληψη της περσινής βιβλικής καταστροφής στο Texas Hill Country, η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 135 ανθρώπους.

Βίντεο από τις βιβλικές πλημμύρες που σημειώθηκαν στο Τέξας Των ΗΠΑ:

Δύο νεκροί και εκατοντάδες δραματικές διασώσεις

Το απόγευμα της Πέμπτης 16 Ιουλίου, ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Τα θύματα ταυτοποιήθηκαν ως ένας άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά μαζί με το τροχόσπιτό του, και μια γυναίκα, της οποίας το όχημα εγκλωβίστηκε και παρασύρθηκε από τους χειμάρρους.

Μέχρι στιγμής, οι ομάδες διάσωσης έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 230 επιτυχείς απεγκλωβισμούς.

Ανάμεσα στα περιστατικά που ξεχώρισαν ήταν η δραματική διάσωση ενός οδηγού και του σκύλου του, οι οποίοι ανασύρθηκαν την τελευταία στιγμή από την οροφή του φορτηγού τους με τη συνδρομή ελικοπτέρου και ενός εξειδικευμένου ναυαγοσώστη.

«Αντιμετωπίζουμε βροχοπτώσεις που σπάνε κάθε ρεκόρ και οδηγούν σε πολύ επικίνδυνες πλημμύρες. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Άμποτ, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να παραμείνουν μακριά από το οδικό δίκτυο μέχρι την εξασθένηση των φαινομένων.

Βίντεο που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής:

Ξυπνούν οι εφιάλτες της περσινής τραγωδίας

Η τρέχουσα κακοκαιρία πλήττει με σφοδρότητα την περιοχή Texas Hill Country, ξυπνώντας τον χειρότερο εφιάλτη των κατοίκων. Πριν από ακριβώς έναν χρόνο, η ίδια περιοχή είχε σαρωθεί από φονικές πλημμύρες, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 135 άνθρωποι.

Ανάμεσα στα θύματα εκείνης της τραγωδίας ήταν και 27 κατασκηνωτές, στην πλειονότητά τους μικρά παιδιά, που φιλοξενούνταν στο «Camp Mystic», μια χριστιανική καλοκαιρινή κατασκήνωση για κορίτσια που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γουαδαλούπε.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τις τελευταίες δύο ημέρες έχουν ήδη πέσει 10 έως 20 ίντσες (25 έως 50 εκατοστά) βροχής σε διάφορα τμήματα του Hill Country, δημιουργώντας ακραία φαινόμενα υπερχείλισης των ποταμών.

Γιγαντιαία κινητοποίηση με Black Hawk και σκάφη

Για την αποφυγή μιας νέας εκατόμβης θυμάτων, η πολιτεία του Τέξας έχει προχωρήσει σε μια πρωτοφανή κινητοποίηση δυνάμεων.

Στα μέτωπα της κακοκαιρίας επιχειρούν:

2.350 εξειδικευμένα μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. 1.400 οχήματα παντός εδάφους.

παντός εδάφους. Στόλος ελικοπτέρων Black Hawk για εναέριες διασώσεις και κατόπτευση.

για εναέριες διασώσεις και κατόπτευση. Δεκάδες σκάφη διάσωσης για τη μεταφορά εγκλωβισμένων από πλημμυρισμένα σπίτια.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα συνεχίσουν να σφυροκοπούν την πολιτεία με αμείωτη ένταση, με τη σταδιακή εκτόνωση της καταιγίδας να αναμένεται αργά το βράδυ της Παρασκευής 17 Ιουλίου.

2 dead, 150 injured as life-threatening flash flooding hits south central Texas, governor said. pic.twitter.com/dzM3s90lau — Open Source Intel (@Osint613) July 16, 2026