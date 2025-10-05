Δυο παιδιά ηλικίας 13 και 14 ετών έπεσαν νεκρά ενώ άλλα δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση από πυροβολισμούς στο Τέξας. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί μια γυναίκα και ανακρίνεται, από τις αστυνομικές Αρχές.

Το αιματηρό επεισόδιο που στοίχισε τις ζωές των δύο εφήβων σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (4/10) κοντά στο προάστιο Άνγκλετον του Χιούστον.

Με ανάρτηση της στο Facebook η τοπική αστυνομία ανέφερε πως όταν οι ένστολοι ανταποκρίθηκαν στο συμβάν κοντά στο προάστιο Άνγκλετον του Χιούστον, στο Τέξας βρήκαν δύο παιδιά, ηλικίας 13 και 4 ετών, νεκρά από πυρά. Δύο άλλα παιδιά, ηλικίας 8 και 9 ετών, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ευτυχώς, τα δύο τραυματισμένα παιδιά βρίσκονται πλέον σε σταθερή κατάσταση», ανέφερε η Μάντισον Πόλστον, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, συνελήφθη μια γυναίκα και οι ερευνητές προσπαθούσαν να εξακριβώσουν τη σχέση μεταξύ της γυναίκας και των παιδιών.

UPDATE: A woman is in custody after four children were shot, two of them fatally, in the Angleton area, according to the Brazoria County Sheriff’s Office. Here’s what we know so far: https://t.co/Yk6fqFUlYA pic.twitter.com/xd2AegHLMO — KHOU 11 News Houston (@KHOU) October 4, 2025

Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο του πυροβολισμού ή τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτόν, αλλά η Polston δήλωσε ότι το τμήμα της ελπίζει να έχει περισσότερες πληροφορίες εντός της ημέρας.

«Η απώλεια δύο παιδιών με τέτοιο τρόπο είναι μια τραγωδία», έγραψε το γραφείο του σερίφη σε ανάρτηση στο Facebook.

«Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και όλους όσους έχουν πληγεί, καθώς συνεχίζουμε να μαθαίνουμε περισσότερα για αυτή την τραγική κατάσταση».